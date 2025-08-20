Sociedad

Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

La colisión ocurrió en el kilómetro 49, casi a la altura de la Ruta Provincial 25, sentido hacia CABA. Está obstruido el carril rápido

Guardar

En una mañana de intensas lluvias se registró un accidente fatal entre un camión con acoplado y un automóvil en el kilómetro 49 de la Panamericana, en el ramal Campana, según informó Autopistas del Sol.

La colisión, ocurrida a la altura de Escobar, produjo el fallecimiento de una persona en el carril rápido de la autopista en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El trágico hecho ocurrió a la altura de la Ruta Provincial 25, se investiga el origen del siniestro.

El aviso de Autopistas del
El aviso de Autopistas del Sol sobre el trágico accidente de esta mañana (@AuSol_AR)

La magnitud del choque obligó a las autoridades de la empresa que concesiona la Panamericana, a bloquear el carril rápido, lo que genera demoras y complicaciones para quienes transitan hacia la capital.

Se recomienda extremar la precaución en la zona ante la presencia de equipos de emergencia.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Accidente vialPanamericanaAutopistas del SolCampanaRuta Provincial 25TránsitoEquipos de emergenciaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Para Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, el fiscal Martín López Perrando “no circunscribió de forma adecuada los hechos” por los cuales solicitó la medida

Diego Fernández Lima: el juez

El verdadero “En El Barro”: la insólita historia de la presa influencer condenada por asesinato

Paola Galeano, detenida en una penal de Lomas de Zamora por ser parte clave de un crimen cometido en 2013, opina sobre la serie del momento tras verla en el televisor de su celda mientras recibe canjes por bailar para más de 300 mil seguidores. Su mensaje en medio del fenómeno

El verdadero “En El Barro”:

Aberrante: acusan a un chofer de aplicaciones de violar a 3 nenas de su familia y creen que hay más víctimas

El sospechoso está preso en el penal de Bouwer y el caso está a punto de ser elevado a juicio oral. Las menores tenían entre 7 y 14 años al momento de los presuntos ataques

Aberrante: acusan a un chofer

Sigue la alerta por la ciclogénesis en el AMBA: cómo estará el tiempo en lo que resta de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles con algunas lluvias por la mañana y mejoras hacia la tarde, aunque habrá ráfagas de hasta 78 km/h

Sigue la alerta por la

Brutal golpiza de cuatro policías de Santa Cruz a un joven que evadió un control: la fuerza anunció que serán sancionados

La familia de la víctima presentó la denuncia por maltratos, mientras que la institución repudió el accionar de los agentes involucrados

Brutal golpiza de cuatro policías
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adiós al efectivo: los peajes

Adiós al efectivo: los peajes de las autopistas porteñas dejarán de aceptar pagos manuales a fines de este año

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

El verdadero “En El Barro”: la insólita historia de la presa influencer condenada por asesinato

Aberrante: acusan a un chofer de aplicaciones de violar a 3 nenas de su familia y creen que hay más víctimas

Media Maratón de Buenos Aires 2025: todo lo que hay que saber sobre el recorrido y los horarios

INFOBAE AMÉRICA
Doble crimen en Uruguay: policía

Doble crimen en Uruguay: policía que mató a simpatizantes de Nacional dice que fue en legítima defensa

Senador uruguayo insultó a otro en una sesión: piden sanción por “desorden de conducta”

El papa León XIV invitó a realizar una jornada de oración y ayuno el 22 de agosto para pedir por la paz

La hermana de Kim Jong Un congeló el acercamiento propuesto por Corea del Sur a la dictadura de Pyongyang

Israel aprobó el despliegue de 80.000 reservistas como parte de su operación antiterrorista contra Hamas en Gaza

TELESHOW
La historia de Cande Vetrano

La historia de Cande Vetrano y Andrés Gil: de un flechazo en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina

Se conoció el video de un altercado de Mauro Icardi en un shopping: la reacción de la China Suárez con sus hijos

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo