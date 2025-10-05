Sociedad

Escándalo en España por un campamento donde los líderes se duchaban con los chicos en grupos mixtos

La Policía vasca investiga denuncias de padres que afirman que sus hijos fueron obligados a bañarse, varones y mujeres mezclados. Los organizadores aseguraron que los baños son “una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización”

Claudia Peiró

Por Claudia Peiró

Guardar

Las denuncias datan del verano europeo pasado, pero el escándalo ha estallado ahora, cuando el diario vasco El Correo publicó extractos de las cartas que algunos niños enviaron a sus padres desde el campamento y que motivaron varias denuncias que no fueron investigadas en tiempo y forma.

En consecuencia, como lo consignó Infobae, este mes de agosto nuevamente más de 500 menores participaron en campamentos dirigidos por la misma organización denunciada, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, ya que ninguna autoridad había tomado cartas en el asunto, pese a la gravedad de las denuncias que indican la posible comisión de delitos contra la libertad sexual y abuso de menores.

Luego de la publicación por el diario, se activó la investigación y un juez ordenó a la Ertzaina (policía autonómica del País Vasco) investigar las denuncias y citó a los menores para tomarles declaración.

“Tengo muchas cosas que contaros pero os lo diré en casa”, decía uno de los niños en una carta, mientras que otro advertía que se quejaría a los organizadores porque “parece ser que hay que ducharse por grupos (...) Y QUE LAS DUCHAS SON MIXTAS”, así, en mayúsculas de imprenta, como para transmitir su alarma frente a esa perspectiva. “Ayer me quejé”, sigue diciendo y cuenta que le explicaron que como hay “trans”, se sentirían “categorizados” en “chicos” y “chicas”. Comprensivos, le dijeron que “al principio sería incómodo”.

Captura de la carta de
Captura de la carta de uno de los chicos desde el campamento

Entrevistado por la televisión española, un padre cuenta que su hijo de 9 años volvió “traumatizado”, en “un estado lamentable” y “oliendo fatal”. Cuando le preguntaron si no se había duchado, el chico contó que “los obligaban a que se ducharan con las niñas”. Y allí aclaró: “Mi hijo tiene 9 años, sabe lo que es el aparato reproductor femenino, el masculino, pero no quería…” El chico entonces engañaba a los monitores mojándose el pelo para hacerles creer que se había duchado. La cosa no terminaba ahí. La oportunidad que tenía para bañarse era cuando iban a la piscina y ahí “las monitoras hacían topless”, sigue contando el padre. La explicación que le daban al chico era que todo era “inclusivo” y “es verdad que les dijeron que tenían que verlo como todo normal, que eso en la vida era normal y que estaban obligados a ello”.

“Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento”, fue el relato de otro padre. Un chico contó que el cocinero del campamento iba desnudo y solo se cubría con el delantal. Algunas niñas no quisieron comer…

Testimonio dado a la RTVE del padre de uno de los chicos que asistió al Campamento de Bernedo

El campamento de verano de esta organización se viene realizando desde hace muchos años en Bernedo, Álava, en el País Vasco. Se lo anunciaba como un campamento basado en tres pilares: el euskera (idioma vasco), la naturaleza y el feminismo.

Claro que en España, como en muchos otros países -Argentina no es excepción-, el feminismo ha sido hegemonizado por la doctrina queer, y cree que su misión es abolir el binarismo y denunciar la “heterosexualidad obligatoria”.

Lo más impactante de este caso es la réplica de la asociación que, sin mucha originalidad, empieza victimizándose y acusando de transfóbicos a quienes se han indignado frente a este abuso de menores.

Pero luego admite que una de las intenciones del campamento era “trabajar en la desexualización de la desnudez”. Sin embargo, en la página web de la organización no había información sobre estas intenciones ni sobre las duchas mixtas.

El campamento transfeminista de Bernedo
El campamento transfeminista de Bernedo

En el comunicado enviado a la prensa, lejos de pedir disculpas, los organizadores del campamento lamenta los “mensajes difamatorios” y “tránsfobos” que dicen haber recibido y justifican la decisión de que las duchas fuesen mixtas como forma de “normalizar todos los cuerpos”.

Según esta asociación las duchas “más allá de ser simplemente un lugar de higiene”, son también “una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización”.

“Condenamos rotundamente los ataques tránsfobos que hemos sufrido (...) … nos referimos a los mensajes de odio que se han difundido en relación con las duchas mixtas, tanto en redes sociales como en medios de comunicación (...). Ante esto, hemos considerado necesario aclarar nuestros fundamentos ideológicos y explicar las razones de nuestros métodos”, dice el comunicado, firmado por “los educadores que formamos parte del proyecto”.

“Nuestro proyecto educativo se basa en valores transfeministas y busca crear espacios seguros para todas las identidades y cuerpos”, siguen diciendo.

Admiten que les gusta generar incomodidad en los menores cuando dicen: “Trabajamos desde esta perspectiva, rompiendo estereotipos de género y viendo como una oportunidad educativa la incomodidad que pueden generar las diferencias”.

Como ya no hay patriarcado que derribar, hay que ir por los baños, que según esta asociación, son un instrumento de segregación. Así lo afirman: “En nuestra sociedad, los baños y las duchas son una herramienta para dividir a las personas según una lógica binaria y de género. Esta división, además de excluir diferentes cuerpos e identidades, provoca situaciones de incomodidad y discriminación”.

Es gracioso -¿o perverso?- decir que para evitar situaciones de incomodidad hay que incomodar a niños y niñas.

