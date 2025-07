Brutal ataque en Mar del Plata: un camionero discutió con un automovilista, lo golpeó con un fierro y le fracturó el cráneo

Un camionero siguió a un automovilista con el que había discutido y le fracturó el cráneo con un fierro

Una discusión de tránsito que parecía haber quedado en simples insultos y gestos ampulosos derivó en un violento ataque que dejó a un hombre internado con una fractura de cráneo. El hecho ocurrió en Mar del Plata este martes por la tarde y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Mientras la víctima permanece hospitalizada, las autoridades trabajan en la identificación del agresor, que se dio a la fuga.

El incidente comenzó alrededor de las 15, cuando la víctima, un marplatense de 46 años, circulaba en su auto por la zona de avenida Peralta Ramos y Rosales. Allí, un camión realizó una maniobra abrupta que obligó al hombre a desviar su rumbo de forma repentina, indicaron medios locales.

El automovilista reaccionó tocando bocina, lo que derivó en un intercambio de gestos e insultos entre ambos conductores. De acuerdo con el testimonio de su cuñado, se trató de una discusión habitual de tránsito, sin indicios de que pudiera escalar a un nivel mayor.

“Le tocó bocina, solo eso, el tipo le hizo señas detrás del vidrio para pelear, se insultaron, era una pelea de tránsito, pero quedó ahí”, relató el familiar a 0223. En ese momento, la víctima se encontraba tres autos por delante del camión y decidió continuar su trayecto hasta su vivienda.

Al llegar a su casa, ubicada en la zona de avenida Antártida Argentina y Mario Bravo, estacionó el auto en la entrada. Sin embargo, lo que no sabía era que el otro conductor lo había seguido hasta su domicilio.

A las 15.15, tal como quedó registrado por la cámara de seguridad de un vecino -video que encabeza la nota-, el conductor del camión descendió de su vehículo, se acercó a sin emitir palabra y lo agredió de forma directa con un objeto contundente, presuntamente un fierro.

La grabación muestra cómo el agresor se aproxima a la víctima, lo increpa y luego le propina golpes en el rostro y en la cabeza. Tras el ataque, el hombre escapó rápidamente de la escena a bordo del camión, cuyo dominio no pudo ser identificado a partir de las imágenes, lo que dificulta su rastreo.

Como se puede apreciar en el video, aunque la víctima intentó defenderse en el momento del ataque, se vio rápidamente afectado por los golpes en su cabeza y no logró evitar que el ataque continuara.

La víctima sufrió una fractura de cráneo y permanece internada

Por la violencia de los golpes, el hombre se fue a atender de urgencia al Hospital Interzonal, donde permanece internado con una fractura frontal de cráneo.

Según su entorno familiar, el diagnóstico fue grave, pero no presenta, hasta el momento, secuelas neurológicas evidentes. “Fue horrible. Gracias a Dios, pese a que los médicos vieron el cráneo bastante fracturado, no pueden creer que no tuvo secuelas. Lo pudo haber matado, tiene una fractura frontal”, agregó el cuñado a 0223.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 5, donde también se presentó el video como prueba del ataque. La víctima brindó declaración desde su habitación en el hospital.

Ahora, las fuerzas de seguridad buscan reconstruir el recorrido del camión antes y después del ataque mediante el análisis de otras cámaras de seguridad urbanas.

La ausencia de la patente en las imágenes captadas por la cámara de seguridad representa un obstáculo, pero no descartan que otras grabaciones puedan arrojar información determinante para identificar al agresor.