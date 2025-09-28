Sociedad

Esta es la planta que debes tener en tu casa para mantener alejadas a las cucarachas

El poder de ciertos compuestos vegetales la convierte en la mejor aliada para ahuyentar a los insectos

Por Newsroom Infobae

La mejor aliada contra las
La mejor aliada contra las cucarachas es la menta. (Pexels)

Una planta aromática fácil de conseguir y con múltiples usos en el hogar puede convertirse en la mejor aliada contra las cucarachas: la menta.

Más allá de su popularidad en la cocina y la medicina tradicional, destaca por su capacidad comprobada para repeler a dichos insectos, ofreciendo una solución natural y económica frente a los productos químicos habituales.

Su doble función como planta repelente y aromatizante natural la posiciona como una opción atractiva para quienes buscan mantener su hogar libre de plagas y con un ambiente fresco.

Estudios realizados por la Universidad de Nueva Delhi han demostrado que sustancias como el mentol y la pulegona interfieren con los receptores sensoriales de los insectos. Cuando las cucarachas detectan el aroma de la menta, tienden a alejarse de las zonas tratadas, lo que convierte en una barrera natural contra su presencia.

Esta es la planta que
Esta es la planta que debes tener en tu casa para mantener alejadas a las cucarachas Freepik

Cómo utilizar la menta en casa para repeler cucarachas

Para aprovechar al máximo las propiedades repelentes de la menta, existen varias formas prácticas de incorporarla en el hogar.

Una de las más sencillas consiste en colocar macetas de menta en áreas vulnerables, como cocinas abiertas, galerías, jardines o rincones húmedos donde suelen aparecer las cucarachas.

Otra opción es preparar infusiones concentradas con las hojas y rociar el líquido en zócalos, rendijas y otros puntos críticos. Mantener la planta bien hidratada y podarla con regularidad ayuda a intensificar su aroma, reforzando así su efecto protector.

Esta es la planta que
Esta es la planta que debes tener en tu casa para mantener alejadas a las cucarachas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios adicionales y facilidad de cultivo

Además de su función como repelente, la menta aporta otros beneficios en el entorno doméstico. Su fragancia fresca contribuye a perfumar los espacios, mejorando la atmósfera general del hogar.

En la cocina, sus hojas resultan ideales para infusiones, postres y diversos platillos, añadiendo un toque distintivo y refrescante. Mientras que desde el punto de vista medicinal, ofrece propiedades digestivas, antiespasmódicas, antisépticas, refrescantes, expectorantes, analgésicas locales y antiinflamatorias, lo que la convierte en un recurso versátil para el bienestar diario.

Esta es la planta que
Esta es la planta que debes tener en tu casa para mantener alejadas a las cucarachas (Ecología Verde)

La accesibilidad es otro de los puntos fuertes de la menta, pues puede adquirirse fácilmente en viveros de barrio y su cultivo no requiere experiencia previa en jardinería. Se adapta tanto a macetas como a tierra directa o incluso a recipientes reciclados, lo que facilita su presencia en cualquier tipo de vivienda y espacio disponible.

