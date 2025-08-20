Con el agua sobre los tobillos: la tormenta afectó a algunas localidades del conurbano bonaerense

Imágenes de un anegamiento en Villa Celina, La Matanza

Algunas localidades y barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se volvieron a inundar esta mañana, a causa de las intensas lluvias por el fenómeno de la ciclogénesis. Por este fenómeno rige una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los vecinos del conurbano bonaerense, en especial en la localidad matancera de Villa Celina, arrancaron este miércoles con serias complicaciones al verse sorprendidos por zonas anegadas a raíz de las precipitaciones y la falta de obras y mantenimiento.

"Siempre pasa esto, tuve que dejar el auto acá a la vuelta. No tiene salida el agua porque queda acá el agua, queda así un rato más hasta que deje de llover“, contó un vecino de Villa Celina, en declaraciones en C5N. "Todas las lluvias siempre se inunda, tengo que salir con bota, es cuestión de costumbre. Si deja de llover hoy a la tarde se desagota el agua, mínimo cuatro horas", agregó otro transeúnte, al caminar por la zona.

A las seis de la mañana, cuando un móvil periodístico llegó a la entrada de la zona, la avenida estaba seca. Pero el agua avanzó al ritmo de la caída de la lluvia. El agua tapaba los tobillos de los peatones, incluso en lugares poco profundos de la inundación.

En plena campaña electoral, las complicaciones en la localidad de La Matanza fueron visibilizadas por simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA). Ante la inundación, las cámaras de TV registraron anoche a un grupo de manifestantes con una pancarta “kirchnerismo Nunca más”, una de las consignas libertaria para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Pancarta libertaria en Villa Celina en medio de la inundación

La alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento continuaba vigente en toda la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, según informó la Dirección de Hidrometeorología local. Hasta las 8:30, las precipitaciones acumuladas superaron los 100 milímetros en varios barrios de la capital provincial, superando el promedio mensual esperado para agosto, que históricamente se ubica entre los 50 y 75 mm.

En el barrio platense de Abasto, se registraron 125,51 milímetros, en Villa Elvira 120,30 milímetros y en El Peligro 113,69 milímetros. Otros barrios también reportaron altos volúmenes de lluvia: Melchor Romero alcanzó 99,30 milímetros, Plaza Moreno 95,87 milímetros y Villa Elisa 94,85 milímetros.

La lista completa de acumulados incluye 93,96 milímetros en Etcheverry, 91,70 milímetros en Arturo Seguí, 89,42 milímetros en Parque Alberti, 87,87 milímetros en San Carlos, 76,09 milímetros en City Bell, 73,78 milímetros en Tolosa y 70,96 milímetros en Los Hornos, entre otros puntos registrados.

Desde temprano, algunos municipios profundizaron las tareas de limpieza y retiro de árboles, ramas, hojas y barro que pudieran obstruir los desagües pluviales y la circulación en los vecindarios. Es el caso de los municipios de Moreno o Quilmes, entre otros, que cuentan con varios barrios populares con calles de tierra.

Tareas de limpieza en Francisco Álvarez, municipio de Moreno

Día 2 de un clima adverso

Desde ayer, se registraron anegamientos principalmente en el norte, sur y oeste del conurbano bonaerense, en las localidades de Escobar, Tigre, Villa Celina, Villa Luzuriaga, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Castelar, Quilmes, Lanús, Gerli, Remedios de Escalada y Avellaneda. En los distintos barrios aparecía una escena repetida: calles transformadas en vasos comunicantes de barro y agua turbia, que obstruían la normal circulación.

Otra postal del lunes fue en el barrio Puente Roca 3, del partido de San Miguel, donde los vecinos padecen inundaciones cada vez que llueve por un terraplén que el mismo municipio creó. En esa zona hay un zanjón por donde va el curso del agua que está tapado por la basura del terraplén, lo que genera anegamientos.

De acuerdo a los registros del organismo climatológico, cayeron ayer un total de 80 milímetros de agua en varias zonas del AMBA y hubo fuertes ráfagas de viento que soplaban a 60 kilómetros por hora.

Las precipitaciones continuaban durante este martes. De acuerdo al pronóstico, se espera que la lluvia cese y las condiciones climáticas mejoren durante el transcurso del día.