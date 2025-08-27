Sociedad

Impresionante fuga de gas en Palermo: una máquina rompió un caño y evacuaron la zona del Metrobus

Ocurre en la avenida Juan B. Justo y Paraguay. El escape proviene de un caño maestro de una obra en construcción

Trabajan al menos seis dotaciones de Bomberos

Un importante operativo tiene lugar en la avenida Juan B. Justo y Paraguay, en el barrio porteño de Palermo, debido a un escape de gas en la vía pública. Bomberos de la Ciudad y equipos del SAME se encuentran trabajando en el lugar.

El incidente se registró en
El incidente se registró en un caño maestro de gas de una obra en el Metrobus (Crédito: Infobae)

Fuentes oficiales explicaron que el incidente se registró esta mañana en un caño maestro de gas de una obra en el Metrobus. Ante la situación, los bomberos tendieron una línea de 38 milímetros en forma de lluvia y realizaron un vallado perimetral, solicitando la presencia de la empresa Metrogas.

Así es el operativo de Bomberos en Palermo

Además, se evacuó la zona por la alta presión y se cortaron las arterias mencionadas. Se realizó una inspección en el interior de la Clínica Los Arcos, ubicada a pocos metros de la fuga, sin ser necesaria la intervención de los bomberos en el edificio.

“Una máquina rompió un caño de gas acá, mucha presión la que está saliendo. Está trabajando Bomberos de la Ciudad con varias líneas para tratar de disipar el olor que se percibe”, explicó Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con Todo Noticias (TN). Y agregó que ya está trabajando Metrogas en el lugar para obturar la pérdida.

El titular del servicio de emergencias añadió: “Nosotros estamos tomando todas las precauciones a dos o tres cuadras a la redonda. Está muy cerca el sanatorio Arcos. Hemos contactado con ellos, hasta ahora la situación está controlada, normal”.

Asimismo, aclaró que ni el paseo de compras de Los Arcos ni el centro de salud tuvieron que ser desalojados, al igual que los servicios de trenes y subtes de la zona. Sin embargo, se podrían tomar medidas adicionales si la situación se complica.

Personal de la Dirección de Logística de la Ciudad también está presente, colaborando con las tareas del operativo.

