Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Personal del DUAR y la Policía provincial encontró a padre e hijo enganchados entre ramas a varios metros de profundidad (El Doce TV)

Tras dos días de búsqueda, se confirmó que Cristian Fink y su hijo Álvaro murieron en Córdoba. Sus cuerpos fueron hallados por la policía, tras un intenso operativo.

Según informó personal del DUAR y de la policía provincial los cuerpos de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro Fink Olariaga, de 3 años, se encontraban enganchados entre ramas a varios metros de profundidad en el Dique El Cajón. Ambos se encontraban desaparecidos desde la tarde del 10 de septiembre y eran buscados en esa zona.

De acuerdo a la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, los efectivos ya realizaban las tareas de rescate de los cuerpos y la investigación para saber qué sucedió sigue en curso.

El padre había llevado a su hijo a "tirar piedras al río", una actividad que solían realizar

La desaparición de Cristian Fink y su hijo Álvaro había generado máxima preocupación en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Los Fink, padre e hijo de 37 y 3 años respectivamente, habían sido vistos por última vez en la zona donde fueron encontrados, lugar habitual de paseo para la familia.

Aquella jornada el padre salió de su casa con el pequeño rumbo a la zona del río. De acuerdo con los familiares, el plan era simple: ir a “tirar piedras al río”, una actividad que solían compartir para recrearse.

Sin embargo, con el correr de las horas no regresaban a su casa y comenzó la inquietud de su familia. La situación empeoró cuando intentaron contactar a Cristian por teléfono y fue imposible.

Ante la desesperante situación, los familiares decidieron comenzar con una primera búsqueda propia, por lo que comenzaron a recorrer los alrededores del río Calabalumba.

La investigación sobre las causas de la muerte de padre e hijo continúa bajo la supervisión de la Fiscalía de Cosquín (El Doce TV)

Así fue como realizaron el primer hallazgo: el automóvil del hombre, un Chevrolet Aveo gris. Estaba estacionado, intacto, con llave y vacío a unos 600 metros del balneario Águila Blanca. No había señales de violencia ni de forzado en el vehículo.

La escena llevó a la familia a avisar de inmediato a las autoridades, activando así un operativo de búsqueda cuyo despliegue se extendió desde la noche del miércoles y continuó hasta el hallazgo de los cuerpos este jueves por la tarde.

Los operativos de la Policía y equipos especializados incluyeron recorridos detallados tanto en las márgenes del lago como en sectores del río, junto con inspecciones en edificaciones cercanas. Además, brigadas coordinadas por la Secretaría de Riesgo Climático avanzaron por áreas de acceso dificultoso debido al relieve serrano.

Más de cien efectivos, entre Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, DUAR y ETAC, participaron en la búsqueda del hombre y su hijo, según confirmaciones del Ministerio de Seguridad de Córdoba.

El operativo de búsqueda se activó la noche del miércoles y culminó con el hallazgo de los cuerpos el jueves por la tarde

El operativo, además, se había reforzado con la intervención de buzos, rastreadores en zonas agrestes, el uso de perros especialmente entrenados y drones, mientras que la investigación quedó bajo supervisión de la Fiscalía de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua.

Lorena, esposa de Cristian y madre de Álvaro, relató la angustia que sintió durante las horas de búsqueda. “Salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían, porque se fueron a las 6 de la tarde y se puso frío, yo los llamé y no contestaban”, le contó a El Doce TV.

En primera instancia se sospechó de un ajuste de cuentas u otros posibles conflictos. Consultada sobre la posibilidad de estas situaciones, Lorena descartó las versiones. Resaltó que Cristian era ampliamente conocido por su labor como técnico de reparación y servicio de máquinas.

“Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, arregla máquinas, hace service, es técnico. Tiene un entorno de buena gente”, explicó sobre su esposo.