Puerto Madero: un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control, impactó contra el Hotel Hilton y dejó dos heridos

Un auto chocó contra un hotel en Puerto Madero

Dos personas resultaron heridas este domingo por la madrugada en un choque registrado en la puerta del Hotel Hilton, en el barrio porteño de Puerto Madero.

El accidente se produjo alrededor de las 4.30 cuando un vehículo Audi TT color blanco, que circulaba a alta velocidad perdió el control e impactó contra una de las columnas del hotel, ubicado en Macacha Güemes 351, entre las calles Olga Cossettini y Juana Manso.

En el automóvil viajaban dos hombres de 20 y 28 años, quienes sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por el SAME, sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

Personal de la Policía de la Ciudad trabajó en la zona para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad mientras se realizaban las tareas de asistencia a los lesionados.

Este sábado, también por la madrugada, un hecho similar ocurrió en el barrio Villa Crespo cuando un joven perdió el control de su camioneta 4x4 y chocó contra un auto estacionado y el frente de un negocio.

Después de 4 horas, la Policía trató de hacerle 8 veces el test de alcoholemia al conductor pero no lo logró. El motivo: el conductor no sopló con la suficiente fuerza.

El episodio ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel, en las inmediaciones de la cancha del club Atlanta.

Según trascendió, los vehículos involucrados fueron una camioneta Volkswagen Amarok de color gris -sin patente- y un auto de la misma marca, modelo Vento, que se encontraba estacionado.

En la camioneta circulaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Fuentes del SAME informaron que se negaron a ser asistidos. De igual forma, ambos resultaron ilesos.

Noticia en desarrollo...