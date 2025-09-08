Santiago del Estero: entraron a la casa de un empresario, golpearon al cuidador y robaron una caja fuerte con $200 millones

El asalto ocurrió en la provincia de Santiago del Estero (archivo)

Cuatro delincuentes perpetraron un violento robo en la casa de Fernando Fermanelli, un conocido empresario ganadero de 71 años de la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, en el que golpearon salvajemente al cuidador de la propiedad y se llevaron dinero en dólares, equivalente a unos 200 millones de pesos.

El asalto ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Centro. Según el diario El Liberal, uno de los asaltantes se aproximó al inmueble y, desde el exterior, gritó insistentemente: “Miguel, Miguel”.

Ante la pregunta, Ricardo Alberto Delgado, de 43 años, quien se desempeña como cuidador de la vivienda, respondió que “Miguel” no estaba y que él era el casero. Acto seguido, la voz del exterior afirmó que eran “de la policía”, por lo que Delgado se aproximó a una ventana y, tras abrirla, recibió un violento golpe en el rostro, presumiblemente, con la culata de un arma de fuego.

En cuestión de segundos, tres individuos ingresaron por la fuerza, redujeron a Delgado con patadas, le colocaron una prenda en la boca y lo maniataron.

Uno de los sujetos le exigió repetidamente que confesara la ubicación de la llave de la caja fuerte y señaló que había dólares guardados en su interior. Delgado, en estado de shock, negó conocer el dato.

Ante la negativa, la banda resolvió sustraer la caja fuerte completa, ubicada en una habitación destinada a cambiador y biblioteca.

De acuerdo con el medio santiagueño, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los ladrones introdujeron un automóvil de reversa hasta la vivienda y, entre varios, cargaron la caja fuerte, de gran peso y algo antigua, en el vehículo. El casero destacó ante la Policía que los asaltantes hablaban con “tonada porteña”.

El asalto duró menos de cinco minutos. Los delincuentes sustrajeron la caja fuerte, cuyo contenido era de aproximadamente 200 millones de pesos, en dólares, junto con otros objetos personales, cuya lista completa aún no fue relevada. La huida se realizó justo antes de la una de la madrugada, según reconstruyeron los investigadores.

Una vez que Delgado consiguió liberarse de las ataduras, pidió auxilio y avisó a la Policía. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Fernanda Vittar.

La funcionaria coordinó un cierre preventivo de rutas, especialmente la 89 —considerada la vía de escape principal hacia la provincia de Chaco—, además de operativos de control en las rutas 92, 34 y la 16. Sin embargo, agentes policiales especulan que el grupo pudo haber evadido los controles antes de su activación.

Las grabaciones del sistema de videovigilancia de la vivienda registraron tanto los rostros de los asaltantes como la patente del vehículo implicado, datos que la Policía puso en circulación a fuerzas de otras provincias.

Paralelamente, la investigación considera que los delincuentes recibieron la ayuda de algún “entregador” o informante, dada la forma en que identificaron la existencia y ubicación de la caja fuerte, y el hecho de que no intentaron ocultarse de las cámaras ni disimular sus rostros.

También se analizaron movimientos económicos recientes del empresario, incluyendo ingresos, compras y ventas, para detectar posibles vínculos entre las actividades del damnificado y la organización delictiva.

Horas más tarde, hacia las 16:40, un vecino de la ciudad de Loreto encontró la caja fuerte sustraída en el interior del Canal El Alto, a la vera de la ruta provincial Nº 18. El testigo, que por la mañana había observado dos automóviles alejándose de una propiedad rural de manera sospechosa, se sumergió en el agua y extrajo la caja, que se hallaba abierta.

El procedimiento fue confirmado por personal de la Seccional 27. Dentro de la caja, según fuentes oficiales, se recuperó únicamente documentación sobre venta de inmuebles, chequeras, pagarés, un pasaporte chileno, un título de marca y diversas llaves. El efectivo en dólares no se encontraba en el interior de la caja.

El hallazgo de la caja en esa zona sugiere la participación de un segundo vehículo en el traslado y posible apoyo logístico externo, así como la hipótesis de que los responsables pudieron recibir ayuda o alojamiento temporal en Loreto antes y después del hecho.

En la investigación participan también cámaras de seguridad de estaciones de servicio, farmacias y kioscos de la región, con la finalidad de reconstruir la trayectoria de los vehículos utilizados y determinar si la banda proviene de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba o Tucumán, o si actuaron en complicidad con residentes locales o de la provincia del Chaco.

Al concluir la jornada, la Fiscalía seguía reuniendo datos sobre los implicados, compartía fotografías y registros de video con fuerzas de otras provincias y mantenía activo el operativo de búsqueda, evaluando la hipótesis de colaboración interna y la posible existencia de un “eslabón suelto” en el círculo cercano de la víctima.