Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

En una mañana de intensas lluvias se registró un accidente fatal entre un camión con acoplado y un automóvil en el kilómetro 49 de la Panamericana, en el ramal Campana, según informó Autopistas del Sol.

La colisión, ocurrida a la altura de Escobar, produjo el fallecimiento de una persona en el carril rápido de la autopista en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El trágico hecho ocurrió a la altura de la Ruta Provincial 25, se investiga el origen del siniestro.

El aviso de Autopistas del Sol sobre el trágico accidente de esta mañana (@AuSol_AR)

La magnitud del choque obligó a las autoridades de la empresa que concesiona la Panamericana, a bloquear el carril rápido, lo que genera demoras y complicaciones para quienes transitan hacia la capital.

Se recomienda extremar la precaución en la zona ante la presencia de equipos de emergencia.

Noticia en desarrollo