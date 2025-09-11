Sociedad

Una formación del Tren Roca embistió a un micro en Ezeiza: hay 10 heridos y servicio limitado

Ocurrió cerca de las 05:30 horas. Los pasajeros son personal del aeropuerto

Accidente en el Tren Roca

Un tren de la línea Roca protagonizó un accidente en las primeras horas de este jueves, cuando embistió a un micro con pasajeros que cruzaba un paso a nivel en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas en el paso nivel de la calle Pravaz, al norte de la estación de trenes. Se trata de una formación del ramal Ezeiza que se dirigía hacia Plaza Constitución.

Fuentes allegadas confirmaron a Infobae que hay 10 pasajeros -personal del Aeropuerto- con heridas leves. No habría heridos de gravedad.

El micro involucrado en el siniestro pertenece a la empresa Tienda León. El servicio ferroviario funciona ahora de forma limitada entre Constitución y Monte Grande.

Noticia en desarrollo

