Brutal accidente en pleno centro de Córdoba: un conductor perdió el control de su auto y atropelló a varias personas (Crédito: @GerardoLopez)

Un brutal choque en el corazón de la ciudad de Córdoba dejó conmocionado a todos los vecinos de la zona durante la tarde de este lunes, cuando un auto perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a varios peatones que estaban circulando por el barrio de Centro.

De acuerdo a lo que informó la Policía de Córdoba, el hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida General Paz y 9 de julio, en el corazón de la ciudad. Si bien todavía no están claros los motivos del brutal siniestro vial, se sabe por las imágenes que se conocieron de videos de cámaras de seguridad que el conductor perdió el control del vehículo, un Ford Fiesta, y terminó embistiendo a varias personas que circulaban.

(Crédito: @andyferreyra)

Producto del incidente vial, al menos siete personas resultaron con heridas de diferente consideración. Cuatro de ellos, tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, tuvieron que ser trasladados a un centro de atención, mientras que otros tres recibieron los primeros auxilios en el lugar.

Según informó La Voz, uno de los heridos tuvo que ser trasladado bajo código rojo al Hospital de Urgencias de Córdoba, mientras que otras dos personas fueron llevadas al mismo nosocomio con un código amarillo. En tanto, el cuarto de los heridos fue llevado a una institución privada.

Así quedó el Ford Fiesta en el centro de Córdoba

Mientras continuaban las tareas de emergencia y las pericias en la zona afectada, servicios de ambulancia y Policía permanecían activos, realizando asistencia a los peatones lesionados y trabajando en el aseguramiento del lugar. Los videos difundidos por medios locales mostraron al conductor dentro del automóvil tras el accidente, siendo increpado por personas que se encontraban en las inmediaciones, mientras que una mujer permanecía tendida sobre el pavimento y varios individuos se mostraban con heridas evidentes tanto en la calle como en la vereda.

El conductor del vehículo fue trasladado a la Comisaría 1ª “para su resguardo físico”. Se esperan los trámites de rigor que ordene la fiscalía para definir su situación legal. De acuerdo a los medios citados, al momento de ser aprehendido, el conductor manifestó que “no tenía idea de lo que había pasado” y que se lo notaba “muy perdido”, según declaraciones recogidas por la prensa local.

Los testigos afirmaron que el conductor arrastró a una moto antes de impactar contra la vereda

Testigos que presenciaron la secuencia indicaron que el Ford Fiesta cruzó un semáforo en rojo y en primer lugar embistió a una motocicleta ocupada por dos personas. Posteriormente, el auto perdió el control total e impactó contra un contenedor de basura en la vereda, arrastrando a su paso a más personas. Algunos testigos declararon a la prensa que el conductor habría recorrido varios metros “arrastrando a un motociclista”, mientras que en su trayectoria también golpeó a peatones que transitaban por la zona. “Venía a una velocidad muy alta”, sostuvo una de las mujeres presentes, mientras crecía la preocupación entre quienes presenciaban el momento.

El operativo en el centro de Córdoba (@andyferreyra)

El año pasado, ocurrió un incidente vial similar en la intersección de Chacabuco y bulevar Arturo Illia, también en el centro de Córdoba. En ese episodio, un Toyota Corolla dejó cerca de 15 heridos de distinta gravedad. Entre las víctimas, una mujer debió ser amputada de una pierna, sufrió fractura de pelvis y traumatismo de cráneo, según datos aportados por el director del hospital municipal de Urgencias, Mariano Marino.

Las imágenes del instante en el que el vehículo detiene su carrera, luego de arrollar gente a su paso

La magnitud del impacto llevó a la presencia del intendente Daniel Passerini, que se acercó al hospital para interiorizarse sobre el estado de las víctimas. La causa quedó bajo la órbita del fiscal José Bringas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 6, quien dispuso la aprehensión del conductor, de 68 años, titular del vehículo involucrado.

Según fuentes judiciales, podrían imputarle lesiones culposas gravísimas, en tanto continúa la investigación para descartar si existió una descompensación de salud, un desperfecto mecánico o cualquier otra razón accidental. “Se produjo un accidente de tránsito entre varios vehículos”, reportaron de manera oficial desde la fuerza de seguridad.