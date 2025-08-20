Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

En una mañana de intensas lluvias se registró un accidente fatal entre un camión con acoplado y un automóvil en el kilómetro 49 de la Panamericana, en el ramal Campana, según informó Autopistas del Sol.
La colisión, ocurrida a la altura de Escobar, produjo el fallecimiento de una persona en el carril rápido de la autopista en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El trágico hecho ocurrió a la altura de la Ruta Provincial 25, se investiga el origen del siniestro.
La magnitud del choque obligó a las autoridades de la empresa que concesiona la Panamericana, a bloquear el carril rápido, lo que genera demoras y complicaciones para quienes transitan hacia la capital.
Se recomienda extremar la precaución en la zona ante la presencia de equipos de emergencia.
Noticia en desarrollo