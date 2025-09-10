Sociedad

Hay cinco heridos tras un choque entre un camión y una camioneta en la autopista Perito Moreno

Ocurrió en el peaje de Parque Avellaneda. Tres de los heridos tuvieron que ser trasladados

Cinco personas resultaron heridas este miércoles por la mañana a la altura del Peaje Parque Avellaneda, ubicado sobre la autopista Perito Moreno, tras un accidente de tránsito.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió entre un camión y una camioneta, en dirección al oeste.

Del total de los asistidos en el lugar, tres mujeres tuvieron que ser trasladadas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a un centro de salud con diagnóstico de politraumatismos.

Noticia en desarrollo...

