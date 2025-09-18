Sociedad

Un nene de 7 años murió en un cumpleaños: en solo cinco días ya son cuatro los menores fallecidos de muerte súbita en Córdoba

Thian Toledo se sentó de manera repentina en una silla y perdió el conocimiento. Su familia denunció que la ambulancia tardó en llegar. Además, un adolescente de 15 años perdió la vida mientras jugaba al truco en la escuela. Y otro dos se descompensaron mientras realizaban gimnasia y deportes

Thian Toledo, el niño de
La trágica serie de cuatro muertes súbitas de menores, en apenas cinco días, generó un profundo dolor e inquietud en la provincia de Córdoba.

El caso más preocupante ocurrió en la comunidad escolar de Capilla de los Remedios tras la repentina muerte de Thian Toledo, un niño de 7 años que falleció durante un cumpleaños en el departamento Río Tercero.

El lamentable hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 20 horas, mientras el menor jugaba con sus amigos. Según el relato de su madre, el nene se sentó de manera repentina en una silla y, acto seguido, perdió el conocimiento.

La tía abuela del menor, Ana Toledo, describió a Cadena 3 la secuencia de los hechos: “Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado”. La noticia de la muerte de Thian sumió a la familia en una profunda angustia, como relató Ana Toledo: “Llamé a la madre y me dijo que el chiquito estaba muerto”.

Colecta solidaria para la familia
La familia insistió en que el niño no presentaba antecedentes médicos que pudieran anticipar un desenlace de este tipo y, según la familia del menor fallecido, la ambulancia demoró en llegar al lugar.

El traslado de Thian al hospital local se realizó cuando ya presentaba signos vitales muy débiles, según informó la Policía. Una vez en el centro de salud, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

La Fiscalía de 2º turno dispuso la intervención de la Policía Judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El cuerpo de Thian fue sometido a una autopsia y se aguardan los resultados oficiales para determinar la causa exacta de la muerte.

En el contexto de este doloroso episodio, madres del colegio al que asistía Thian organizaron una colecta para colaborar con la familia en los gastos del sepelio. “Están atravesando un momento de profundo dolor. Quienes deseen acompañarlos pueden colaborar con los gastos”, expresaron en un mensaje difundido a la comunidad.

Truco, fútbol y gimnasia: el caso de los tres adolescentes fallecidos

El caso más reciente involucró a Lautaro Maineri, un adolescente de 15 años que falleció tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251.

Lautaro, quien se desempeñaba como arquero en el Club Atlético All Boys del barrio Rosedal, se desmayó de manera repentina, lo que provocó alarma entre sus amigos y docentes.

Lautaro Maineri era arquero en
El joven fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos le detectaron un coágulo en la cabeza en una zona inoperable. Fuentes médicas confirmaron que el menor se mantuvo en estado vegetativo hasta el momento de su muerte.

El coordinador de fútbol, Gabriel Peralta, recordó que el domingo previo al trágico desenlace, lo vio durante un partido en la cancha de Juvenil de barrio Comercial. “Lo vimos bien, estaba bien, no presentaba ningún problema. Cuando terminó el partido lo abracé, le dije que había tenido un muy buen partido, nos abrazamos sin saber que iba a ser el último abrazo que le iba a dar”, expresó en diálogo con el programa Arriba Córdoba.

El presidente del Club All Boys, Marcelo Capdevila, recordó a Lautaro como “un chico muy alegre, muy divertido, un chico que venía a entrenar”, y destacó su compromiso con el deporte, ya que incluso entrenaba con el equipo femenino debido a la incompatibilidad de horarios con sus clases escolares.

El sentido homenaje del Club
Capdevila también señaló que el joven formaba parte del club desde hacía tres años y que todos los jugadores se someten a revisaciones médicas periódicas: “Tratamos de hacerlo con ellos porque sé que lo hacen bien”, aseguró.

El fallecimiento del joven se sumó a otros dos casos recientes en la provincia. Uno de ellos sucedió en el Club Atlético San Lorenzo, del barrio Las Flores.

El joven de 13 años, que se encontraba practicando fútbol con sus compañeros, sufrió lo que sería un episodio de muerte súbita. El hecho ocurrió en la sede ubicada sobre la Avenida Concejal Felipe Belardinelli, generando profunda conmoción en toda la comunidad.

Un nene de 13 años falleció durante una práctica deportiva en el CASLA de Córdoba (El Doce TV)

Ante la emergencia, un docente del club intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, personal de salud y la Policía conformaron un cordón sanitario para trasladarlo de urgencia al hospital de niños.

Pese a los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron su fallecimiento, dejando un profundo dolor en su familia, amigos y entorno deportivo.

El origen de esta nefasta seguidilla tuvo lugar en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, en donde otro adolescente de la misma edad que la víctima anterior sufrió un episodio de muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos.

Ipem Arturo Illia de la
Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho tuvo lugar cerca de las 13.45, en una plaza ubicada sobre la calle Azopardo esquina Kant de B°. Allí, el joven estaba en plena actividad física hasta que se descompensó, según la versión de una docente que se encontraba en el lugar.

El medio local La Nueva Mañana afirmó que el adolescente asistía al Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla, en Villa Carlos Paz. Y que, al momento de su descompensación, se le realizaron maniobras de RCP.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde médicos constataron el deceso y determinaron que la causa fue muerte súbita. Personal policial intervino en la asistencia y en el posterior resguardo del lugar, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuentes vinculadas al caso informaron que la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quedó al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

