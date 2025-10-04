Sociedad

Choque y demoras en la autopista BsAs-La Plata: uno de los conductores estaba ebrio y se lo llevaron esposado

Ocurrió a la altura de la Usina del Arte. Hubo largas filas de autos en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires

El momento de la detención

La autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario esta madrugada de un fuerte accidente, en el que una camioneta Renault Kangoo de color blanco chocó contra un auto Chevrolet Onix y provocó demoras de kilómetros de extensión durante varias horas. Uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia y se lo llevaron esposado en un patrullero.

El choque ocurrió a la altura de la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los conductores fue detenido y esposado

El incidente se registró poco después de las 4 de la madrugada, cuando la camioneta impactó contra el Chevrolet y quedó volcada durante aproximadamente tres horas sobre la vía.

Debido al accidente, dos carriles permanecieron cortados durante el trabajo del personal de la empresa Aubasa y de la Policía de la Ciudad, que trabajó en la zona, mientras que sólo dos carriles permanecieron habilitados. El tránsito avanzó a paso de hombre mientras continuaban las tareas de remoción y peritaje.

Así se lo llevaron detenido

El conductor de la Kangoo resultó prácticamente ileso a pesar del vuelco y fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según se observó en las cámaras del canal TN, el hombre fue detenido y esposado dentro de un patrullero, mientras que se le observó algo de sangre en el zapato, aunque no se precisaron los motivos de su lesión, ni se informó sobre heridas de gravedad. Por su parte, el conductor del Onix no terminó herido.

Personal de la Policía de la Ciudad notificó al conductor de la Kangoo, quien permanecía bajo custodia tras el accidente. Por el momento, no se informó la causa precisa del choque ni las razones que llevaron al accidente, ni el motivo del arresto. Las demoras en el tránsito continuaron hasta el retiro de los vehículos involucrados.

Ocurrió esta madrugada a la altura de la Usina del Arte

Triple choque en la General Paz

Un accidente múltiple se produjo ayer en la Avenida General Paz, a la altura de Lope de Vega y en sentido hacia el Río de La Plata. Se registró al menos un herido.

De acuerdo con las primeras informaciones, estuvieron involucradas dos camionetas y una combi de pasajeros, que al momento del choque se encontraba vacía.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) debió desplegar un helicóptero para trasladar al conductor de una de las camionetas hacia el hospital, con diagnóstico de traumatismos múltiples. Por este motivo, la circulación fue restringida.

Además, más temprano se registraron dos heridos tras un choque entre un taxi y una camioneta en el barrio porteño de Almagro. Fuentes policiales informaron a Infobae que efectivos de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad fueron desplazados a las 05:20 al cruce de avenida Medrano y Bartolomé Mitre.

Al llegar, se encontraron con una colisión entre un Chevrolet Spin, utilizado como taxi, y una Volkswagen Amarok. Como resultado del impacto, el SAME trasladó al chofer del taxi y a su pasajero al Hospital Durand, ambos con diagnóstico de politraumatismos.

Intervino en el caso la Unidad de Flagrancia Oeste, que imputó al conductor de la camioneta, un joven de 19 años, por el delito de “lesiones”.

