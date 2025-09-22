Feroz pelea entre mujeres a la salida de un boliche tras los festejos del Día de la Primavera

Brutal pelea entre mujeres a la salida de un boliche en Río Gallegos

Un nuevo episodio de violencia callejera sacudió las primeras horas del domingo en la ciudad patagónica de Río Gallegos. La esquina de 9 de Julio y Alberdi, uno de los puntos neurálgicos de la vida nocturna de la capital santacruceña, se convirtió otra vez en escenario de golpes, gritos y descontrol, dejando en evidencia un problema que se repite con preocupante frecuencia: las peleas entre jóvenes a la salida de los boliches.

Según publicó La Opinión Austral, los incidentes comenzaron cerca de las siete de la mañana, cuando un grupo de al menos cinco jóvenes mujeres protagonizó una feroz trifulca en plena vía pública. El episodio quedó registrado en el celular de un vecino que, desde su casa, filmó toda la secuencia y rápidamente se viralizó.

Las imágenes muestran con crudeza lo ocurrido: las cinco involucradas intercambiando golpes de puño, tirones de pelo y forcejeos. El momento más tenso se dio cuando una de las jóvenes empezó a pegarle patadas en el cuerpo a otra que ya se encontraba en el suelo, lo que reflejó el nivel de violencia con que se desarrolló la disputa.

Al menos cinco mujeres participaron de la agresión a otra joven

También se observa a otra de las participantes siendo prácticamente arrastrada del cabello, mientras se escuchan gritos de fondo exigiendo que la pelea termine. En un momento determinado, un joven que intenta frenar la gresca es golpeado en la cabeza por otras dos chicas que se negaban a ponerle fin a la agresión.

Y mientras algunas voces llamaban a la calma, otras se burlaban de las involucradas, en una mezcla de tensión y descontrol. En ningún momento se observó presencia policial. Eran los mismos jóvenes quienes trataban de poner un poco de orden y separar, sin éxito, a las chicas.

No es la primera vez que sucede algo así en esa esquina. La madrugada del pasado 21 de junio, un hombre quedó inconsciente tras recibir un fuerte golpe en la mandíbula durante una pelea multitudinaria. Y cuando parecía que la situación se había calmado, un tercero apareció de manera sorpresiva y le propinó un puñetazo certero que lo dejó desplomado en el suelo. Mientras que otro individuo, lejos de detenerse, aprovechó el momento para darle una patada en la cabeza antes de escapar cobardemente.

Ese hecho, que también fue registrado en video, generó un fuerte repudio social y puso bajo la lupa la falta de prevención en una zona donde confluyen cientos de jóvenes a la salida de los locales bailables.

Los incidentes ocurrieron en la esquina de 9 de Julio y Alberdi, uno de los puntos neurálgicos de la vida nocturna de la capital santacruceña

El jueves pasado, ocurrió un hecho similar en el barrio porteño de Palermo, donde dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca a la salida del boliche INK. Producto de las lesiones cortopunzantes, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

El altercado ocurrió sobre avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy. Según trascendió, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita -cuatro varones y una mujer-, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.