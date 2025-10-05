Triple choque en el barrio porteño de Palermo: un Audi impactó a dos vehículos estacionados y volcó

Choque y vuelco en Palermo 5-10-2025

Un hombre que conducía un Audi A1 provocó un triple choque y vuelco tras perder el control de su vehículo en la intersección de Sánchez de Bustamante y General Las Heras, en el barrio porteño de Palermo. El accidente, registrado durante la mañana del domingo, involucró a otros dos autos estacionados y generó la intervención de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes policiales consultadas por Infobae, el conductor, un hombre que circulaba solo a alta velocidad por la avenida General Las Heras, realizó una maniobra indebida y perdió el dominio de su auto.

El Toyota Corolla, completamente destruido.

El vehículo colisionó primero contra un Toyota Corolla, al que dañó severamente en la parte trasera. A raíz de ese impacto, el Toyota fue desplazado y chocó contra una Ford Bronco Sport que también se encontraba estacionada. Como resultado, ambos autos terminaron con daños de importancia y el Corolla quedó subido a la vereda.

De acuerdo a lo reportado, el conductor del Audi A1 fue asistido en el lugar con un diagnóstico de control clínico y no requirió traslado a un hospital. En el hecho también participó personal de Bomberos de la Ciudad, que actuó para recolocar parte de los vehículos y asegurar la zona afectada.

Los autos Toyota y Audi.

El automóvil Audi A1 terminó volcado en la vía pública, pero, según Crónica TV, el joven conductor logró salir por sus propios medios y caminó hasta ser atendido por los servicios de emergencia. No hubo personas heridas, ya que los autos impactados se encontraban vacíos al momento del choque.

Choque entre un colectivo y una camioneta en Nueva Pompeya

Por otro lado, cuatro personas sufrieron lesiones leves, como saldo de un choque entre un colectivo y una camioneta Renault Kangoo en la intersección de Avenida Perito Moreno y Centenera, en Nueva Pompeya. El siniestro, reportado durante la mañana, motivó una inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Fuentes del caso afirmaron a Infobae que el conductor del ómnibus no logró frenar a tiempo ante el semáforo y terminó impactando contra la Renault Kangoo que cruzaba la avenida. A raíz del incidente, cuatro ocupantes de los vehículos involucrados resultaron con politraumatismos leves.

Bomberos de la Ciudad participaron del operativo.

Tres personas recibieron traslado al Hospital Penna, mientras que una cuarta fue derivada al Hospital Piñeiro. Todas evolucionan sin riesgo de vida, y fueron atendidas para su control médico. Las lesiones corresponden mayoritariamente a golpes y contusiones producto del fuerte impacto.

Efectivos de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a los afectados y liberar la calzada, lo que generó demoras transitorias en la circulación sobre Avenida Perito Moreno. Hasta el momento no se reportaron complicaciones en el tránsito luego de la remoción de los vehículos.

Bomberos de la Ciudad trabajaron para dar vuelta el Audi, que quedo volcado.

En el día de ayer, la autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario de un fuerte accidente, en el que una camioneta Renault Kangoo de color blanco, con ocho personas a bordo, chocó contra un auto Chevrolet Onix y provocó demoras de kilómetros de extensión durante varias horas. Uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia y se lo llevaron esposado en un patrullero.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el choque ocurrió en la bajada Ingeniero Huergo, casi en el empalme con la autopista 25 de Mayo, a la altura de la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente se registró poco después de las 3 de la madrugada, cuando la camioneta, en la que viajaban cuatro hombres y cuatro mujeres, impactó contra el Chevrolet y quedó volcada durante aproximadamente tres horas sobre la vía. Todas las personas involucradas en el accidente salieron por sus propios medios de los vehículos.