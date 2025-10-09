Sociedad

Falló un motor en pleno despegue de un avión en Trelew y debieron cerrar el aeropuerto: el video

El incidente que sufrió el vuelo AR1803 de Aerolíneas Argentinas no provocó heridos, aunque sí fue un importante susto para los pasajeros que viajaban rumbo a la ciudad de Buenos Aires

Falló uno de los motores de un avión de Aerolíneas Argentinas y debieron cancelar su despegue

El incidente que sufrió este jueves por la mañana un avión de Aerolíneas Argentinas obligó a cerrar momentáneamente el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar, de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y las actividades en la terminal aeroportuaria se reanudaron a las pocas horas del hecho.

Según comunicaron desde Aerolíneas Argentinas, el Boeing 737 que debía partir a las 7:25 de la ciudad chubutense, con destino al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, en CABA, presentó una falla en uno de sus motores mientras realizaba las maniobras de despegue, por lo que debió cancelarse su salida.

Los pasajeros desembarcaron con normalidad, sin necesidad de aplicar un protocolo de emergencia, y el personal técnico de la compañía inició la revisión correspondiente para determinar el origen de la falla.

Tras la falla detectada en el motor 1, la tripulación abortó el despegue y regresó el avión a su posición por sus propios medios, utilizando únicamente el segundo motor.

Desde la aerolínea de bandera precisaron que este procedimiento forma parte de las maniobras de emergencia estándar que los pilotos entrenan cada seis meses durante sus capacitaciones, garantizando que la respuesta ante una contingencia sea rápida, segura y conforme a los protocolos operativos.

Si bien el evento produjo un fogonazo -el cual se observa en el video que grabó un pasajero-, cuyo origen exacto debe ser determinado mediante la respectiva inspección y análisis del fabricante, no implicó ningún peligro para la seguridad del vuelo y tampoco hubo que lamentar lesionados.

Ante este escenario, el vuelo permaneció demorado hasta las 11.30, cuatro horas después del horario original previsto para su despegue, mientras la empresa enviaba una nueva aeronave para cumplir con el servicio, una vez que finalizaran las tareas de inspección de la pista conforme a los protocolos de seguridad operacional.

Posibles demoras en la previa del fin de semana largo por una medida de fuerza gremial

El gremio de pilotos anunció
El gremio de pilotos anunció medidas de fuerza por un conflicto con Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras (@aplapilotos)

Días atrás, el gremio de pilotos anunció nuevas medidas de fuerza para octubre debido a un nuevo conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas. En ese contexto, este jueves se desarrolla la primera jornada de reclamos por las demoras en las negociaciones paritarias y advierten que podrían producirse demoras y cancelaciones en los vuelos, por lo que muchos pasajeros se verían afectados.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) criticó la demora de la empresa en las negociaciones paritarias y anunció medidas de acción directa por incumplimientos del convenio colectivo y el proceso de desregulación del sector.

“Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”, afirmó APLA el pasado lunes en un comunicado oficial.

En ese sentido, plantearon: “Ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, informamos el inicio de medidas de acción directa. Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”.

De esta manera, anunciaron que se realizarán asambleas este jueves 9 de octubre, de 16:00 a 20:00. De acuerdo con el cronograma anunciado, la próxima medida será el 24 de octubre, de 06:00 a 10:00. “Durante estas asambleas, se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, señalaron y concluyeron: “Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”.

Por el contrario, fuentes de Aerolíneas Argentinas aseguraron: “La medida de APLA pretende ejercer presión sobre la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias que afectan su actividad. Esto se da en un contexto en que Aerolíneas Argentinas finalmente pudo dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de permanentes pedidos de fondos del Estado para poder sostener su operación. Este proceso virtuoso tiene que ser acompañado por los sindicatos con responsabilidad, y este tipo de medidas atentan contra el desarrollo positivo y el crecimiento de la empresa”.