El pueblo de Bernedo, donde
El pueblo de Bernedo, donde se realizó el campamento (Wikipedia)

“Nuestra misión es garantizar lugares seguros para todos los niños, niñas y jóvenes con espacios mixtos, sin necesidad de identificación previa de género. Esta propuesta es política y, por lo tanto, ética: cuestiona el binarismo impuesto, promueve la normalización de los cuerpos y quiere ayudar a construir entornos más habitables”.

Denunciar que el binarismo es una imposición, para luego imponer el nudismo. A menores de edad.

“Sabemos que la desnudez se asocia con la sexualidad en esta sociedad. Creemos que trabajar en la desexualización de la desnudez y la relación entre géneros es esencial para protegernos de diversos tipos de violencia, y creemos que las duchas mixtas pueden ser un espacio para deconstruir esta sexualización”, sostienen.

“Aunque somos conscientes de que es imposible cambiar de raíz la situación en 15 días, creemos que el esfuerzo merece la pena”, afirman.

Terminan con un “seguiremos trabajando”, que da un indicio de que se sienten con todo el derecho de invadir la intimidad de los niños que asisten a sus campamentos, de hacerlo a espaldas de sus padres y de utilizar esos espacios para imponer sus doctrinas. Algo similar a lo que sucede con la ESI (Educación Sexual Integral), a través de la cual se pretende, como en Bernedo, deconstruir el binarismo, afirmar que el sexo “se asigna” y romantizar la transición de género.

De hecho, las reacciones de los niños y adolescentes ante la experiencia de Bernedo no difiere mucho de la que tienen muchos chicos y chicas ante los contenidos inapropiados de la ESI.

Las cartas de los niños
Las cartas de los niños

Varios padres han denunciado que algunas adolescentes regresaron muy perturbadas de la experiencia. Una madre dijo a EFETV que su hija volvió del campamento “asustada y traumatizada”, por la obligación de ducharse desnudas frente a todos incluyendo a los monitores. En una carta a su madre, aseguró que las monitoras además iban “en tetas” por el campamento. Uno de los monitores, dijo la madre que le contó su hija, se paseaba “con los genitales al aire” por las instalaciones.

La mala noticia para esta asociación es que, el artículo 185 del Código Penal español dice que incurre en delito “el que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición ante menores de edad”, y prevé una “pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

Temas Relacionados

Campamento de Bernedoduchas mixtassexualizaciónabuso de menorestransfeminismo

Últimas Noticias

Se suman más denuncias contra la maestra estafadora mientras Interpol la busca en Europa

Julieta G. se mudó en 2024 al exterior luego de robarle sistemáticamente durante años a sus compañeros de trabajo, amigos y hasta a la familia de su novio. Los nuevos testimonios que la complicaron

Se suman más denuncias contra

Condenaron y expulsaron del país a la ex reina de belleza boliviana que viajaba en la avioneta narco que aterrizó en Entre Ríos

Jade Isabela Calláu Barriga recibió tres años de prisión en suspenso y una multa de más de 2,7 millones de pesos. Este viernes dejó la cárcel de Ezeiza y regresó a su país

Condenaron y expulsaron del país

Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén: la principal hipótesis es que fue provocado

El subsecretario del área ambiental de la provincia afirmó que pedirán cámaras de la zona para poder dar con el autor material de los hechos

Incendiaron pastizales en un área

Córdoba: encontraron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia

El hallazgo lo hicieron empleados de limpieza, quienes alertaron a las autoridades. La Justicia se encuentra investigando para dar con la persona que lo desechó

Córdoba: encontraron un feto en

Quién es el famoso streamer que investiga la Justicia por promocionar casinos ilegales

Joaco López es creador de contenido desde 2019 y acumula millones de seguidores. En las últimas horas, fue allanado por la Policía e hizo bromas al respecto en sus redes sociales

Quién es el famoso streamer
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se suman más denuncias contra

Se suman más denuncias contra la maestra estafadora mientras Interpol la busca en Europa

Vinos con historia: 10 etiquetas destacadas que reflejan la tradición de sus viñedos

Colores y camuflaje: un estudio global reveló cómo el entorno influye en cuál es la defensa más efectiva de los animales

Día Mundial de la Meningitis: cuáles son los síntomas y las complicaciones de esta enfermedad potencialmente mortal en niños

De glaciares a desiertos: los 9 mejores destinos del mundo para quienes buscan aventuras

INFOBAE AMÉRICA
Eugène Boudin, el precursor del

Eugène Boudin, el precursor del impresionismo que quiso capturar la fugacidad de la luz

Thomas Pynchon regresa con una novela desenfrenada y absurda que desafía cualquier lógica narrativa

Colores y camuflaje: un estudio global reveló cómo el entorno influye en cuál es la defensa más efectiva de los animales

Temor en Brasil por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol que ya dejaron cerca de 200 intoxicados

Hamas dice “sí, pero” al plan de Trump para Gaza: puede que eso no sea suficiente

TELESHOW
Fede Bal le confesó a

Fede Bal le confesó a Mirtha Legrand por qué terminan la mayoría de sus relaciones: “Algo en mí se apaga”

La emoción de Barby Franco al culminar la peregrinación a Luján y agradecer a la virgen por su hija Sarah

Marcos Camino reveló cómo se enteró que su amigo de toda la vida era hermano suyo: “No hablamos nunca más del tema”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido plateado con tul y cristales: el icónico evento en el que lo había utilizado

“Me cuesta, la extraño mucho”: Arturo Puig relató cómo atraviesa el duelo tras la muerte de Selva Alemán