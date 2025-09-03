Conductor de aplicación se gana el respeto del internet al no cobrarle el viaje a una madre y su hijo con leucemia | Video

Pese a que fue una pequeña acción, el acto de este joven repercutió de manera positiva en el día de este niño. (Captura de pantalla)

Un gesto de solidaridad captó la atención de miles de personas en redes sociales cuando un conductor de aplicación realizó una acción llena de empatía y consideración cuando decidió no cobrar el pasaje a una madre y a su hijo de nueve años, quien enfrenta una batalla contra la leucemia.

El momento, registrado en video y compartido por el propio socio de la aplicación, se convirtió en un símbolo de apoyo hacia una familia que no atraviesa por un buen momento, generando una ola de reacciones positivas entre los usuarios de redes sociales.

La escena viral muestra cómo el conductor, identificado como Alejandro Martínez, se detuvo para dejar a la mujer y al menor en su destino. Cuando la madre intentó pagar el viaje, Martínez rechazó el dinero y, en su lugar, ofreció palabras de aliento. “Así déjelo, va por mi cuenta, de verdad, es mi granito de arena y échele ganas, chaparro”, expresó el conductor, brindando no solo un apoyo económico, sino también un mensaje de ánimo en un momento difícil para la familia.

La respuesta de la madre y el niño fue inmediata. El menor, conmovido por el gesto, agradeció al conductor y le dirigió unas palabras de motivación: “échale ganas, tú puedes, eres un campeón”. Este intercambio, cargado de humanidad, quedó registrado en el video que rápidamente circuló en distintas plataformas sociales.

El trabajador se dio cuenta de la enfermedad del menor y decidió apoyarlo con un pequeño gesto de amabilidad. Crédito: TikTok @alejoomtz0

Internautas llenan de elogios a Alejandro

La comunidad digital reaccionó con entusiasmo ante la actitud de Martínez. Decenas de usuarios aplaudieron la acción, destacando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo, especialmente en situaciones de adversidad. Los comentarios en redes sociales reflejaron admiración y reconocimiento hacia el conductor, quien se convirtió en ejemplo de empatía cotidiana.

Dentro de los comentarios más destacados se puede leer a personas que reconocen el gesto que tuvo con el pequeño e incluso hay varios quisieron sumarse para continuar ayudando al niño que lucha contra esta enfermedad y a su madre, que no abandona a su hijo en medio de esta enfermedad:

“Muchas gracias por ayudarles. Si puedes ponerte en contacto con la señora, los siguientes viajes de septiembre yo los pago”.

“Soy taxista y créanme que después de que uno hace ese tipo de actos Dios lo bendice de una forma que uno no explica de dónde salen tanto cliente”.

“Hay muchas personas que se enojan cuando alguien ayuda y lo publica, pero gracias a tu video muchas personas se están uniendo para ayudar a esta familia, especialmente al niño que con la bendición de Dios saldrá adelante. Gracias, amigo, por tu video, porque hace que la empatía regrese a muchas personas buenas”.

“Te rifaste, carnal. Yo me hubiera quebrado con ese ‘gracias’ del niño”.

“Compa, muchas bendiciones a tu persona y eres un ejemplo a seguir”.

Usuarios se unieron para poder hacerle llegar más ayuda al menor.

¿Qué es la leucemia?

En medio de la viralización del caso, surgieron también preguntas sobre la enfermedad que enfrenta el niño. La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que se origina en la médula ósea, el tejido blando ubicado en el centro de los huesos responsable de la producción de células sanguíneas. El término proviene del griego y significa “sangre blanca”, ya que la enfermedad se caracteriza por un aumento anormal de los glóbulos blancos, células esenciales para combatir infecciones. En quienes padecen leucemia, estos glóbulos blancos no funcionan de manera adecuada, lo que puede provocar complicaciones graves. Existen varios tipos de leucemia, clasificados según la velocidad de progresión y el tipo de células afectadas.

La historia de este encuentro en el transporte público deja una huella de esperanza, recordando que un pequeño acto de generosidad puede ser un impulso valioso para quienes atraviesan momentos difíciles.