Nieblas y nubosidad variable: el pronóstico del tiempo para PBA en este domingo de elecciones

El SMN indicó nubosidad variable para este domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires (Freepik).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara a una nueva semana y en este domingo de elecciones, la Provincia de Buenos Aires (PBA) tendrá en los próximos días nubosidad variable, con algunas lluvias a mitad de semana. Además, rigen alertas amarillas para el resto del país.

Para estas primeras horas del domingo, hay bancos de niebla al este y centro del territorio bonaerense, con presencia de nubes en el oeste bonaerense. Durante la tarde, la nubosidad será variable, con mayor presencia de nubes en el sur, oeste y la zona costera. Pero sin riesgos de lluvias.

El SMN indicó bancos de niebla para esta mañana en el PBA.

El lunes se presentará mayormente nublado en casi toda la provincia, salvo al norte, donde directamente estará nublado. En la tarde, la nubosidad será parcial en el suroeste, mientras que en el resto de la provincia se mantendrá entre mayormente a completamente nublado.

El sol tendrá más protagonismo el martes, ya que estará algo nublado en el norte y este bonaerense, pronóstico que se extenderá al sur durante la tarde. Sin embargo, el miércoles se presentará con chaparrones en el suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso). Las precipitaciones se trasladarán en la tarde a localidades como Pehuajó, San Carlos de Bolívar, Olavarría, Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos y Necochea.

Para la tarde, se espera una nubosidad variada en PBA.

El jueves el sol volverá a salir, pero esta vez desde el oeste, con un firmamento algo nublado y que directamente estará soleado para la tarde. El viernes el cielo volverá a cubrirte y estará mayormente nublado.

El clima para el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un domingo que comenzará algo nublado y fresco, ya que tendrá una mínima de 8°C. Para la tarde subirá a los 16° y bajará a los 12° en la noche, con un cielo que pasará de parcial a mayormente nublado.

Para el lunes, el SMN confirmó que el cielo pasará de mayormente a nublado, con una temperatura que oscilará entre los 10°C de mínima y 18°C de máxima. Y una mínima posibilidad del 10% de lluvias para la tarde.

El SMN pronosticó días nublados para esta nueva semana, con un marcado ascenso de las temperaturas máximas.

Para el martes, el sol dirá presente, ya que se pronostica un firmamento algo nublado durante toda la jornada, que contrastará con la mínima de 9°C y acompañará la temperatura máxima de 21°C. En la misma línea, el miércoles será el día más caluroso, ya que contará con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, cielo mayormente nublado.

El jueves contará con una mínima chance de precipitaciones y un cielo que continuará mayormente nublado. Además, durante la mañana se esperan ráfagas de viento que podrían ir desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. La mínima estipulada es de 12°C y la máxima es de 18°C. Y el viernes contará con condiciones similares.

Las alertas amarillas para hoy afectan al norte del país.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que hay cuatro provincias en total con alertas amarillas para hoy, específicamente en el norte argentino. En este sentido, Catamarca cuenta con alerta amarilla por nevadas, por lo cual se recomienda evitar las actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. Y ventilar dichos vehículos como también las viviendas, a fin de evitar la acumulación de monóxido de carbono.

La misma provincia, junto a Salta, La Rioja y San Juan, rige una alerta amarilla por fuertes vientos en su zona cordillerana. A su vez, San Juan y La Rioja tienen alerta amarilla por viento Zonda. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles, no estacionar vehículos bajo estos y mantener cerrado el hogar de la manera más hermética posible.

Jujuy y Salta serán las provincias afectadas para mañana.

Para mañana, Salta y Jujuy contarán con alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda. El martes, el área cordillerana que abarca desde Neuquén hasta Chubut tendrá un aviso por lluvias, por lo que se pide mantenerse a resguardo, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra y evitar las zonas costeras y ribereñas. Por último, Neuquén también tendrá una alerta amarilla por nevadas.