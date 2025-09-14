Sociedad

Puerto Madero: un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control, impactó contra el Hotel Hilton y dejó dos heridos

El siniestro ocurrió sobre la calle Macacha Güemes al 350. Los lesionados, de 20 y 28 años, fueron asistidos por el SAME en el lugar

Un auto chocó contra un hotel en Puerto Madero

Dos personas resultaron heridas este domingo por la madrugada en un choque registrado en la puerta del Hotel Hilton, en el barrio porteño de Puerto Madero.

El accidente se produjo alrededor de las 4.30 cuando un vehículo Audi TT color blanco, que circulaba a alta velocidad perdió el control e impactó contra una de las columnas del hotel, ubicado en Macacha Güemes 351, entre las calles Olga Cossettini y Juana Manso.

El Hotel Hilton está ubicado en la calle Macacha Güemes 351, entre Olga Cossettini y Juana Manso

En el automóvil viajaban dos hombres de 20 y 28 años, quienes sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por el SAME, sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

Personal de la Policía de la Ciudad trabajó en la zona para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad mientras se realizaban las tareas de asistencia a los lesionados.

En el auto iban dos jóvenes, de 20 y 28 años

Este sábado, también por la madrugada, un hecho similar ocurrió en el barrio Villa Crespo cuando un joven perdió el control de su camioneta 4x4 y chocó contra un auto estacionado y el frente de un negocio.

Después de 4 horas, la Policía trató de hacerle 8 veces el test de alcoholemia al conductor pero no lo logró. El motivo: el conductor no sopló con la suficiente fuerza.

El episodio ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel, en las inmediaciones de la cancha del club Atlanta.

Según trascendió, los vehículos involucrados fueron una camioneta Volkswagen Amarok de color gris -sin patente- y un auto de la misma marca, modelo Vento, que se encontraba estacionado.

En la camioneta circulaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Fuentes del SAME informaron que se negaron a ser asistidos. De igual forma, ambos resultaron ilesos.

Noticia en desarrollo...

Nubes, algo de lluvia y temperatura agradable: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en el cierre del invierno

Condenaron a un jubilado de 77 años por transportar 500 kilos de dinamita en su camioneta

Atraparon a un puma salvaje, luego de que circulara por varias horas en un barrio de Goya

Golpeó a su pareja hasta casi matarla y atacó a la Policía de La Plata: quedó detenido

Francos calificó a Kicillof como jefe del peronismo: “La separó de la discusión a Cristina y él lidera ahora”

