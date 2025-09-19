El SAME incorpora una base operativa inteligente en Once para emergencias

La Ciudad de Buenos Aires incorporó una nueva herramienta para fortalecer la atención de emergencias médicas en una de sus zonas más transitadas: el SAME inauguró su base operativa número 30 en el barrio de Once y presentó un centro de comando móvil dotado de tecnología inteligente, con el objetivo de optimizar la derivación de pacientes y reducir los tiempos de respuesta en áreas de alta demanda.

La nueva base, ubicada en la intersección de Catamarca y Moreno, sobre la Plaza Manzana 66, fue diseñada bajo un formato modular que incluye dormitorios, cocina, sanitarios, un área de estar y una oficina administrativa. El equipo asignado está compuesto por médicos, choferes y radioperadores, quienes se organizan en turnos de guardia para asegurar la cobertura permanente. Esta sede permitirá reforzar la operatividad en barrios como Balvanera, Almagro, Monserrat, Caballito y Parque Patricios, zonas que registran elevados índices de auxilios. Para garantizar la atención continua, la base cuenta con dos ambulancias disponibles las 24 horas, cada una con su respectivo conductor, médico y radioperador.

Centro de comando móvil y tecnología inteligente

Junto a la nueva base, el SAME incorporó una unidad táctica inteligente y eléctrica (UTIe), equipada con paneles solares y tecnología de última generación. Esta unidad está especialmente preparada para intervenir en situaciones con múltiples víctimas y dispone de computadoras que recolectan información en tiempo real, lo que facilita la conexión directa con hospitales para la derivación inmediata de pacientes. Además, la UTIe cuenta con chalecos y sillas de rescate, tablas de inmovilización y un cardiodesfibrilador, lo que la convierte en un recurso clave para la atención rápida y eficiente en eventos de gran magnitud.

Impacto en la capacidad de respuesta y modernización del SAME

La implementación de estas innovaciones busca mejorar aún más el tiempo de respuesta promedio del SAME, que actualmente es de cinco minutos. Con la apertura de esta base, el sistema alcanza un total de 30 sedes distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires, cinco de las cuales se inauguraron durante la gestión actual. El SAME opera con un equipo de 1.300 personas y atiende aproximadamente 250.000 llamadas anuales. Su parque automotor incluye 110 vehículos, entre los que se cuentan 70 ambulancias y 40 unidades especiales, como motos, helicópteros y móviles para especialidades como neonatología o terapia intensiva. Además, el sistema dispone de dos helicópteros con base en Puerto Madero y 12 helipuertos, así como una red de servicios que abarca el SAME Psiquiátrico, preparado para emergencias en la vía pública.

Declaraciones de las autoridades

Durante la inauguración, el jefe de Gobierno Jorge Macri destacó: “Uno de los compromisos que asumí en campaña fue fortalecer el SAME. Ésta es la quinta base que inauguramos, en una zona muy densa y con mucho tráfico que requería una cobertura adicional, así que estamos muy contentos”. Macri también subrayó la importancia del nuevo centro de comando móvil: “También inauguramos el primer centro de comando del SAME, completamente eléctrico. Es un centro operativo de triage para eventos importantes que nos da la posibilidad de controlar todas las unidades. Siempre el objetivo es estar cerca, ahorrar cada minuto y llegar lo más rápido posible a una emergencia”.

El ministro de Salud Fernán Quirós remarcó el avance en materia de innovación y sustentabilidad: “Seguimos ampliando la capacidad de respuesta del SAME e incorporando infraestructura moderna, ambulancias equipadas y una unidad táctica eléctrica e inteligente que nos permitirá dar un salto en innovación y sustentabilidad. Nuestro compromiso es estar cada vez más cerca de los vecinos y brindar una atención rápida, segura y de calidad”.

Por su parte, el titular del SAME Alberto Crescenti puntualizó el alcance de la nueva base y la relevancia de la unidad táctica: “Esta base servirá para atender emergencias en barrios como Balvanera, Caballito, Almagro y Parque Patricios. Contará con dos ambulancias disponibles las 24 horas con un conductor, médico y radioperador”.

El SAME consolida su posición como modelo de referencia nacional y regional en la atención de emergencias, gracias a la expansión de su red, la incorporación de tecnología inteligente y sustentable, y la constante modernización de sus recursos humanos y materiales. La llegada de la primera unidad táctica inteligente permite coordinar y supervisar la respuesta ante incidentes de gran escala, reforzando la capacidad del sistema para actuar con eficacia en situaciones críticas.