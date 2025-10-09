Fin de semana con calor, lluvias y viento: el Servicio Meteorológico anticipa un cambio de clima en el AMBA

El SMN indicó un aumento de la nubosidad hacia el fin de semana, donde se esperan lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y agradables, pero con lluvias. Además, rigen alertas amarillas en el sur del país.

Para esta mañana, el SMN señaló que el cielo estará despejado, con una temperatura de 21°C. Luego, aumentará a los 27°C en la tarde, mientras que comenzará un proceso de inestabilidad. Hacia la noche habrá nubosidad parcial y concluirá la jornada con 22°C. Con vientos provenientes del noroeste, habrá ráfagas de viento durante la mañana y la tarde, que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

El viernes será el día más caluroso, ya que tendrá 16° de mínima y 29° de máxima. Durante casi toda la jornada estará parcialmente nublado, salvo a la noche, donde la nubosidad será mayor.

“Para el feriado del viernes 10 se espera un notorio aumento de nubosidad en la región de Buenos Aires, y un viento moderado que irá rotando del noroeste al nor-noreste. Si bien esto a priori podría condicionar el ascenso de temperaturas, se prevé una advección de calor más efectiva para este día desde el norte argentino, y en el balance, todo indica que podría haber un leve ascenso térmico también este día, con temperaturas mínimas del orden de 16 °C y máximas que pueden tocar los 28 °C en la Capital Federal”, destacó el sitio Meteored.

El pronóstico extendido para el AMBA.

Por la mañana, el sábado mantendrá la parcialidad en nubes, con 17°C. Sin embargo, en la tarde estará mayormente nublado, con un aumento en la temperatura hacia los 27°C. Sin embargo, para el domingo (15° de mínima y 19° de máxima) se esperan tormentas aisladas a la mañana y chaparrones a la tarde, con ráfagas ventosas entre los 42 y los 50 kilómetros por hora.

Desde Meteored informaron que el horario más probable para que lleguen las precipitaciones en el AMBA actualmente se centra entre las 19 y 22 horas del sábado. Y sumaron: “Estas podrían mostrar variada intensidad en la noche y la parte inicial de la madrugada del domingo, sin descartar por el momento alguna puntualmente de características fuertes”.

Y concluyeron: “Pasado este periodo nocturno de probable mayor riesgo en las tormentas, gran parte del domingo 12 continuará gris y con lluvias en Buenos Aires, de intensidad leve a moderada con algunos chaparrones más intensos. El viento cambiará al sur y se intensificará, propiciando una jornada ventosa con ráfagas que pueden superar los 40 km/h. Y por supuesto, bajarán finalmente las temperaturas, de forma marcada, con máximas de apenas 20 o 21 °C bajo este tipo de condiciones esperadas”.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, el cielo está algo nublado y despejado en la región norte, mientras en el centro la nubosidad es parcial. En tanto, en el sur directamente está ventoso. El pronóstico se replicará durante todo el día.

El viernes comenzará fuertemente un proceso de inestabilidad. En la madrugada y la mañana la nubosidad será parcial en toda la provincia, pero hacia la tarde se espera un aumento de la nubosidad en el sector suroeste (desde Pigüé hasta Necochea). Y a la noche se espera un cielo mayormente cubierto.

El sábado por la madrugada y a la mañana se aguardan tormentas de variada intensidad en el sur y oeste bonaerense, que finalmente se extenderán hacia toda la provincia en la tarde y hacia la noche.

Alertas por vientos en algunas provincias del país.

El domingo por la mañana continuarán las precipitaciones, con mayor intensidad en el norte y gran parte de la costa atlántica, desde Zárate hasta Miramar. En la tarde, las lluvias continuarán en casi todas las localidades, salvo en el oeste y suroeste, donde estará mayormente nublado.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por lluvias al oeste de la provincia de Chubut. En estos casos, se recomienda evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan el normal escurrimiento del agua. Y mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mientras, en las Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, sur de Neuquén y suroeste de la provincia de Buenos Aires se mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos, por lo que se pide mantenerse a resguardo y asegurar cualquier tipo de elemento que pueda volarse.

Para mañana bajan las incidencias de las alertas amarillas por fuertes vientos.

Para mañana, la alerta amarilla por vientos se mantendrá en Tierra del Fuego e Islas Malvinas, mientras la incidencia en Santa Cruz se reducirá a su zona costera sur. Y se sumará una alerta amarilla por viento Zonda en Neuquén y Mendoza.