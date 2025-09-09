Mar del Plata: realizaba trompos con su camioneta, provocó a otro grupo y todo terminó en una batalla campal

Una maniobra imprudente de una camioneta produjo una batalla campal en Mar del Plata

Una violenta pelea explotó la tarde del lunes en el estacionamiento de Playa Grande, ubicado en la escollera norte de Mar del Plata. Varios jóvenes se enfrentaron a golpes poco después de las 19, en un hecho que quedó registrado en videos compartidos en redes sociales y medios locales.

Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes realizaba maniobras a alta velocidad en el playón. En concreto, una camioneta Ford Raptor color blanca, sin patente visible, según testigos, realizaba “trompos” y lanzó piedras, que impactaron contra otro vehículo.

Esto motivó la intervención de otros presentes, quienes intentaron frenar la situación. En ese contexto, se desató una batalla campal, con golpes de puño, patadas y agresiones de toda índole.

En el video del momento, que encabeza la nota, se puede ver cómo incluso una chica terminó en el piso, producto del enfrentamiento. Después, uno de los momentos más violentos se ve cuando un chico le pega un rodillazo a otro que estaba pegándole a un tercero en el suelo.

Testigos denuncian la falta de controles y el riesgo constante por picadas en la escollera norte

Mariano, uno de los runners que suelen entrenar en la zona, contó en medios locales que este tipo de incidentes son cotidianos en el lugar, especialmente después de las 18.

“Todos los días después de las 18 utilizan esa escollera para hacer picadas. Van todos chicos jóvenes”, afirmó el testigo, en diálogo con el medio local 0223.

Sostuvo además que no existen controles y que la situación representa un riesgo permanente para quienes entrenan allí: “Los que corremos por esa zona estamos con el peligro que nos lleve un auto puesto”.

“La Raptor de color blanca hacía trompos y tiró piedras, esto provocó que le pegara algunas piedras a otro vehículo, los chicos fueron a decirle que parara de hacer esto y ahí bajo a pelear”, explicó Mariano sobre cómo se generó la batalla campal.

Otro testigo, que envió el video del hecho a la señal marplatense Canal 8, también sostuvo que los implicados son habituales corredores de picadas en la zona y remarcó el peligro que representa esta práctica.

Otro hecho de violencia en Mar del Plata

Un camionero siguió a un automovilista con el que había discutido y le fracturó el cráneo con un fierro

Una discusión de tránsito que en principio se limitó a insultos y gestos, dio un giro violento que terminó con un hombre hospitalizado y una fractura de cráneo. Todo ocurrió en Mar del Plata, semanas atrás, y quedó filmado por una cámara de seguridad.

El episodio se originó cerca de las 15, cuando un hombre de 46 años originario de Mar del Plata circulaba en su vehículo por avenida Peralta Ramos y Rosales, momento en que un camión realizó una maniobra peligrosa que obligó al conductor a modificar abruptamente su trayecto, según medios locales.

La reacción del automovilista fue tocar la bocina, lo que condujo a una serie de insultos y señas entre ambos conductores. Tal como explicó su cuñado, el enfrentamiento no parecía diferente a los conflictos habituales en el tránsito y no presentaba signos de escalar en gravedad.

“El único contacto fue que le tocó bocina; el otro le respondió con ademanes de pelea detrás del vidrio. Se insultaron como suele pasar, pero la cuestión no fue más allá”, describió el familiar en declaraciones a 0223. Luego de la discusión, mientras separaban tres autos al camión de la víctima, este continuó hacia su domicilio.

Sin imaginar que el camión lo seguiría, la víctima estacionó su auto al llegar a su casa, ubicada cerca de avenida Antártida Argentina y Mario Bravo.

A las 15.15, tal como documentó la cámara de seguridad de un vecino, el conductor del camión bajó, se acercó directamente, sin mediar palabra, y golpeó a la víctima con un objeto contundente, al parecer un fierro.

En las imágenes puede verse cómo el agresor se aproxima al automovilista, lo confronta y lo ataca en el rostro y la cabeza. Tras la agresión, el atacante escapó rápidamente en el camión. La cámara no logró captar la patente, lo que supuso una dificultad extra para la investigación.

Pese a que la víctima intentó defenderse, los golpes en la cabeza lo afectaron severamente y no pudo frenar la violencia del ataque. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre se dirigió de urgencia al Hospital Interzonal. Allí permaneció internado con una fractura frontal de cráneo.