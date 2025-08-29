Villa Mascardi: volvieron a vandalizar una estructura de madera que mapuches consideran sagrada

Así se ve la figura mapuche vandalizada: en la cúspide se ve un cartel con la leyenda "Aguante Kristina"

Una estructura de madera que se erige en un predio perteneciente a Parques Nacionales en Villa Mascardi, donde permaneció hasta octubre de 2022 la comunidad Lafken Winkul Mapu, fue nuevamente vandalizada por desconocidos, quienes la pintaron con aerosol y colocaron una bandera con la leyenda “Aguante Kristina” en la cúspide.

La escultura fue motivo de discusión durante el enjuiciamiento a los integrantes de esa comunidad, quienes cruzaron el planteo de Parques de retirarlo del lugar. Ocurrió en 2017, cuando el grupo de encapuchados ingresó a los lotes de Parques Nacionales durante una supuesta reivindicación territorial, instaló esa estructura amorfa que aún hoy es motivo de discusión.

Durante la gestión del expresidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se solicitó a la Justicia autorización para retirarlo. Sin embargo ese y otros reclamos fueron denegados y se ordenó su permanencia allí.

Días atrás, vecinos del paraje turístico, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, mencionaron que la estructura fue vandalizada nuevamente, luego de otros sucesos similares en los que la estructura fue grafiteada.

En esta ocasión, las imágenes que circularon confirman que fue pintada una vez más. Los autores, que no fueron identificados, colocaron en la cúspide una bandera con la leyenda “Aguante Kristina”, en referencia a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

La Justicia no sólo confirmó su permanencia en las tierras que fueron ocupadas por mapuches, sino que además autorizó a la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu a realizar ceremonias esporádicas, previa notificación a las fuerzas de seguridad que desde 2022 custodian esas tierras, hoy desocupadas.

Pobladores de Villa Mascardi expresaron su rechazo a la permanencia de la estructura en las tierras públicas e incluso también a la autorización que otorgó la Justicia a la práctica de los rituales mapuche.

La exjueza Silvina Domínguez -que subrogó el juzgado federal de Bariloche e instrumentó el desalojo de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en octubre de 2022- convalidó a mediados de 2023 un acuerdo impulsado por el Poder Ejecutivo, durante la gestión de Alberto Fernández,

Allí se dispuso “reconocer al rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche” a los fines de que la machi Betiana Colhuan Nahuel pueda “ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Para ello se dispuso el “permiso del uso del terreno” donde se encuentra este lugar sagrado donde se preveía además la construcción de viviendas.

Larsen, en su presentación fechada el martes 25 de febrero, señaló que existen argumentos que “imponen necesariamente la remoción de aquel espacio y la puesta a disposición de los objetos que lo componen a favor de los imputados”, es decir de los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu que levantaron ese espacio con una figura de madera tallada en el centro y que actualmente transitan un segundo juicio por delitos de usurpación de otros predios de la zona, entre ellos el desmantelamiento del exhotel IOS y dos propiedades privadas.

El ex funcionario mencionó una “talla de madera” que se encuentra en un “terreno privado de propiedad de Parques Nacionales” y pide que el organismo ejerza el “pleno uso y goce del inmueble de su propiedad” porque en ese predio pretende construir la Escuela de Guardaparques.

Para referentes mapuches y la Gremial de Abogados, que ejerció la defensa de los integrantes de la lof en los ditintos procesos judiciales, “son expresiones «racistas y de mentalidad de colonizadores”.

Desde el desalojo masivo de las tierras públicas y privadas, Villa Mascardi cuenta con seguridad permanente, ejercido por un comando unificado de fuerzas, que conforma la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura, con la asistencia sobre la ruta de Gendarmería Nacional.

Larsen, cuando pidió la remoción de la escultura, también cuestionó el “dispendio de recursos de seguridad” para custodiar ese predio y afirmó que “al día de la fecha no existen motivos válidos para que dicha situación perdure en el tiempo”.