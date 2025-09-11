Una formación del Tren Roca embistió a un micro en Ezeiza: hay 10 heridos y servicio limitado

Accidente en el Tren Roca

Un tren de la línea Roca protagonizó un accidente en las primeras horas de este jueves, cuando embistió a un micro con pasajeros que cruzaba un paso a nivel en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas en el paso nivel de la calle Pravaz, al norte de la estación de trenes. Se trata de una formación del ramal Ezeiza que se dirigía hacia Plaza Constitución.

(@bagliettoc)

Fuentes allegadas confirmaron a Infobae que hay 10 pasajeros -personal del Aeropuerto- con heridas leves. No habría heridos de gravedad.

El micro involucrado en el siniestro pertenece a la empresa Tienda León. El servicio ferroviario funciona ahora de forma limitada entre Constitución y Monte Grande.

Noticia en desarrollo