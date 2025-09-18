Incendio en depósito de aceite en Tucumán: el dueño sufrió quemaduras en el 40 por ciento del cuerpo

Incendio en Tucumán

Un incendio magnitud alteró ayer por la tarde a los ciudadanos de la zona sur de San Miguel de Tucumán, cuando un depósito de reciclaje de aceites lubricantes comenzó a arder.

El siniestro ocurrió minutos después de las 17. El foco se desató en un predio ubicado sobre calle Cangallo al 1700, entre Frías Silva y avenida Alem, en el barrio Los Chañaritos, más precisamente en Manantial Sur. En el interior del lugar se almacenaban decenas de barriles de 200 litros de aceite quemado, lo que complicó las tareas de extinción y generó una densa columna de humo que pudo verse desde distintos sectores de la capital tucumana.

El propietario del sitio, un hombre de 45 años, resultó con quemaduras en el tórax y en parte de sus miembros inferiores. Fue trasladado de urgencia al hospital Centro de Salud, donde quedó internado en terapia intensiva. Según los primeros partes médicos, presenta compromiso del 40% del cuerpo, aunque permanece en estado estable y fuera de peligro.

De acuerdo con lo reportado por el medio local La Gaceta, el fuego se inició en el interior del galpón, una estructura precaria dentro del predio utilizado para el reciclado de aceites. La presencia de gran cantidad de líquido inflamable habría favorecido la rápida propagación de las llamas, que alcanzaron no solo la totalidad del depósito, sino también dos terrenos colindantes.

El incendio afectó un galpón precario varios terrenos colindantes una vivienda y vehículos estacionados

Además, el siniestro afectó una vivienda ubicada enfrente, donde una camioneta estacionada en la vereda también se prendió fuego. Algunas versiones indican que otros dos vehículos resultaron dañados, y que tres viviendas en total sufrieron consecuencias por la propagación del fuego, aunque no se registraron más personas lesionadas.

La magnitud del incendio obligó a la intervención de múltiples equipos. Seis dotaciones de bomberos, tanto de la Policía como voluntarios de distintas localidades, trabajaron durante varias horas para contener las llamas. También participaron agentes de la Comisaría N° 15, motoristas y móviles del 911, efectivos de Infantería Capital, miembros de la Brigada de Incendios Forestales, personal de Defensa Civil, camiones cisterna y asistencia hídrica provista por empresas de servicios públicos provinciales. Desde la Zona 4 de la Unidad Regional Capital, se dispuso rápidamente el corte de calles aledañas y la evacuación preventiva de vecinos para minimizar riesgos mientras se desarrollaba el operativo.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), perteneciente al Ministerio Público Fiscal, para supervisar la escena y documentar el trabajo de las fuerzas.

Según informaron voceros judiciales a El Tucumano, el área quedó preservada para permitir el desarrollo de pericias técnicas que permitan determinar con precisión el origen del fuego. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de una combustión accidental en el interior del depósito, aunque no se descarta ninguna otra línea investigativa.

Bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas en un depósito de aceite en el sur tucumano

El humo negro y espeso que se elevaba desde la zona de Manantial Sur generó un fuerte impacto visual. Muchos vecinos grabaron videos desde diferentes puntos de la ciudad y los compartieron en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron. En las imágenes se puede observar la magnitud del fuego y el trabajo coordinado de los bomberos intentando sofocar las llamas en medio de explosiones y altas temperaturas.

El incendio logró ser controlado durante la noche. No obstante, la escena permaneció bajo custodia para continuar con la recolección de pruebas. La Fiscalía no descartó que se investigue una posible negligencia en el almacenamiento de materiales inflamables, aunque esa determinación quedará sujeta al avance de los análisis técnicos y la toma de testimonios.

Mientras tanto, el hombre herido continúa internado. Su estado de salud es monitoreado de cerca, dado el nivel de quemaduras que presenta. El resto de las personas que se encontraban en las inmediaciones del siniestro no requirió asistencia médica, confirmaron desde los organismos intervinientes.

El caso sigue bajo investigación y las autoridades buscan establecer con certeza qué provocó el incendio que alteró la rutina del miércoles por la tarde en el sur tucumano.