Cuatro detenidos en Santiago del Estero por faenar 60 vacas y vender la carne por redes sociales

Dos de los detenidos se presentaron espontáneamente en la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia

Una maniobra que habría comenzado en silencio y se extendió durante meses, terminó con cuatro hombres de Santiago del Estero detenidos, acusados de robar y faenar 60 cabezas de ganado pertenecientes a un productor de Río Negro, en un caso que la Justicia estima en $40 millones de perjuicio económico. Según la investigación, la carne era vendida de forma informal a través de Facebook y estados de WhatsApp.

Todo comenzó con una denuncia presentada por un hombre de 50 años, propietario de 110 hectáreas ubicadas en el paraje El Cachi, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ojo de Agua. El productor, que no visitaba el campo desde el inicio de la pandemia en 2020, decidió regresar tras ser advertido por vecinos sobre movimientos sospechosos en la zona. Al llegar, constató el faltante de una parte significativa de su rodeo: vacas, terneros y toritos, según su declaración.

Durante su ausencia, el predio había quedado al cuidado de un empleado de apellido Farías, quien habría renunciado hace algunos meses. Según relató el propio Alessandrini, el cuidador le había dicho que varios animales habían muerto en el último tiempo, pero al parecer, el verdadero destino del ganado era otro.

De hecho, según informó el medio local El Liberal, las sospechas se intensificaron cuando vecinos del lugar le contaron que veían carne a la venta en redes sociales, lo que dio lugar a la denuncia formal en la Comisaría Comunitaria N°31 de Ojo de Agua.

La Policía secuestró una camioneta Ford F-100 amarilla y una escopeta calibre 16 durante los allanamientos

Con la intervención de la fiscal Norma Matach y la autorización de la jueza de Control y Garantías, Érika Casagrande, se ordenaron una serie de allanamientos en la zona. La operación estuvo a cargo de la comisaría local y la Sección Robo y Hurto, con supervisión del Departamento de Seguridad Ciudadana N°15.

Durante los procedimientos en El Cachi, fueron detenidos O.B. (37) y D.M. (47). En el mismo operativo se secuestró una camioneta Ford F-100 color amarillo y una escopeta calibre 16, elementos que quedaron incorporados como pruebas en la causa.

Horas más tarde, D.A. (38) y R.C. (59) se presentaron de manera espontánea en la dependencia policial y también quedaron detenidos, conforme a lo dispuesto por la Justicia.

Con estas detenciones y los elementos incautados, la Justicia considera que logró desarticular la organización que habría estado detrás del robo y faena del ganado. Los investigadores continúan reuniendo pruebas para avanzar en la causa y determinar el rol que habría tenido cada uno de los acusados.

