Santa Fe: un operario murió mientras arreglaba un ascensor dentro de un frigorífico

Los compañeros de trabajo alertaron al 911 y se investigan los motivos que generaron el accidente fatal

Un trágico accidente laboral se produjo cuando un trabajador del sector de mantenimiento perdió la vida mientras realizaba tareas de reparación en un ascensor, en el interior de una cámara frigorífica.

Sucedió en las instalaciones del Frigorífico Rafaela, ubicado en el kilómetro 744 de la Ruta Nacional 33, en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe. Fue este martes. Según fuentes oficiales y datos recabados de inmediato por las fuerzas de seguridad, los compañeros de trabajo alertaron al 911 luego de percatarse del grave incidente.

Al llegar al lugar, personal de la Unidad Regional IV del departamento Caseros, junto a agentes médicos, constató el fallecimiento del operario, hecho que ocurrió a las 15:55 horas.

De acuerdo a las autoridades, el hombre, cuyos datos aún no han trascendido públicamente, realizaba una intervención en uno de los ascensores del establecimiento cuando sufrió el accidente. La médica policial presente confirmó el deceso y dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia correspondiente, según indicaron distintos medios locales.

El fiscal en turno, Juan Pablo Oggero Gentinetta, del Ministerio Público de la Acusación, ordenó la preservación del área afectada. Además, la Policía Científica se encargó de efectuar un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad instaladas en el frigorífico.

Por otra parte, personal policial entrevistó a los testigos directos del suceso y la Comisaría 1ª ejecutó la inspección ocular y el croquis correspondiente. Con el objetivo de conservar las pruebas y posibilitar pericias mecánicas, las autoridades procedieron a clausurar tanto las puertas del ascensor implicado como los tableros eléctricos que lo controlan.

Las diligencias judiciales permanecen bajo la carátula provisoria de “averiguar causal de muerte”, mientras continúan las pericias técnicas para esclarecer con exactitud lo ocurrido en el lugar de los hechos.

Un operario murió al caer de un hidroelevador en Córdoba

En Córdoba, un trabajador municipal y bombero voluntario falleció tras caer de un hidroelevador durante tareas de poda en la vía pública

Mientras cumplía una tarea rutinaria en la vía pública, un operario de 39 años cayó desde varios metros de altura y falleció horas más tarde en el hospital. El hecho tuvo lugar el lunes por la mañana en Villa Amancay, departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba, y generó una gran conmoción entre los vecinos.

El trabajador, conocido en la zona tanto por su empleo municipal como por su rol como bombero voluntario, fue identificado como Matías Godoy.

El accidente se originó cuando el hombre cayó desde un hidroelevador durante una operación de poda en la vía pública, a una altura aproximada de seis metros. Hasta el momento, las condiciones exactas en las que ocurrió el suceso no han sido detalladas de manera oficial.

Como resultado del impacto, el hombre sufrió politraumatismos severos y lesiones internas irreversibles. Tras el accidente, fue atendido de inmediato por personal sanitario y trasladado en ambulancia al Hospital Regional Eva Perón en Santa Rosa.

A pesar de los intentos del equipo médico por salvarlo, la gravedad de las heridas resultó fatal y su muerte se confirmó oficialmente pasado el mediodía, conforme informó el centro de salud donde recibió atención. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Córdoba para la autopsia de rigor.

La noticia provocó gran pesar en toda la región, en particular en Villa Amancay, donde su implicación en el municipio y como bombero voluntario lo convertía en una figura muy apreciada por la comunidad.

Con el paso de las horas, familiares, compañeros de trabajo y amigos comenzaron a manifestar su dolor a través de mensajes en redes sociales y en grupos vecinales, subrayando su dedicación y espíritu solidario. “Era un hombre siempre dispuesto a colaborar con los demás”, relataron habitantes de la zona, de acuerdo con lo publicado por El Doce.

El incidente ocurrió en plena actividad laboral, durante trabajos de mantenimiento habituales para esta temporada en la vía pública.