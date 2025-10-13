Tras las fuertes lluvias, cómo estará el tiempo en el AMBA durante el inicio de la semana

La Ciudad de Buenos Aires vivirá un inicio de semana con temperaturas bajas y cielo nublado tras las lluvias del fin de semana​

Tras un fin de semana largo marcado por la inestabilidad y la presencia de fuertes tormentas, inicia una nueva semana y llega con una leve mejoría en el tiempo. Si bien no se esperan lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cielo estará mayormente nublado. También se espera un aumento en la temperatura.

Para este lunes, el pronóstico del SMN indica que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 23 °C. Durante las primeras horas del día se esperan vientos de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 59 km/h.

Hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, las condiciones serían más duras, puesto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento en Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo y Pila.

El pronóstico extendido en CABA

El área será afectada por vientos del sector sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Desde el SMN recomiendan evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Ya para el martes se prevé que cesen las alertas para todo el territorio bonaerense. Asimismo, el tiempo tendrá una leve mejoría en el AMBA. Si bien la temperatura mínima continuará en 14 °C y la máxima solamente aumentará a 24 °C, habrá menos viento y el cielo estará más despejado.

El miércoles, por otro lado, se producirá un aumento en la temperatura, con una mínima de 16 °C y una máxima de 26 °C, con el cielo mayormente nublado. Esta tendencia se mantendrá durante el jueves, con 17 °C y 27 °C.

En la previa del fin de semana volverá a registrarse un descenso en la temperatura. Aunque la mínima continuará en 17 °C, la máxima solamente alcanzará los 23 °C.

Las alertas que están vigentes en el resto del país

Además de la alerta por viento en parte de la provincia de Buenos Aires, el SMN lanzó advertencias para Chubut (Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino) y Santa Cruz (Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes) para este lunes por viento.

Estas áreas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Todas las regiones que estarán bajo alerta este lunes

De la misma manera, el organismo emitió una alerta amarillas para el martes en Mendoza (zona baja de Malargüe) por viento Zonda y en San Luis (zona baja de Belgrano - zona baja de Juan Martín de Pueyrredón), La Rioja (General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza) y Catamarca (Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán) por viento.

El área de Mendoza afectada por viento Zonda tendrá velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por ello, el SMN recomienda asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, no estacionar vehículos bajo los árboles y mantener las viviendas cerradas de la manera más hermética posible.

Además, aconsejaron contar con una mochila de emergencias que incluya una linterna, una radio, documentos personales y un teléfono, elementos considerados fundamentales para afrontar cualquier eventualidad. Además, subrayaron la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales, lo que permite recibir actualizaciones y alertas en tiempo real.

Todas las regiones que estarán bajo alerta este martes