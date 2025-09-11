Sociedad

San Cristóbal: una motocicleta chocó contra un camión portavehículos y una mujer resultó herida

La conductora de la moto terminó con una pierna atascada por debajo del camión y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía

Choque entre un camión y una moto 11-9-2025

Esta mañana, en la frontera entre los barrios porteños de Balvanera y San Cristóbal, se registró un choque entre un camión y una motocicleta. Según informaron, no se registraron víctimas fatales y una persona resultó herida.

El hecho tuvo lugar en el cruce de las avenidas Independencia y Jujuy. “La colisión se produjo entre una moto Honda CV125 y un camión mosquito que transportaba seis autos”, informaron fuentes policiales del caso a Infobae.

Y agregaron: “El motociclista salió ileso, pero su acompañante quedó atrapada entre la moto y el camión, por lo cual los bomberos la auxiliaron para extraerla”. Luego del trabajo de rescate, la conductora de la moto fue trasladada por el SAME hacia el Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico por politraumatismo.

Bomberos de la Ciudad trabajaron
Bomberos de la Ciudad trabajaron en el rescate de la conductora, que terminó atascada abajo del camión mosquito.

Por otro lado, y cerca de las 8.20, hubo un choque entre un vehículo particular con dos motocicletas, sobre la Avenida General Paz y Avenida Cabildo, sentido hacia Capital Federal. Según detallaron a este medio, por el incidente cortaron la traza por la intervención del SAME aéreo.

Más temprano, un tren perteneciente a la línea Roca impactó contra un colectivo que trasladaba pasajeros en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Ezeiza durante la madrugada de este jueves. El episodio, que ocurrió cerca de las 05:30 en el cruce de la calle Pravaz, se registró al norte de la estación ferroviaria y dejó como saldo diez personas atendidas por lesiones menores, según informó Infobae en base a fuentes cercanas a la investigación.

El accidente involucró a una formación del ramal Ezeiza con destino a Plaza Constitución, que colisionó con el micro mientras este atravesaba el paso a nivel. De acuerdo con lo comunicado a Infobae por voceros del caso, los heridos fueron identificados como trabajadores del Aeropuerto, quienes presentaron contusiones leves y no requirieron traslado hospitalario.

Personal del cuartel de Bomberos de Ezeiza acudió al lugar tras recibir el reporte del incidente. Al llegar, constataron que los pasajeros ya se encontraban fuera del vehículo, sin necesidad de intervenciones de rescate, según detalló una fuente de esa fuerza citada por Infobae. La rápida respuesta permitió asistir a los afectados directamente en la vereda próxima al paso ferroviario.

Hay 10 heridos leves (@bagliettoc).
Hay 10 heridos leves (@bagliettoc).

Las autoridades comenzaron un relevamiento en la zona para determinar las causas del siniestro y establecieron controles de circulación en el área mientras se retiraba la unidad del colectivo. El servicio ferroviario mantuvo interrupciones temporales hasta finalizar las tareas de remoción y aseguramiento de la vía, informaron fuentes consultadas por Infobae.

Anteayer, hubo un impactante accidente en cadena, antes del ingreso a la Avenida General Paz. En total, siete autos se vieron involucrados en el siniestro, que se produjo por alcance. Pese a la magnitud del hecho, no se reportaron heridos.

Según las primeras informaciones, el accidente se originó cuando uno de los automóviles frenó, lo que provocó una serie de choques entre los vehículos que transitaban detrás. Inicialmente, se solicitó la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), pero la solicitud se canceló después de verificar que no había víctimas.

El incendio de un micro
El incendio de un micro escolar sobre la Panamericana.

Esa misma jornada se registró el incendio de un micro escolar y que generó importantes demoras sobre el Acceso Norte de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 21. El siniestro afectó un colectivo que se desplazaba en sentido hacia la Capital Federal.

El incidente se produjo sobre la banquina derecha, donde el micro se detuvo tras detectar humo proveniente del motor. De acuerdo con la información recabada por este medio, las llamas comenzaron a extenderse rápidamente, aunque la intervención de bomberos y de una grúa especializada permitió controlar la situación poco después de la llegada de los equipos de emergencia. Actualmente, se investigan las causas del incendio.

No se registraron heridos entre los ocupantes del colectivo, según confirmó Autopistas Del Sol (AUSOL). El siniestro obligó a reducir dos carriles de la autopista, lo que provocó una congestión vehicular. Las autoridades recomendaron a todos los conductores circular con precaución por la zona.

