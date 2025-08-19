Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: ya llueve en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires permanece bajo una alerta naranja por lluvias fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco de un proceso de ciclogénesis que afecta desde el lunes a gran parte del centro y norte del país. La advertencia meteorológica, poco habitual para esta época del año, implica riesgos significativos debido a precipitaciones intensas, ráfagas de viento y probabilidad de granizo.
Según el organismo, las lluvias podrían superar los 80 milímetros de acumulación en algunas zonas del AMBA, superando los promedios mensuales de agosto. En la región metropolitana, se prevé una jornada con cielo cubierto, temperaturas entre los 13 °C y 16 °C, y probabilidades de tormentas que oscilan entre el 40% y el 70%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, en particular hacia la noche. Para el miércoles, el SMN anticipa una mejora gradual, aunque aún persistirían lluvias aisladas durante la mañana y vientos sostenidos del oeste.
En paralelo, rige una alerta por viento Zonda en provincias del noroeste como Salta, Jujuy y Catamarca. Las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de incidentes vinculados a ráfagas intensas y condiciones de baja visibilidad.
Sobre el comienzo de la noche, comenzaron a detectarse lluvias en algunos distritos en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires.
En La Plata, se detectaron las primeras lluvias fuertes y con el correr de los minutos, las precipitaciones se acercan a la Ciudad de Buenos Aires.
Esta semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias provincias de Argentina atravesarán jornadas marcadas por lluvias persistentes y vientos intensos. En algunos casos, el fenómeno asociado es la ciclogénesis, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La presencia de alertas amarillas en diversas regiones obliga a comprender en detalle cómo se produce este proceso y cuáles son sus principales características para anticipar sus posibles efectos.
