Un motociclista fue atropellado por un auto, el otro conductor escapó y ahora buscan testigos para dar encontrarlo

El afectado quedó atrapado debajo de otro coche y sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné, además de nueve costillas rotas. El hecho ocurrió en Adrogué hace un mes y todavía no lograron dar con el vehículo involucrado en el siniestro

El caso de un motociclista al cual chocaron, abandonaron y aún buscan testigos en Adrogué

Un joven motociclista resultó gravemente herido en Adrogué tras un choque ocurrido en la intersección de San Martín y Pasaje Tavera el pasado 7 de agosto, en el cual el conductor de un Toyota Yaris rojo huyó del lugar. Emiliano Pérez, de 31 años, fue embestido por el automóvil mientras circulaba en moto y sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné, además de nueve costillas rotas, lesiones que requieren un extenso proceso de recuperación.

El hecho se registró cerca de las 18:20, momento en el que el vehículo, a gran velocidad, cruzó la intersección e impactó con fuerza contra la moto de Emiliano.

A raíz del golpe, el motociclista terminó debajo de otro automóvil, un Volkswagen Up que venía en sentido contrario, cuyo conductor se detuvo de inmediato para asistirlo.

En ese momento algunos vecinos se acercaron rápidamente y colaboraron en las tareas de rescate, logrando sacar a Emiliano de debajo del auto.

El canal Somos recogió el testimonio del propio Emiliano, quien afirmó recordar con claridad cada instante del accidente. “Estaba abajo del auto y dije: ‘De acá no salgo, acá me muero’”, recordó.

Sale un auto y me embiste a la moto y me fractura la tibia y el peroné. Me tira a la calle y yo voy a parar abajo del auto que venía de la mano de enfrente. Y ahí quedo trabado abajo del auto”, contó el joven, quien permanecía consciente mientras solicitaba auxilio.

El motociclista explicó que nunca perdió el conocimiento y que recuerda cómo acudieron rápidamente a socorrerlo. “Tuvieron que levantar todo para sacarme. La verdad es que no sabemos qué pasó, simplemente que me atropelló y me dejó tirado. Yo venía por mi carril, despacio. No termino de entender qué fue lo que ocurrió”, agregó a su relato del momento.

Asimismo, el padre de Emiliano hizo público un pedido de colaboración a través de las redes sociales para dar con el conductor del Toyota Yaris rojo, quien desapareció tras el impacto.

Según uno de los mensajes difundidos por Brown Online, pidió a la comunidad: “Sigo buscando algún testigo que sepa algo de la persona que lo chocó a mi hijo y se escapó. Alguien que haya visto la patente”.

Las imágenes de una cámara de seguridad, que están en el video que encabeza la nota, muestran parte de la secuencia del choque, aunque no se ve al Toyota que realizó la colisión.

Solamente se puede apreciar el fuerte impacto que da la moto y Emiliano contra la cinta asfáltica. Además, se ve como la moto sigue, mientras que él queda atrapado debajo del otro auto. También se puede ver cómo las personas que se encontraban allí rápidamente acudieron al auxilio del joven que había quedado atrapado.

La imposibilidad de distinguir la matrícula en las grabaciones motivó a la familia a solicitar apoyo al Centro de Monitoreo para acceder a material adicional de cámaras de seguridad. Además, exigieron que quien conducía el vehículo acuda ante la justicia y asuma su responsabilidad.

Durante su convalecencia, Emiliano relató las consecuencias físicas del accidente. Según indicó Somos, primero fue trasladado al Hospital Lucio Meléndez y después fue derivado a un sanatorio de Lanús, donde pasó 20 días hospitalizado. Luego debió someterse a dos cirugías y a la colocación de tutores y clavos en la pierna para enderezar el hueso.

A esto se sumó una neumonía bilateral derivada de las costillas fracturadas, que en algún momento obligó a los médicos a evaluar la necesidad de intubación, aunque finalmente lo superó sin llegar a ese extremo.

Actualmente se encuentra en su domicilio, con movilidad reducida, realizando un tratamiento de rehabilitación. “Hoy tengo que aprender a caminar de nuevo. Es todo muy lento en este proceso. Cuando salí de abajo del auto me cambió la cabeza totalmente”, reflexionó en diálogo con El Trece.

La causa es instruida por la UFI 10 de Lomas de Zamora. Los familiares continúan solicitando que el conductor prófugo se presente ante la justicia y asuma las consecuencias de sus actos. El joven, impactado por la actitud del automovilista, expresó en El Trece: “Yo no puedo creer que él se fue tranquilo sin saber si yo estaba muerto o vivo”.

