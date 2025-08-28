Tragedia en La Plata: un jubilado murió tras cortarse con una motosierra mientras podaba un árbol en su casa

Su cuerpo fue hallado por su hijo, Daniel, quien contó a los agentes que al llegar al domicilio encontró a su padre tendido boca abajo en el patio

Un árbol, una motosierra y una tragedia. Un jubilado de 86 años murió este miércoles por la tarde en un accidente doméstico ocurrido en su casa de Lisandro Olmos, en el partido de La Plata, mientras realizaba tareas de poda en el patio. La escena que encontró su hijo al llegar a la vivienda lo dejó sin palabras.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 46, entre 304 y 305, y fue reportado por un llamado al 911 que movilizó a personal del Subcomando Oeste.

El hombre fue identificado como Atilio Mario Driussi y vivía en el lugar. Su cuerpo fue hallado por su hijo, Daniel, quien contó a los agentes que al llegar al domicilio encontró a su padre tendido boca abajo en el patio, sin signos vitales y con una extensa mancha de sangre bajo su cuerpo. Al moverlo, notó que tenía un corte profundo en la pierna izquierda, a la altura de la ingle.

A unos metros de distancia, los policías encontraron una motosierra y también una amoladora de mano con disco de corte para madera, ambas con manchas de sangre. Junto a ellas, había varias herramientas más esparcidas por el piso.

No se detectaron signos de violencia ni faltantes en la propiedad, lo que aleja, por el momento, cualquier hipótesis vinculada a un hecho delictivo.

Según explicaron fuentes del caso a Infobae, la víctima “tenía una pierna desgarrada, al lado de una motosierra”, lo que apunta a un accidente doméstico mientras manipulaba la herramienta. Fue un amigo del hijo quien, tras recibir el llamado de Daniel, se comunicó con el servicio de emergencias para dar aviso de la situación.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, encabezada por el fiscal Martín Almirón, del Departamento Judicial de La Plata. El funcionario ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia y dispuso las actuaciones correspondientes.

Mientras avanzan las pericias, la causa se investiga como “Averiguación causales de muerte”. Los resultados de la autopsia buscarán determinar si el corte mortal fue provocado por la motosierra, por la amoladora u otra herramienta de corte que se encontraba en el lugar.

Un antecedente similar en Chaco

La víctima fue identificada como Mario Alberto Gómez, de 38 años

En febrero, un hombre que intentaba venderle un ventilador a un vecino murió desangrado luego de que una aspa del electrodoméstico le pegara en el pecho cuando le mostraba cómo funcionaba en su casa de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco.

La víctima fue identificada como Mario Alberto Gómez, de 38 años. Fuentes del caso dijeron que falleció mientras intentaba probar un ventilador casero que había fabricado con un motor de hidrolavadora.

Según se pudo establecer, una de las aspas metálicas se desprendió durante el funcionamiento del ventilador e impactó directamente en el pecho de Gómez, provocándole una herida fatal.

Según relató el presunto comprador a las autoridades, el ventilador no contaba con una parrilla protectora y, al enchufarlo, el artefacto comenzó a girar de manera descontrolada. Minutos después, una de las aspas salió despedida y alcanzó a Gómez en el pecho, a la altura del esternón.

Tras el impacto, la víctima intentó salir de la vivienda tambaleándose, pero colapsó en la vereda. Vecinos alertaron al 911 y, aunque una ambulancia fue solicitada al lugar, Gómez ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los primeros policías. El artefacto, fabricado de manera artesanal, estaba diseñado con componentes improvisados, incluido un motor de hidrolavadora y una conexión eléctrica rudimentaria.

Las autoridades informaron que la vivienda donde ocurrió el hecho presentaba condiciones precarias. Peritos del Gabinete Científico describieron una habitación de 4x4 metros con una cama cubierta de ropa desordenada, manchas de un líquido similar a sangre sobre el colchón y rastros que se extendían desde el interior de la casa hasta la entrada.