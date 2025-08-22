Un Porsche quedó destruido tras un accidente en la Avenida Cantilo

Un automóvil de la marca Porsche participó este viernes de un accidente en la Avenida Cantilo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El incidente vial también involucró a tres camiones, entre ellos un “mosquito”, un tipo de vehículo que se usa para mover autos nuevos hasta concesionarias.
Según informaron fuentes oficiales a Infobae, los cuatro conductores recibieron asistencia médica en el lugar y no presentaron heridas de gravedad.
A la zona rápidamente acudió personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que incluso movilizó asistencia aérea. Nadie debió ser trasladado a centros de salud después de la evaluación inicial.
La circulación por la avenida se vio parcialmente afectada debido al siniestro y se desplegó un operativo para controlar el tránsito y despejar el área. Personal policial, junto con el SAME, coordinó el traslado de los vehículos y asistió a quienes conducían los rodados involucrados.
Noticia en desarrollo