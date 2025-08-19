Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: ya llueve en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires

La ciclogénesis genera un centro de baja presión que provoca lluvias intensas en varias regiones del país (Maximiliano Luna)

El Área Metropolitana de Buenos Aires permanece bajo una alerta naranja por lluvias fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco de un proceso de ciclogénesis que afecta desde el lunes a gran parte del centro y norte del país. La advertencia meteorológica, poco habitual para esta época del año, implica riesgos significativos debido a precipitaciones intensas, ráfagas de viento y probabilidad de granizo.

Según el organismo, las lluvias podrían superar los 80 milímetros de acumulación en algunas zonas del AMBA, superando los promedios mensuales de agosto. En la región metropolitana, se prevé una jornada con cielo cubierto, temperaturas entre los 13 °C y 16 °C, y probabilidades de tormentas que oscilan entre el 40% y el 70%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, en particular hacia la noche. Para el miércoles, el SMN anticipa una mejora gradual, aunque aún persistirían lluvias aisladas durante la mañana y vientos sostenidos del oeste.

En paralelo, rige una alerta por viento Zonda en provincias del noroeste como Salta, Jujuy y Catamarca. Las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de incidentes vinculados a ráfagas intensas y condiciones de baja visibilidad.