Rosario: dos perros estaban encerrados en una camioneta bajo el sol y la policía rompió el vidrio para rescatarlos

La policía rompió los vidrios del vehículo para liberar a los animales en riesgo

Este martes, en el estacionamiento de un hipermercado en la zona sur de Rosario, Santa Fe, encontraron a dos perros que quedaron atrapados dentro de una Renault Kangoo blanca bajo el sol.

El episodio ocurrió cerca del mediodía, apenas pasadas las 11 en bulevar Oroño al 6000, luego de que un agente policial, que se encontraba franco de servicio, advirtiera la presencia de ambos animales en el interior del vehículo, estacionado en el predio del supermercado.

A partir de ese instante, el agente dio aviso al Comando Radioeléctrico, que arribó al lugar y a las 12.30 procedió a romper los vidrios del rodado, según indicó el medio rosarino La Capital.

Los uniformados lograron liberar a los canes, que mostraban indicios de encontrarse en situación de riesgo por la elevada temperatura al momento del hallazgo.

Mientras el rescate avanzaba en el estacionamiento, los dueños de la camioneta llegaron al lugar. Por disposición del fiscal interviniente, ambos fueron aprehendidos tan pronto se presentaron ante los agentes.

La notificación a la Brigada de Rescate Animal no se hizo esperar: personal de ese equipo acudió con un móvil para asistir a los animales y asegurar el traslado de los perros en condiciones seguras, siguiendo con las indicaciones del protocolo correspondiente.

Tras el operativo, el procedimiento fue remitido a la comisaría 21ª, donde se elaboraron las actuaciones de rutina y se mantuvo la comunicación con la fiscalía.

Un antecedente que terminó con un perro muerto

A fines del año pasado, una serie de incidentes en el centro de Rosario, en la provincia de Santa Fe, acabó con la muerte de un perro y la detención de su dueña, en diciembre del año pasado.

La mujer olvidó al animal dentro de su auto Peugeot 208, que permaneció cerrado y sin ventilación, provocando la asfixia de la mascota. Adicionalmente, estacionó de manera incorrecta, lo que derivó en el remolque del vehículo por parte de la Policía.

El momento en el que la dueña llega a la escena quedó registrado en vivo

No hay precisión exacta sobre la hora en que “Coco”, como se llamaba el perro, fue dejado adentro del coche, propiedad de P. S. G., comerciante del área. El auto se encontraba detenido en Corrientes al 680, donde varios testigos dieron aviso al 911 tras notar que, con el paso del tiempo, el perro continuaba solo en el interior.

Cuando los agentes de la Policía de Santa Fe arribaron, encontraron al animal sin vida sobre el asiento del acompañante. Alrededor del vehículo se reunieron vecinos, conmocionados y molestos por lo ocurrido.

Poco después, la dueña regresó al lugar. Las cámaras de Canal 3 de Rosario registraron el momento: en las imágenes puede verse a la mujer angustiada, que al abrir la puerta rompió en llanto.

“Me olvidé, no lo dejé encerrado”, alegó a una vecina que le reclamaba. “Lo dejaste solo, tan solo que se murió”, le respondió la mujer. Los reclamos apuntaron a las altas temperaturas del día, que habían superado los 31 grados en Rosario.

La transmisión televisiva mostró también que una agente cuestionó a la dueña sobre el horario en que dejó estacionado el auto; P. S. G. contestó: “Vine al mediodía”. Según aportes de testigos, el coche habría estado estacionado desde la mañana.

Quedó detenida por olvidarse a su perro encerrado en el auto, descuido que le provocó la muerte

Agentes de la Brigada Motorizada se llevaron a la dueña detenida a la comisaría 2ª de la ciudad, donde permaneció durante varias horas. Recién por la noche recuperó la libertad, aunque debió enfrentar una infracción por la Ley Sarmiento, que contempla penas de entre 15 días y un año para quienes maltraten o sean crueles con animales.

El cuerpo de Coco fue retirado por la Brigada de Rescate Animal y llevado a una morgue. Posteriormente, una grúa remolcó el Peugeot 208 al corralón municipal, debido al mal estacionamiento.

Al final del operativo, hizo presencia el abogado de la implicada, Juan Emilio Molina, quien expresó: “Son cosas que pasan, las tragedias pasan, tampoco hay que salir a pedir cárcel”. El defensor explicó que la comerciante suele concurrir todos los días a su local acompañada del perro, conocido por los clientes, y lamentó que ese día, después del mediodía, lo hubiera olvidado dentro del auto.

Calificó el hecho como culposo y recalcó que “nadie quiere matar a su perro, todos cometemos errores”, aunque entiende que muchos se indignen. La fiscal Andrea Vega, a cargo de la Unidad de Flagrancia, intervino en la investigación.