Una moto quedó debajo de un camión en Villa General Mitre

Choque entre un camión y una moto 15-9-2025

En la intersección de avenida Juan B. Justo y Caracas, en el barrio porteño de Villa General Mitre, se produjo un choque entre un camión y una motocicleta que dejó un saldo de dos personas heridas, según confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El siniestro ocurrió esta mañana, cuando una moto terminó debajo del camión en circunstancias que son materia de investigación. Según informó el canal Todo Noticias, precisaron que los ocupantes del rodado menor, un hombre de 40 años y una mujer de 38, debieron ser trasladados de urgencia a centros de salud de la ciudad.

De acuerdo con la información, el hombre sufrió una fractura significativa en una de sus piernas, mientras que la mujer presentaba politraumatismos. La atención inicial estuvo a cargo del SAME, que movilizó recursos al lugar tras recibir la alerta a la central de emergencias.

El choque tuvo impacto en la circulación: la avenida Juan B. Justo registró reducción de calzada debido a las tareas de rescate y posterior trabajo de las autoridades. Los equipos de tránsito implementaron desvíos para facilitar la labor de los servicios y evitar mayores inconvenientes para los conductores.

En la zona operan varias cámaras de seguridad, que podrían aportar datos clave para esclarecer la dinámica del siniestro. La Policía de la Ciudad tomó intervención en el hecho y mantiene cortado el tránsito en el cruce de las avenidas mientras se desarrolla el peritaje en la escena.

El antecedente

Hace cuatro días ocurrió un hecho similar en San Cristóbal. Allí se registró un choque entre un camión y una motocicleta. Según informaron, no se registraron víctimas fatales y una persona resultó herida.

El hecho tuvo lugar en el cruce de las avenidas Independencia y Jujuy. “La colisión se produjo entre una moto Honda CV125 y un camión mosquito que transportaba seis autos”, informaron fuentes policiales del caso a Infobae.

Y agregaron: “El motociclista salió ileso, pero su acompañante quedó atrapada entre la moto y el camión, por lo cual los bomberos la auxiliaron para extraerla”. Luego del trabajo de rescate, la conductora de la moto fue trasladada por el SAME hacia el Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico por politraumatismo.

Choque en Puerto Madero

Ayer se registró un episodio de alto impacto, que sorprendió al barrio de Puerto Madero en la madrugada del domingo, tras conocerse que un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control, impactó contra el Hotel Hilton y dejó dos heridos.

El accidente se produjo alrededor de las 4.30 cuando un vehículo Audi TT color blanco, perdió el control e impactó contra una de las columnas del hotel, ubicado en Macacha Güemes 351, entre las calles Olga Cossettini y Juana Manso.

En el vehículo que protagonizó el hecho viajaban L.N.S. y S.U.D.L.F., de 20 y 28 años, respectivamente. Ambos ocupantes del auto lograron salir del habitáculo por sus propios medios, a la espera del arribo del personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Un auto chocó contra un hotel en Puerto Madero

Personal de la Policía de la Ciudad llegó al sitio minutos después del llamado al 911 y trabajó en la zona para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad mientras se realizaban las tareas de asistencia a los lesionados.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron que las lesiones fueron leves y ninguno necesitó traslado a centros hospitalarios.

Durante el operativo, los policías registraron el vehículo y se realizó el secuestro de diversos elementos entre los que se encontraban tres gorras con la inscripción “GPS”, dos chalecos verde fluorescente—también con la identificación “GPS”—, un chaleco adicional y seis pulseras de colores, que pertenecían a un hombre identificado como M.A.M., domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires.