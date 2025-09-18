Sociedad

Incendio en depósito de aceite en Tucumán: el dueño sufrió quemaduras en el 40 por ciento del cuerpo

Las llamas consumieron un galpón precario con decenas de barriles de aceite y afectaron varias viviendas y vehículos en el sur de la capital tucumana, mientras seis dotaciones de bomberos y múltiples fuerzas trabajaban para controlar el fuego

Guardar
Incendio en Tucumán

Un incendio magnitud alteró ayer por la tarde a los ciudadanos de la zona sur de San Miguel de Tucumán, cuando un depósito de reciclaje de aceites lubricantes comenzó a arder.

El siniestro ocurrió minutos después de las 17. El foco se desató en un predio ubicado sobre calle Cangallo al 1700, entre Frías Silva y avenida Alem, en el barrio Los Chañaritos, más precisamente en Manantial Sur. En el interior del lugar se almacenaban decenas de barriles de 200 litros de aceite quemado, lo que complicó las tareas de extinción y generó una densa columna de humo que pudo verse desde distintos sectores de la capital tucumana.

El propietario del sitio, un hombre de 45 años, resultó con quemaduras en el tórax y en parte de sus miembros inferiores. Fue trasladado de urgencia al hospital Centro de Salud, donde quedó internado en terapia intensiva. Según los primeros partes médicos, presenta compromiso del 40% del cuerpo, aunque permanece en estado estable y fuera de peligro.

De acuerdo con lo reportado por el medio local La Gaceta, el fuego se inició en el interior del galpón, una estructura precaria dentro del predio utilizado para el reciclado de aceites. La presencia de gran cantidad de líquido inflamable habría favorecido la rápida propagación de las llamas, que alcanzaron no solo la totalidad del depósito, sino también dos terrenos colindantes.

El incendio afectó un galpón
El incendio afectó un galpón precario varios terrenos colindantes una vivienda y vehículos estacionados

Además, el siniestro afectó una vivienda ubicada enfrente, donde una camioneta estacionada en la vereda también se prendió fuego. Algunas versiones indican que otros dos vehículos resultaron dañados, y que tres viviendas en total sufrieron consecuencias por la propagación del fuego, aunque no se registraron más personas lesionadas.

La magnitud del incendio obligó a la intervención de múltiples equipos. Seis dotaciones de bomberos, tanto de la Policía como voluntarios de distintas localidades, trabajaron durante varias horas para contener las llamas. También participaron agentes de la Comisaría N° 15, motoristas y móviles del 911, efectivos de Infantería Capital, miembros de la Brigada de Incendios Forestales, personal de Defensa Civil, camiones cisterna y asistencia hídrica provista por empresas de servicios públicos provinciales. Desde la Zona 4 de la Unidad Regional Capital, se dispuso rápidamente el corte de calles aledañas y la evacuación preventiva de vecinos para minimizar riesgos mientras se desarrollaba el operativo.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), perteneciente al Ministerio Público Fiscal, para supervisar la escena y documentar el trabajo de las fuerzas.

Según informaron voceros judiciales a El Tucumano, el área quedó preservada para permitir el desarrollo de pericias técnicas que permitan determinar con precisión el origen del fuego. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de una combustión accidental en el interior del depósito, aunque no se descarta ninguna otra línea investigativa.

Bomberos trabajaron durante horas para
Bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas en un depósito de aceite en el sur tucumano

El humo negro y espeso que se elevaba desde la zona de Manantial Sur generó un fuerte impacto visual. Muchos vecinos grabaron videos desde diferentes puntos de la ciudad y los compartieron en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron. En las imágenes se puede observar la magnitud del fuego y el trabajo coordinado de los bomberos intentando sofocar las llamas en medio de explosiones y altas temperaturas.

El incendio logró ser controlado durante la noche. No obstante, la escena permaneció bajo custodia para continuar con la recolección de pruebas. La Fiscalía no descartó que se investigue una posible negligencia en el almacenamiento de materiales inflamables, aunque esa determinación quedará sujeta al avance de los análisis técnicos y la toma de testimonios.

Mientras tanto, el hombre herido continúa internado. Su estado de salud es monitoreado de cerca, dado el nivel de quemaduras que presenta. El resto de las personas que se encontraban en las inmediaciones del siniestro no requirió asistencia médica, confirmaron desde los organismos intervinientes.

El caso sigue bajo investigación y las autoridades buscan establecer con certeza qué provocó el incendio que alteró la rutina del miércoles por la tarde en el sur tucumano.

Temas Relacionados

TucumánSan Miguel de TucumánIncendiosÚltimas noticiasbomberos

Últimas Noticias

Justo antes de iniciar el juicio, sobreseyeron a los imputados por el choque en el que hubo 15 muertos

El siniestro en la Cuesta de los Terneros fue en junio de 2017. También causó 38 heridos. El juez que iba a conducir el debate por jurados decidió que los acusados no tenían responsabilidad penal y ordenó cerrar la causa. La fiscalía y la querella anunciaron que apelarán

Justo antes de iniciar el

Un sismo de 4,5 grados en la escala de Richter sacudió la provincia de Mendoza: en qué localidades se sintió

El fenómeno se registró a una profundidad de 130 kilómetros. El epicentro fue marcado en la zona de alta montaña y también se percibió con fuerza. También hubo actividad sísmica en otras provincias

Un sismo de 4,5 grados

Un impactante incendio arrasó con tres casas en un barrio de Mendoza: los bomberos denunciaron que fueron agredidos

Las viviendas fueron destruidas por completo, pero no se registraron heridos. Las dotaciones que trabajaron en el lugar denunciaron que les arrojaron piedras y que cuatro vehículos recibieron daños

Un impactante incendio arrasó con

Detuvieron al “Gordo Jony”, el cabecilla de una banda narco vinculada a Esteban Alvarado

Lo atraparon en esta madrugada en el centro de Rosario. Está sindicado de formar parte de una estructura que tiene conexión con la organización del preso Francisco Riquelme

Detuvieron al “Gordo Jony”, el

La muerte de Silvina Luna: la pericia que pone contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

Una junta de ocho especialistas que se reunieron en la Morgue Judicial vinculó la muerte de la modelo con las cirugías estéticas a las que se sometió con el médico condenado

La muerte de Silvina Luna:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Preocupación de analistas por la

Preocupación de analistas por la venta de reservas, el dólar en alza, la caída de activos y el escenario político

Casación confirmó el cierre de la causa IBM–DGI tras casi 30 años de investigación

Cerimedo reveló ante la Justicia que Spagnuolo le habría contado a Milei sobre las coimas en la ADNIS

Receta de pollo a las tres tazas, rápida y fácil

Cómo los perros de terapia promueven la salud física y emocional de pacientes en centros médicos

INFOBAE AMÉRICA
El increíble récord del médico

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Receta de pollo a las tres tazas, rápida y fácil

Alemania consolida su giro militar: presupuesto récord en defensa y nuevo fondo especial para el desarrollo

Macron anticipó que las sanciones contra Irán podrían restablecerse a fines de septiembre

Google en Perú: inauguran laboratorio tecnológico para potenciar el aprendizaje y la creación digital en estudiantes

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres

Teté Coustarot habló de su relación con Susana Giménez y Mirtha Legrand

Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, mostró el casting por el que fue elegido para En el barro

Con boina y mini vestido: María Becerra se robó las miradas en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

La China Suárez celebró que sus hijos comenzaron las clases en Turquía: “Estoy orgullosa de ustedes”