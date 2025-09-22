Un incendio en La Rioja consumió 14 hectáreas e investigan si fue provocado: hay tres detenidos

El incendio comenzó al lado del puente de la Banda en Chaupihuasi y avanzó sobre plantas autóctonas (Foto: Nueva Rioja)

Lo que iba a ser una jornada festiva por la llegada de la primavera en San Blas de los Sauces terminó marcada por un hecho completamente distinto. Un incendio forestal de grandes dimensiones se desató el domingo por la mañana en la localidad de Chaupihuasi, provincia de La Rioja, y arrasó con unas 14 hectáreas de vegetación. El fuego se inició cerca de las 8, en una zona próxima al puente de la Banda, y durante más de trece horas mantuvo en vilo a toda la comunidad.

El foco ígneo avanzó con rapidez. “En pocas horas avanzó sobre plantas autóctonas y llegó a zonas cercanas a viviendas”, describió un testigo al portal Nueva Rioja. A pesar de la magnitud, no se reportaron daños en viviendas ni víctimas, pero sí se vio comprometida infraestructura clave para la vida cotidiana del pueblo: un transformador eléctrico y una bomba de agua fueron consumidos por las llamas, afectando el acceso a servicios esenciales.

El siniestro afectó especialmente zonas de pastizales, matorrales y sectores ribereños. Los terrenos afectados serían de propiedad estatal. La escena demandó un despliegue coordinado de múltiples actores: vecinos del lugar, personal de Defensa Civil de San Blas de los Sauces y Sanagasta, Bomberos Provinciales, el Comité de Emergencia y el área de Interior Forestal de La Rioja. La coordinación del operativo estuvo a cargo de Eliana Vizagra, directora de Defensa Civil local, quien lideró las tareas durante toda la jornada.

En ese sentido, las autoridades investigan si el incendio fue provocado y hay tres masculinos que ya están detenidos para ser interrogados. La causa está en manos de la doctora Sandra Del Valle Molina de la localidad de Aimogasta.

La preocupación aumentó cuando se conocieron las primeras hipótesis sobre el origen del fuego. Aparentemente, el incendio habría sido provocado por tres masculinos que ya están detenidos. La causa está en manos de la doctora Molina de Aimogasta. La investigación, en principio, se tramita como una infracción contravencional, aunque se están tomando declaraciones para evaluar si corresponde avanzar hacia una causa penal.

El contexto climático también jugó un papel determinante. Durante ese fin de semana se registraron fuertes vientos sonda, un fenómeno típico de la región que potencia la propagación de incendios. Las condiciones adversas obligaron a redoblar esfuerzos y mantuvieron en alerta a los equipos durante toda la jornada.

En la zona afectada se desarrolla una actividad económica característica: la venta de calmitos, una fruta regional. En muchas ocasiones las quemas mal controladas vinculadas a esta actividad representan un riesgo.

En ese sentido, ya está vigente la ordenanza 1139-24, que promueve campañas de concientización sobre la prevención de incendios. La norma busca reducir los riesgos asociados a las prácticas que, cuando no se realizan bajo control adecuado, pueden derivar en emergencias como la del domingo.

Incendio en depósito de aceite en Tucumán: el dueño sufrió quemaduras en el 40 por ciento del cuerpo

Incendio en Tucumán

Un incendio magnitud ocurrió minutos después de las 17 del último jueves en Tucumán. El foco se desató en un predio ubicado sobre calle Cangallo al 1700, entre Frías Silva y avenida Alem, en el barrio Los Chañaritos, más precisamente en Manantial Sur. En el interior del lugar se almacenaban decenas de barriles de 200 litros de aceite quemado, lo que complicó las tareas de extinción y generó una densa columna de humo que pudo verse desde distintos sectores de la capital tucumana.

El propietario del sitio, un hombre de 45 años, resultó con quemaduras en el tórax y en parte de sus miembros inferiores. Fue trasladado de urgencia al hospital Centro de Salud, donde quedó internado en terapia intensiva. Según los primeros partes médicos, presenta compromiso del 40% del cuerpo, aunque permanece en estado estable y fuera de peligro.

De acuerdo con lo reportado por el medio local La Gaceta, el fuego se inició en el interior del galpón, una estructura precaria dentro del predio utilizado para el reciclado de aceites. La presencia de gran cantidad de líquido inflamable habría favorecido la rápida propagación de las llamas, que alcanzaron no solo la totalidad del depósito, sino también dos terrenos colindantes.

Además, el siniestro afectó una vivienda ubicada enfrente, donde una camioneta estacionada en la vereda también se prendió fuego. Algunas versiones indican que otros dos vehículos resultaron dañados, y que tres viviendas en total sufrieron consecuencias por la propagación del fuego, aunque no se registraron más personas lesionadas.