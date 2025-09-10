Hay cinco heridos tras un choque entre un camión y una camioneta en la autopista Perito Moreno

Cinco personas resultaron heridas este miércoles por la mañana a la altura del Peaje Parque Avellaneda, ubicado sobre la autopista Perito Moreno, tras un accidente de tránsito.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió entre un camión y una camioneta, en dirección al oeste.

Del total de los asistidos en el lugar, tres mujeres tuvieron que ser trasladadas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a un centro de salud con diagnóstico de politraumatismos.

Noticia en desarrollo...