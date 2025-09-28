Conmoción por la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido en La Plata

Agustina Russo, de 43 años, falleció mientras disputaba un partido de hockey (Facebook)

El fallecimiento de Agustina Russo durante un torneo de hockey en La Plata conmocionó a la comunidad deportiva local y dejó un profundo impacto entre quienes presenciaron el trágico episodio. La mujer, de 43 años, se desplomó de manera repentina en pleno partido celebrado en el Club Brandsen, situado en la intersección de las calles 52 y 161, en la localidad de Los Hornos, el sábado alrededor de las 19:30.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales a El Día, Russo era empleada administrativa en San Isidro y formaba parte del equipo de hockey del Belgrano Day School. Testigos relataron que la jugadora cayó súbitamente en el campo de juego, lo que generó escenas de desesperación entre sus compañeras y el público presente.

El personal del SAME acudió de inmediato y comenzó a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por revertir la situación. A las 19:40, los médicos confirmaron el deceso, pese a los esfuerzos realizados en el lugar.

El posteo del club

El coordinador del club, Rey Corradi, explicó a la Policía que el incidente ocurrió en plena actividad deportiva, sorprendiendo a todos los asistentes. La intervención policial quedó bajo la responsabilidad de la Comisaría Tercera de Los Hornos, mientras que la investigación judicial fue derivada a la UFI N°15, con la carátula de “averiguación causales de muerte”.

La noticia del fallecimiento de Russo generó una fuerte conmoción en el ámbito del hockey platense. Tanto su equipo como rivales y allegados expresaron su dolor ante la pérdida repentina de la jugadora.

“Siempre recordaremos a Agustina, jugadora de la 4ta de hockey, con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Acompañamos a su familia, equipo, amigos y todos sus seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz, Agus”, escribió el Belgrano Day School en un posteo realizado en su cuenta de Instagram.

Además, la publicación estuvo acompañada con una foto con los colores del club y una leyenda para despedir a la jugadora de 43 años: “Despedimos con profundo dolor a Agustina Russo, jugadora de 4ta de hockey. Acompañamos a sus seres queridos”.

Por su parte, el Club Brandsen, emitió un largo comunicado en el que lamentó la pérdida y explicó el accionar de la institución y las jugadoras. “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Agustina Russo, jugadora de Belgrano Day School, durante la jornada deportiva del día de ayer”, comenzó.

Luego, continuó: “La situación se produjo en plena actividad en cancha, cuando Agustina sufrió una descompensación repentina. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia: una médica presente en el lugar comenzó las maniobras de reanimación, mientras se daba aviso al servicio de emergencias SUM y al 107. El equipo médico continuó con las tareas de reanimación durante más de una hora, pero lamentablemente no fue posible revertir la situación y Agustina falleció en el lugar”.

“Durante todo el proceso se acompañó a sus compañeras de equipo, a su cuerpo técnico y, posteriormente, a su familia, hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó el peritaje correspondiente. Queremos destacar la entereza y el respeto con el que se manejaron todos los presentes, tanto de Belgrano Day School como de nuestro equipo”, añadió.

“Nuestras jugadoras permanecieron en el lugar acompañando y se brindó asistencia a quienes lo necesitaron. Acompañamos en este inmenso dolor a la familia, amigas, compañeras y cuerpo técnico de Agustina, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, concluyó la institución de Los Hornos.