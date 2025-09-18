Sociedad

Encontraron a la nena de 5 años que había desaparecido a la salida de una escuela en Mendoza

Su padre había denunciado su desaparición el martes pasado. Según las autoridades educativas, se habría ido con un familiar

Las autoridades confirmaron que la menor de edad se encontraba con buen estado de salud y descartaron que hubiera sido víctima de un delito

El hallazgo de L. M. G. L., la niña de cinco años que permanecía desaparecida desde el martes 16 de septiembre tras salir de la escuela en el departamento de San Rafael, puso fin a la intensa búsqueda desplegada en la provincia de Mendoza. Las autoridades confirmaron que la menor fue localizada y que se encuentra en buen estado de salud.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, en donde señalaron que se tomarán “todas las medidas judiciales necesarias para su adecuada protección y resguardo”.

“Informamos que la niña se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito”, destacaron las autoridades. Al mismo tiempo, pidieron que se dé por finalizada la difusión de la búsqueda en redes sociales y medios de comunicación.

La menor había sido vista por última vez el martes por la tarde, cuando salió de una escuela ubicada en el distrito de Villa 25 de Mayo, en la provincia de Mendoza. A raíz de esto, la Justicia local solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información relevante.

La noticia fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza

La denuncia inicial fue presentada por el padre de la nena, quien manifestó su sospecha de que la madre de la niña podría haberla retirado del colegio y no había podido comunicarse con ella. De hecho, las primeras investigaciones permitieron al Ministerio Público Fiscal de Mendoza confirmar que la menor había sido efectivamente retirada de la institución educativa por un familiar, con la posibilidad de que se hubiera tratado de la madre.

Ante la ausencia de datos concretos sobre el paradero de la niña y la falta de contacto por parte de su madre, las autoridades judiciales habían activado un operativo de búsqueda.

Para facilitar la identificación de la menor, las autoridades difundieron una descripción detallada basada en el expediente judicial. De la misma manera, indicaron que al momento de su desaparición, vestía una remera rosada, un pantalón de jean con bordado de “labubu” —una serie de muñecos de peluche coleccionables en forma de elfos— y zapatillas rosadas.

El Ministerio de Seguridad y Justicia ofrece recompensas por datos sobre tres jóvenes desaparecidos

En los últimos días, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza anunció que otorgará recompensas de $10.500.000 para las personas que pudieran aportar información certera y relevante sobre el paradero de tres jóvenes desaparecidos desde 2023.

De acuerdo con la información publicada por El Nueve, la medida aplicará a las búsquedas de Darío Sebastián Codina Bandes, desaparecido desde el 17 de enero de 2023. Cerca de las 12 horas mantuvo un último contacto telefónico antes de que se perdiera su rastro.

La última vez que se tuvo contacto con él fue durante el mediodía del 17 de enero de 2023

En segundo lugar, mencionaron el caso de Nataniel Ricardo Guzmán, que fue denunciado como desaparecido por su ex pareja el 27 de enero de 2023. Aparentemente, habría decidido regresar a su casa en Mar de Ajó, tras haber mantenido una discusión con el denunciante.

Según su ex pareja, se habría regresado a Mar de Ajó luego de que discutieran

De acuerdo con el testimonio de su ex, la última vez que mantuvieron contacto fue a través de WhatsApp el mismo día de su desaparición a las 13:36 horas. No obstante, su celular se conectó a una antena en Canota, Villavicencio, el 2 de febrero de 2023 a las 19:48 horas.

Por último, pidieron la colaboración para dar con el paradero de Juan Manuel Martínez Araujo, quien fue visto por última vez el 3 de enero de 2023 en un bar de Tres Esquina de Perdriel (Luján de Cuyo) llamado “La Belu”. Cerca de las 19 horas se encontraba con amigos, y se habría ido en un vehículo con uno de ellos durante la madrugada.

Un amigo del joven relató haberlo dejado cerca del barrio Juan Pablo II, pero no se volvieron a tener rastros de él

Según relató este allegado, lo habría dejado en calle San Martín (también Ruta 15), cerca del barrio Juan Pablo II. Desde ese entonces, no se tuvieron más registros acerca de su ubicación.

En caso de que contaran con algún tipo de información sobre las búsquedas, las autoridades indicaron que podrán comunicarse a la Dirección de Investigaciones (0800-222-7627 o 0261-3857138); la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional (348-7844, 348-7845, 348-7846), o al siguiente correo electrónico: meufihomic1c1@jus.mendoza.gov.ar.

