Crecen las alertas por los incendios forestales en el centro del país: en Córdoba controlaron ocho focos en un día

Los brigadistas de la provincia trabajaron para apagar las llamas en diferentes puntos de la provincia. Las heladas, los vientos y el aumento de la temperatura, los factores que agregan riesgo en la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por vientos intensos y altas temperaturas en Córdoba

En los últimos días, el tiempo comenzó a mejorar en gran parte del país. El frío de a poco está quedando en el pasado y se espera la llegada de la primavera. Sin embargo, la estabilidad de las jornadas no siempre significa buenas noticias: el viento y el calor son un riesgo de incendio forestal en gran parte del centro del país.

Es por eso que en esta región, donde este miércoles hubo alertas por los vientos, ya se preparan para prevenir que se generen focos que terminen impactando en la vegetación de la zona. Mayor aún es el miedo de que pase en sitios cercanos a casas.

Incluso, en Córdoba estas situaciones ya comenzaron a vivirse, donde se desarrollaron hasta ocho focos ígneos localizados en áreas como La Calera, Jesús María, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos, Tulumba, así como en inmediaciones a El Arañado y Deán Funes.

El Gobierno de la provincia informó que los diferentes focos de incendio registrados durante la jornada de este miércoles han sido contenidos, según indicó la Secretaría de Gestión de Riesgo.

El operativo desplegado abarcó varios puntos del territorio afectado. Las brigadas, integradas por bomberos voluntarios y personal de la Dirección de Manejo del Fuego del Ministerio de Seguridad, continúan trabajando sobre el terreno para asegurar el control de los perímetros y evitar que las llamas vuelvan a activarse, considerando la persistencia de vientos fuertes en la región.

La estrategia puesta en marcha incluyó la participación de la Dirección Provincial de Aeronáutica, que dispuso el uso de tres aeronaves hidrantes. Las tareas aéreas resultaron vitales para contener los frentes activos en Achiras, Alta Gracia y Despeñaderos.

Ocho focos ígneos fueron contenidos en Córdoba tras un operativo conjunto de brigadas y aeronaves hidrantes

En una medida de prevención adicional, las autoridades establecieron que un avión hidrante permanezca en estado de alerta en Alta Gracia, mientras que otro quedó a disposición en la base de la Dirección Provincial de Aeronáutica, organismo que opera con guardia activa todo el día para garantizar una respuesta rápida ante cualquier urgencia.

La alerta por incendios se mantiene extremadamente alta en la provincia. El estado de alerta ambiental decretado en Córdoba rige desde el 2 de junio y se extenderá, al menos, hasta el 31 de diciembre del año en curso. Esta determinación deriva del aumento exponencial del riesgo ígneo tras la llegada de las primeras heladas, fenómeno que seca la vegetación y la convierte en material susceptible a la combustión. Las áreas de valles y sierras resultan especialmente vulnerables bajo estas condiciones climáticas.

En ese contexto, el vocero Roberto Schreiner subrayó: “Pedimos a la población que por favor recuerde que está prohibido encender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba”.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional informó una alerta amarilla debido a vientos intensos que afectan la capital, así como las regiones centro y sur de Córdoba.

El organismo señaló que el fenómeno alcanzará mayor intensidad este miércoles, previéndose ráfagas de más de 60km/h por la mañana. Durante la tarde, el viento rotó hacia el sur y se intensificó aún más en la región céntrica. En Córdoba las ráfagas fueron superiores a los 75 km/h, que llevaron consigo nubes de polvo.

El reporte indica también un aumento significativo de la temperatura, ya que la máxima llegó hasta los 28 grados en Córdoba capital, según el SMN, impulsada por vientos provenientes del norte y sudoeste.

Por su parte, la Policía de la Provincia emitió una advertencia adicional sobre la posibilidad de “disminución de visibilidad por polvo en suspensión y riesgo extremo de incendio”, e instó a la población a circular con cautela y evitar cualquier acción que pueda originar focos de fuego.

La Justicia de Neuquén archivó

Los desechos de uranio que

Los servicios del tren Mitre

Manejaba borracho, a alta velocidad

Llegó a su casa y
