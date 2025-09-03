Sociedad

Conductor de aplicación se gana el respeto del internet al no cobrarle el viaje a una madre y su hijo con leucemia | Video

Un video viral mostró cómo la amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de quienes atraviesan situaciones complejas

Por Mariana Campos

Guardar
Pese a que fue una
Pese a que fue una pequeña acción, el acto de este joven repercutió de manera positiva en el día de este niño. (Captura de pantalla)

Un gesto de solidaridad captó la atención de miles de personas en redes sociales cuando un conductor de aplicación realizó una acción llena de empatía y consideración cuando decidió no cobrar el pasaje a una madre y a su hijo de nueve años, quien enfrenta una batalla contra la leucemia.

El momento, registrado en video y compartido por el propio socio de la aplicación, se convirtió en un símbolo de apoyo hacia una familia que no atraviesa por un buen momento, generando una ola de reacciones positivas entre los usuarios de redes sociales.

La escena viral muestra cómo el conductor, identificado como Alejandro Martínez, se detuvo para dejar a la mujer y al menor en su destino. Cuando la madre intentó pagar el viaje, Martínez rechazó el dinero y, en su lugar, ofreció palabras de aliento. “Así déjelo, va por mi cuenta, de verdad, es mi granito de arena y échele ganas, chaparro”, expresó el conductor, brindando no solo un apoyo económico, sino también un mensaje de ánimo en un momento difícil para la familia.

La respuesta de la madre y el niño fue inmediata. El menor, conmovido por el gesto, agradeció al conductor y le dirigió unas palabras de motivación: “échale ganas, tú puedes, eres un campeón”. Este intercambio, cargado de humanidad, quedó registrado en el video que rápidamente circuló en distintas plataformas sociales.

El trabajador se dio cuenta de la enfermedad del menor y decidió apoyarlo con un pequeño gesto de amabilidad. Crédito: TikTok @alejoomtz0

Internautas llenan de elogios a Alejandro

La comunidad digital reaccionó con entusiasmo ante la actitud de Martínez. Decenas de usuarios aplaudieron la acción, destacando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo, especialmente en situaciones de adversidad. Los comentarios en redes sociales reflejaron admiración y reconocimiento hacia el conductor, quien se convirtió en ejemplo de empatía cotidiana.

Dentro de los comentarios más destacados se puede leer a personas que reconocen el gesto que tuvo con el pequeño e incluso hay varios quisieron sumarse para continuar ayudando al niño que lucha contra esta enfermedad y a su madre, que no abandona a su hijo en medio de esta enfermedad:

  • “Muchas gracias por ayudarles. Si puedes ponerte en contacto con la señora, los siguientes viajes de septiembre yo los pago”.
  • “Soy taxista y créanme que después de que uno hace ese tipo de actos Dios lo bendice de una forma que uno no explica de dónde salen tanto cliente”.
  • “Hay muchas personas que se enojan cuando alguien ayuda y lo publica, pero gracias a tu video muchas personas se están uniendo para ayudar a esta familia, especialmente al niño que con la bendición de Dios saldrá adelante. Gracias, amigo, por tu video, porque hace que la empatía regrese a muchas personas buenas”.
  • “Te rifaste, carnal. Yo me hubiera quebrado con ese ‘gracias’ del niño”.
  • “Compa, muchas bendiciones a tu persona y eres un ejemplo a seguir”.
Usuarios se unieron para poder
Usuarios se unieron para poder hacerle llegar más ayuda al menor.

¿Qué es la leucemia?

En medio de la viralización del caso, surgieron también preguntas sobre la enfermedad que enfrenta el niño. La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que se origina en la médula ósea, el tejido blando ubicado en el centro de los huesos responsable de la producción de células sanguíneas. El término proviene del griego y significa “sangre blanca”, ya que la enfermedad se caracteriza por un aumento anormal de los glóbulos blancos, células esenciales para combatir infecciones. En quienes padecen leucemia, estos glóbulos blancos no funcionan de manera adecuada, lo que puede provocar complicaciones graves. Existen varios tipos de leucemia, clasificados según la velocidad de progresión y el tipo de células afectadas.

La historia de este encuentro en el transporte público deja una huella de esperanza, recordando que un pequeño acto de generosidad puede ser un impulso valioso para quienes atraviesan momentos difíciles.

Temas Relacionados

Alejandro MartínezLeucemiaSolidaridadRedes socialesconductor de aplicaciónniñomexico-virales

Últimas Noticias

El día de furia que derivó en un brutal asesinato: la cronología del crimen de Milagros Quenaipe en Tandil

Fuentes del caso detallaron a Infobae los movimientos que Wilson Sánchez, el imputado, realizó antes y luego de matar a la joven de 18 años de un puntazo en el cuello. Por qué fue clave la vestimenta del asesino para identificarlo

El día de furia que

Absolvieron al capo narco Esteban Alvarado en el juicio por balaceras y extorsiones: hay tres condenados

La causa se había iniciado tras un ataque cometido en 2022 en un taller de Rosario, donde dos hombres resultaron heridos de bala. La fiscal había pedido 20 años de prisión

Absolvieron al capo narco Esteban

Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

El delincuente los había amenazado para exigirles sus celulares. Hasta el momento, no se adoptaron medidas en contra de la pareja

Morón: un joven defendió a

En 40 segundos y a plena luz del día: un ladrón robó una moto estacionada y huyó arrastrándola en contramano

Ocurrió este martes en la ciudad de Mar del Plata. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para dar con el sospechoso

En 40 segundos y a

Rosario: demoraron a un chofer de aplicación que desvió el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

Ocurrió en la noche de este martes, cuando el conductor buscó a la adolescente por un club de la zona noroeste de la ciudad y, en lugar de trasladarla al destino indicado, se fue a la localidad vecina de Funes. Una fiscal le formó causa penal y le dio la libertad

Rosario: demoraron a un chofer
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gendarmería peritó el celular de

Gendarmería peritó el celular de Gerardo Milman y no encontró evidencia que lo vincule al intento de asesinato de Cristina Kirchner

Mercados: el riesgo país roza los 900 puntos en medio de la tensión preelectoral

El día de furia que derivó en un brutal asesinato: la cronología del crimen de Milagros Quenaipe en Tandil

Absolvieron al capo narco Esteban Alvarado en el juicio por balaceras y extorsiones: hay tres condenados

Milei en Moreno, en vivo: últimas noticias del cierre de campaña de LLA de las elecciones Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador: tensión en el correísmo

Ecuador: tensión en el correísmo por la postura de alcaldes sobre el Cártel de los Soles

El terremoto en Afganistán: una tragedia que desnuda la vulnerabilidad estructural de un país en crisis

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

El sorprendente destino de las turbinas eólicas desechadas: viviendas únicas y sostenibles

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

TELESHOW
Natalia Oreiro opinó sobre la

Natalia Oreiro opinó sobre la actualidad del cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación

Los días de Maxi López en familia: las tiernas imágenes con Elle y la ecografía del bebé de Daniela Christiansson

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

El romántico saludo de cumpleaños de Valentino López a su novia: fotos, globos y canciones para celebrar su amor