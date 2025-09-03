Sociedad

Trágico incendio en Ushuaia: se prendió fuego una casa, murieron los tres hijos y los padres quedaron internados

El incidente fatal se habría provocado por ropa que cayó desde un tender sobre una estufa. Las víctimas fatales tenían 17, 19 y 21 años

Guardar
El fuego se originó por
El fuego se originó por la caída de ropa sobre una estufa y se propagó rápidamente por la explosión de garrafas (Diario Prensa Libre)

Un incendio de grandes proporciones dejó una escena devastadora en Ushuaia, ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego, cuando en la madrugada del lunes una vivienda precaria del barrio Peniel se consumió por las llamas y causó la muerte de tres jóvenes hermanos. Sus padres, que lograron escapar por sus propios medios, se encuentran hospitalizados por quemaduras severas.

El operativo desplegado por Bomberos Voluntarios y la Policía de Tierra del Fuego ocurrió tras las primeras alertas de vecinos por el avance del fuego.

Según información recogida por el medio local Diario Prensa Libre, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, y Carlos Cruz, de 45 años, lograron salir por sus propios medios, aunque sufrieron quemaduras de consideración, y fueron derivados de inmediato al Hospital Regional Ushuaia.

Durante las tareas de extinción, el personal de emergencias localizó los cuerpos sin vida de Lucas Emanuel Cruz (21 años), Ignacio Tomás Cruz (19) y Mateo Efraín Cruz Sejas (17) en una de las habitaciones posteriores de la vivienda, lo que puso de manifiesto la magnitud de la tragedia familiar.

El hecho desencadenó la intervención del juzgado de turno, que dispuso el inicio de actuaciones periciales para esclarecer tanto la mecánica como el origen del siniestro. Colaboraron la Policía Científica, personal de la Comisaría Quinta de Andorra y bombero del Cuartel Zona Norte.

Los resultados preliminares de la investigación orientan la hipótesis hacia la caída repentina de ropa desde un tender metálico colocado sobre una estufa garrafera en la cocina.

Los peritos detectaron una mayor concentración de calor debajo del tender en cuestión y añadieron que esa situación desencadenó una rápida propagación del fuego, incrementada por la explosión de garrafas almacenadas en la vivienda.

La falta de salidas de
La falta de salidas de emergencia en la casa impidió que los hermanos pudieran escapar del incendio (El Diario del Fin del Mundo)

El análisis pericial descartó la hipótesis de una falla eléctrica inicial o la intervención de mascotas, tras verificar la escena.

El diseño mismo de la edificación, apuntaron los especialistas, influyó directamente en el desenlace fatal. La casa, de dos habitaciones y un living comedor, disponía de una única puerta de acceso y carecía de ventanas en el dormitorio del fondo, donde dormían los tres hermanos.

Tal disposición impidió que las víctimas, o incluso los vecinos que intentaron auxiliarlas, encontraran una vía de escape alternativa. Mientras que los padres, al estar cerca de la única puerta, pudieron escapar.

La familia Cruz, de acuerdo con declaraciones de la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos Municipal, Yanira Martínez, venía de una historia marcada por la vulnerabilidad habitacional.

“A la familia Cruz la acompañamos hace muchos años. Estuvieron un año y medio en el albergue municipal, luego de un incendio en Facundo Quiroga. Construyeron esta casita, a la que se mudaron hace 7 u 8 meses. Los tenemos monitoreados por esa situación. Era una casita de dos habitaciones y un living comedor”, dijo Martínez a El Diario del Fin del Mundo.

Además, agregó que se acercó a ver a los padres. “Estuvimos con la Secretaria de Hábitat, Lorena Henriques Sánches. Fue todo tan rápido que cuando llegamos ya estaban trasladados los papás. Nos acercamos al hospital, luego, para ver su situación de salud”, dijo.

No sabemos si ellos saben lo que pasó con los chicos. Salud mental del Hospital también está trabajando con ellos”, aclaró sobre la forma en que abordan el tema con los padres.

La Municipalidad de Ushuaia expresó
La Municipalidad de Ushuaia expresó su dolor y apoyo a los familiares de las víctimas del incendio

Además, desde la Municipalidad de Ushuaia emitieron un comunicado a través de redes sociales donde expresaron su dolor por la tragedia y apoyo a familiares y allegados.

“Con profundo pesar, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de quienes perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel I”, escribieron.

Y cerraron: “En este momento de dolor, acompañamos con nuestro cariño y solidaridad, y ponemos a disposición los recursos necesarios para brindar apoyo”.

Temas Relacionados

UshuaiaTierra del FuegoIncendioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Conductor de aplicación se gana el respeto del internet al no cobrarle el viaje a una madre y su hijo con leucemia | Video

Un video viral mostró cómo la amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de quienes atraviesan situaciones complejas

Conductor de aplicación se gana

El día de furia que derivó en un brutal asesinato: la cronología del crimen de Milagros Quenaipe en Tandil

Fuentes del caso detallaron a Infobae los movimientos que Wilson Sánchez, el imputado, realizó antes y luego de matar a la joven de 18 años de un puntazo en el cuello. Por qué fue clave la vestimenta del asesino para identificarlo

El día de furia que

Absolvieron al capo narco Esteban Alvarado en el juicio por balaceras y extorsiones: hay tres condenados

La causa se había iniciado tras un ataque cometido en 2022 en un taller de Rosario, donde dos hombres resultaron heridos de bala. La fiscal había pedido 20 años de prisión

Absolvieron al capo narco Esteban

Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

El delincuente los había amenazado para exigirles sus celulares. Hasta el momento, no se adoptaron medidas en contra de la pareja

Morón: un joven defendió a

En 40 segundos y a plena luz del día: un ladrón robó una moto estacionada y huyó arrastrándola en contramano

Ocurrió este martes en la ciudad de Mar del Plata. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para dar con el sospechoso

En 40 segundos y a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar: cuántas divisas ya vendió

Dólar: cuántas divisas ya vendió el Tesoro y qué prevé el Gobierno para las próximas semanas de tensión electoral

Los vuelos en agosto tuvieron uno de los peores desempeños del año debido a las medidas gremiales

Escándalo en la Convención Reformadora de Santa Fe: el presidente amenazó con golpear a otro constituyente

Daniel Hendler estrenó en el Festival de Venecia su comedia rioplatense sobre una fuga policial

Gendarmería peritó el celular de Gerardo Milman y no encontró evidencia que lo vincule al intento de asesinato de Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
La defensa de un ex

La defensa de un ex ministro de Bolsonaro admitió que hubo planes golpistas

Daniel Hendler estrenó en el Festival de Venecia su comedia rioplatense sobre una fuga policial

Ecuador: tensión en el correísmo por la postura de alcaldes sobre el Cártel de los Soles

El terremoto en Afganistán: una tragedia que desnuda la vulnerabilidad estructural de un país en crisis

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

TELESHOW
Peter Lanzani sorprendió con un

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo

Natalia Oreiro opinó sobre la actualidad del cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación

Los días de Maxi López en familia: las tiernas imágenes con Elle y la ecografía del bebé de Daniela Christiansson

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”