Sociedad

Villa Mascardi: volvieron a vandalizar una estructura de madera que mapuches consideran sagrada

Se trata de un “rewe”, una especie de tótem que se erige en las tierras que ocupó la comunidad Lafken Winkul Mapu hasta 2022. Parques Nacionales pidió el retiro de la misma pero la Justicia avaló su permanencia en tierras fiscales

Francisco Poppe

Por Francisco Poppe

Guardar
Así se ve la figura
Así se ve la figura mapuche vandalizada: en la cúspide se ve un cartel con la leyenda "Aguante Kristina"

Una estructura de madera que se erige en un predio perteneciente a Parques Nacionales en Villa Mascardi, donde permaneció hasta octubre de 2022 la comunidad Lafken Winkul Mapu, fue nuevamente vandalizada por desconocidos, quienes la pintaron con aerosol y colocaron una bandera con la leyenda “Aguante Kristina” en la cúspide.

La escultura fue motivo de discusión durante el enjuiciamiento a los integrantes de esa comunidad, quienes cruzaron el planteo de Parques de retirarlo del lugar. Ocurrió en 2017, cuando el grupo de encapuchados ingresó a los lotes de Parques Nacionales durante una supuesta reivindicación territorial, instaló esa estructura amorfa que aún hoy es motivo de discusión.

Durante la gestión del expresidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se solicitó a la Justicia autorización para retirarlo. Sin embargo ese y otros reclamos fueron denegados y se ordenó su permanencia allí.

En 2017 un grupo de
En 2017 un grupo de encapuchados ingresó a los lotes de Parques Nacionales durante una supuesta reivindicación territorial

Días atrás, vecinos del paraje turístico, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, mencionaron que la estructura fue vandalizada nuevamente, luego de otros sucesos similares en los que la estructura fue grafiteada.

En esta ocasión, las imágenes que circularon confirman que fue pintada una vez más. Los autores, que no fueron identificados, colocaron en la cúspide una bandera con la leyenda “Aguante Kristina”, en referencia a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

La Justicia no sólo confirmó su permanencia en las tierras que fueron ocupadas por mapuches, sino que además autorizó a la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu a realizar ceremonias esporádicas, previa notificación a las fuerzas de seguridad que desde 2022 custodian esas tierras, hoy desocupadas.

Pobladores de Villa Mascardi expresaron su rechazo a la permanencia de la estructura en las tierras públicas e incluso también a la autorización que otorgó la Justicia a la práctica de los rituales mapuche.

Se dispuso “reconocer al rewe
Se dispuso “reconocer al rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche” a los fines de que la machi Betiana Colhuan Nahuel pueda “ejercer sus tareas espirituales y medicinales”

La exjueza Silvina Domínguez -que subrogó el juzgado federal de Bariloche e instrumentó el desalojo de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en octubre de 2022- convalidó a mediados de 2023 un acuerdo impulsado por el Poder Ejecutivo, durante la gestión de Alberto Fernández,

Allí se dispuso “reconocer al rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche” a los fines de que la machi Betiana Colhuan Nahuel pueda “ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Para ello se dispuso el “permiso del uso del terreno” donde se encuentra este lugar sagrado donde se preveía además la construcción de viviendas.

Larsen, en su presentación fechada el martes 25 de febrero, señaló que existen argumentos que “imponen necesariamente la remoción de aquel espacio y la puesta a disposición de los objetos que lo componen a favor de los imputados”, es decir de los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu que levantaron ese espacio con una figura de madera tallada en el centro y que actualmente transitan un segundo juicio por delitos de usurpación de otros predios de la zona, entre ellos el desmantelamiento del exhotel IOS y dos propiedades privadas.

El expresidente de Parques Nacionales,
El expresidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, señaló el 25 de febrero que existen argumentos que “imponen necesariamente la remoción de aquel espacio y la puesta a disposición de los objetos que lo componen a favor de los imputados”

El ex funcionario mencionó una “talla de madera” que se encuentra en un “terreno privado de propiedad de Parques Nacionales” y pide que el organismo ejerza el “pleno uso y goce del inmueble de su propiedad” porque en ese predio pretende construir la Escuela de Guardaparques.

Para referentes mapuches y la Gremial de Abogados, que ejerció la defensa de los integrantes de la lof en los ditintos procesos judiciales, “son expresiones «racistas y de mentalidad de colonizadores”.

Desde el desalojo masivo de las tierras públicas y privadas, Villa Mascardi cuenta con seguridad permanente, ejercido por un comando unificado de fuerzas, que conforma la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura, con la asistencia sobre la ruta de Gendarmería Nacional.

Larsen, cuando pidió la remoción de la escultura, también cuestionó el “dispendio de recursos de seguridad” para custodiar ese predio y afirmó que “al día de la fecha no existen motivos válidos para que dicha situación perdure en el tiempo”.

Temas Relacionados

Lafken Winkul MapuCristian LarsenmapuchevandalismoVilla Mascardiúltimas noticias

Últimas Noticias

Un condenado por abuso sexual rompió su tobillera electrónica y se fugó cuando le confirmaban la prisión preventiva

Ocurrió en Río Negro. El prófugo es Facundo Ángel Plos, quien se desconectó de una audiencia virtual cuando los jueces ordenaron la medida. Los detalles del insólito episodio

Un condenado por abuso sexual

Día del Abogado en Argentina: por qué se celebra hoy, 29 de agosto, y las mejores frases para compartir

La fecha fue establecida en 1958 para honrar el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, uno de los grandes inspiradores de la Constitución Nacional

Día del Abogado en Argentina:

Más de 10 mil personas ya se sumaron a “Mi País Conversa”, una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

El encuentro masivo de diálogos ciudadanos se realizará la semana del 15 de septiembre en todo el país

Más de 10 mil personas

¿Qué puede pasar con el feriado del domingo 12 de octubre y cuándo se sabrá si hay fin de semana largo?

La Jefatura de Gabinete tiene la facultad de mover el feriado al lunes o viernes, lo que genera expectativa en el turismo y la economía por los posibles cambios en el calendario

¿Qué puede pasar con el

¿A qué hora llegará la tormenta de Santa Rosa? El pronóstico del tiempo para el fin de semana en AMBA y el interior

La tormenta de Santa Rosa se extenderá entre el sábado y el próximo lunes sobre varias provincias. Cuáles son las zonas más afectadas

¿A qué hora llegará la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Su novio la atropelló, la

Su novio la atropelló, la dejó en coma y esta semana le dieron el alta: “Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar”

A nueve días de la elección, Kicillof se enfoca en la Tercera sección y liderará una cumbre con intendentes peronistas

La rutina saludable de Willem Dafoe a los 70 años: yoga seis veces por semana, caminatas y dieta vegana

Un condenado por abuso sexual rompió su tobillera electrónica y se fugó cuando le confirmaban la prisión preventiva

Allanan sedes de ANDIS y la droguería Suizo Argentina por la causa que investiga el supuesto pago de coimas

INFOBAE AMÉRICA
Brasil aumentó su déficit fiscal

Brasil aumentó su déficit fiscal en julio hasta el 7,86% del PIB

Desperdicio y sostenibilidad: el nuevo dilema del desayuno buffet en hoteles

Un espectáculo renovado: por qué las auroras boreales son más brillantes y visibles que nunca

Crece la amenaza de Rusia al este de Ucrania: Zelensky denunció que Putin envió 100.000 soldados a rodear la ciudad clave de Pokrovsk

Fallo histórico: Corte Interamericana ratifica su competencia sobre Venezuela

TELESHOW
El sorpresivo video de Juana

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”