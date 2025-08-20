Sociedad

Increíble accidente en Mar del Plata: perdió el control y su auto quedó colgado en la costa

El accidente ocurrió alrededor de las 13 en la avenida Patricio Peralta Ramos, en dirección al centro, donde el vehículo de una joven dio varios trompos y quedó colgado al borde de la escalera que conduce a la playa

Un insólito accidente sorprendió este miércoles al mediodía a quienes circulaban por la avenida Patricio Peralta Ramos, en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata, cuando un auto quedó colgado al borde de la barranca tras impactar contra el murallón costero.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, a la altura de la calle Formosa, en sentido hacia el centro de la ciudad. Según informaron fuentes policiales y municipales al medio local Ahora Mar del Plata, una joven de 23 años que manejaba un Ford Fiesta, sola y de regreso a su casa tras salir de la facultad, perdió el control del vehículo, que comenzó a girar sobre su eje.

En cuestión de segundos, el vehículo terminó estrellado contra el paredón que delimita el acceso peatonal conocido como Guardavidas Guillermo Volpe, en las inmediaciones del Inidep y del ingreso a la Escollera Norte.

El auto quedó en una posición riesgosa: con la trompa suspendida sobre el vacío y una de sus ruedas delanteras sin apoyo, justo al borde de la escalera que conecta con la playa, una zona que diariamente es transitada por miles de personas.

La conductora del Ford Fiesta
La conductora del Ford Fiesta tiene 23 años y regresaba de la facultad cuando ocurrió el hecho

Pese a lo aparatoso de la escena, no se registraron heridos ni víctimas. La propia conductora explicó a personal del operativo —en un estado de “shock”— que un “desperfecto” en el vehículo habría provocado el siniestro.

La alcoholemia de rutina dio negativa y no fue necesaria la intervención del SAME. Tampoco se interrumpió la circulación en la zona, aunque una grúa debió trabajar para remover el coche.

Las condiciones climáticas eran adversas: había llovido, la calzada estaba mojada y una densa niebla cubría la costa. Ante este contexto, el director coordinador de Tránsito del partido de General Pueyrredon, Héctor Ragnoli, advirtió: “Dios puso su parte, porque podría haber circulado hacia abajo”.

Además, sugirió que la joven “pudo sufrir una distracción” y recordó que “en días lluviosos se debe mantener el doble de precaución y reducir a la mitad la velocidad habitual”.

El tránsito en la costa continuó habilitado, aunque se recomendó circular con cuidado. El área permanece bajo alerta amarilla por malas condiciones meteorológicas.

Una mujer alcoholizada manejaba a gran velocidad e incrustó su auto en una casa de Hurlingham

Manejaba alcoholizada y a gran velocidad e incrustó su auto en una casa de Hurlingham

Una mujer protagonizó un espectacular accidente en Hurlingham. Manejaba alcoholizada y a gran velocidad y terminó incrustando su auto en una casa.

Habían pasado 46 minutos desde el inicio del último domingo, cuando un duro impacto alertó a los vecinos de la calle Acassuso al 2400, de la mencionada ciudad bonaerense. Imágenes de cámaras de seguridad del barrio muestran cómo la conductora de un Chevrolet Corsa gris perdió el control del vehículo, que terminó haciendo un efecto de rampa con la bajada de una entrada de garaje y voló contra las fachadas de dos viviendas, volteando postes en su vertiginoso camino.

Luego del fuerte choque se observa que rápidamente la conductora abrió su puerta y se tendió sobre la vereda, donde quedó inmóvil, mientras su acompañante, con mucha dificultad por haber quedado pegado al frente de una casa, lograba salir del vehículo. El hombre trastabilló y cayó un par de veces hasta que pudo acercarse a su pareja y ayudarla a levantarse.

Una vez que arribó al lugar personal policial, se le intentó realizar una alcoholemia a la mujer, quien deliberadamente sopló mal la pipeta en cada uno de los tres intentos de realizarle el control, por lo que, por la legislación que rige, se consideró que estaba alcoholizada. Testimonios de vecinos que recolectó el medio Primer Plano Online señalan que la conductora despedía un fuerte olor etílico al hablar.

El auto quedó encerrado entre un poste que aguantó el choque y el muro perimetral de la casa más afectada, de donde salieron los propietarios para intentar entender lo ocurrido.

Según informó Primer Plano Online, la mujer manifestó que al momento del accidente venía discutiendo con su pareja. Lo cierto es que al haber estado alcoholizada, el seguro no se hará cargo de los gastos que deberá afrontar en la causa por daños que se le inició.

Mar del PlataPlaya GrandeChoquesúltimas noticiasAccidente de tránsito

