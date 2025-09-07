Sociedad

El “Colo” Cappelletti se sumó a la lista de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Integra la banda Los Menores y está acusado de asociación ilícita

El flyer de la búsqueda
El flyer de la búsqueda de Cappelletti

Se llama Fernando Andrés “Colo” Cappelletti es uno de los diez delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe. Acusado de integrar la banda Los Menores y del delito de asociación ilícita, ingresó al listado de los prófugos más peligrosos luego de la captura de Gerardo “Dibu” Gómez en la localidad bonaerense de Dock Sud días atrás.

La Policía de Investigaciones (PDI) había capturado el pasado 27 de agosto en el partido de Avellaneda a “Dibu”, de 39 años e identificado como referente de la barra brava de Newell’s Old Boys. Sobre él pesaba una recompensa de 35 millones de pesos. Hoy está alojado en la cárcel de Piñero, alojado en el sector para reclusos de alto perfil.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, informó que, con la detención de Gómez, su lugar en la nómina de los “diez más buscados” fue reemplazada por Cappelletti.

Conforme a los datos aportados por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el “Colo” es investigado por la administración de casinos virtuales y apuestas ilegales, con la organización narcocriminal, liderada por el también prófugo Matías Gazzani.

"Dibu": el operativo de captura
"Dibu": el operativo de captura fue realizado por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil

Los investigadores indicaron que Cappelletti utilizaba una plataforma online, la cual no tiene licencia para operar en el país, y con ella administraban cuentas ilícitas, se describe en la causa.

Asimismo, en el crimen del barra Andrés “Pillín” Bracamonte, a Cappelletti se lo señaló en un comienzo como organizador del ataque, aunque tiempo después no fue sumado a la investigación.

Por su detención se ofrece una recompensa de $20 millones para quien aporte datos que permitan su arresto.

A comienzos de agosto, las autoridades de Santa Fe presentaron la lista de los 10 delincuentes más buscados de la provincia, los cuales son considerados “objetivos prioritarios del Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil del Ministerio de Justicia y Seguridad”.

En conferencia de prensa, el ministro Cococcioni detalló que se destinaron más de $300 millones para las recompensas: “Se paga tanto por el dato que facilite la captura como por aquel que permita confirmar el fallecimiento del prófugo”.

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil, presidido por el propio Cococcioni, coordina el trabajo de las distintas áreas involucradas en la identificación y localización de prófugos. La estructura se apoya en la recolección de inteligencia, el intercambio de información y las operaciones conjuntas entre organismos judiciales, penitenciarios y policiales.

La lista de los prófugos más buscados en Santa Fe

Santa Fe destinó más de 300 millones de pesos en recompensas para quienes aporten datos que permitan la detención o localización de prófugos

  1. Ramiro Gastón Escalante, acusado por asociación ilícita - $20.000.000
  2. Alexis Emanuel Mendoza, acusado por amenazas calificadas - $25.000.000
  3. Fernando Sebastián Vázquez, acusado por homicidio - $25.000.000
  4. ⁠Facundo Nicolás Aguirre, acusado por homicidio - $30.000.000
  5. Jesús Maximiliano Eusebio, acusado por asociación ilícita - $30.000.000
  6. Vicente Matías Pignata, acusado por infringir la ley de estupefacientes 23.737 - $35.000.000
  7. ⁠Waldo Alexis Bilbao, acusado por infringir la ley de estupefacientes 23.737 - $40.000.000
  8. Brian Walter Bilbao, acusado por infringir la ley de estupefacientes 23.737 - $40.000.000
  9. Matías Ignacio Gazzani, acusado por narcotráfico y asociación ilícita - $60.000.000

Se recomendó no intervenir personalmente ante la presencia de prófugos y contactar sin demora a las autoridades a través del 911 o del 0800-444-3583.

