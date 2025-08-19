Sociedad

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: ya llueve en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA para este martes, con acumulaciones que podrían superar los 80 milímetros y ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora

La ciclogénesis genera un centro
La ciclogénesis genera un centro de baja presión que provoca lluvias intensas en varias regiones del país (Maximiliano Luna)

El Área Metropolitana de Buenos Aires permanece bajo una alerta naranja por lluvias fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco de un proceso de ciclogénesis que afecta desde el lunes a gran parte del centro y norte del país. La advertencia meteorológica, poco habitual para esta época del año, implica riesgos significativos debido a precipitaciones intensas, ráfagas de viento y probabilidad de granizo.

Según el organismo, las lluvias podrían superar los 80 milímetros de acumulación en algunas zonas del AMBA, superando los promedios mensuales de agosto. En la región metropolitana, se prevé una jornada con cielo cubierto, temperaturas entre los 13 °C y 16 °C, y probabilidades de tormentas que oscilan entre el 40% y el 70%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, en particular hacia la noche. Para el miércoles, el SMN anticipa una mejora gradual, aunque aún persistirían lluvias aisladas durante la mañana y vientos sostenidos del oeste.

En paralelo, rige una alerta por viento Zonda en provincias del noroeste como Salta, Jujuy y Catamarca. Las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de incidentes vinculados a ráfagas intensas y condiciones de baja visibilidad.

00:48 hsHoy

Ya comenzó a llover en algunos distritos de PBA

Sobre el comienzo de la noche, comenzaron a detectarse lluvias en algunos distritos en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

En La Plata, se detectaron las primeras lluvias fuertes y con el correr de los minutos, las precipitaciones se acercan a la Ciudad de Buenos Aires.

00:48 hsHoy

Milei postergó la presentación de los candidatos a diputados nacionales en PBA por las condiciones climáticas

El mandatario suspendió el acto que iba a realizar este martes en Junín tras una recomendación de la Casa Militar debido a las intensas lluvias y los fuertes vientos que se esperan. Cómo es el trasfondo de la nueva foto que buscan en un distrito complejo para los libertarios

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier Milei habla durante un
Javier Milei habla durante un acto partidario (Fotos: AG La Plata)

El presidente Javier Milei suspendió la presentación de los principales candidatos a diputados nacionales libertarios en la provincia de Buenos Aires, los cuales fueron oficializados ayer al filo del cierre de listas. El acto se iba a realizar en el municipio de Junín, que pertenece a la Cuarta Sección Electoral, donde La Libertad Avanza también disputa cargos a senadores provinciales.

00:39 hsHoy

Ciclogénesis en Argentina: claves para entender el fenómeno que causa lluvias y ráfagas de viento

Alertas oficiales anticipan días de inestabilidad en la región central del país. Qué factores determinan el comportamiento y el impacto de este evento meteorológico

Camila Caruso

Por Camila Caruso

La ciclogénesis es un proceso
La ciclogénesis es un proceso de baja presión que genera inestabilidad, lluvias sostenidas y ráfagas de viento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias provincias de Argentina atravesarán jornadas marcadas por lluvias persistentes y vientos intensos. En algunos casos, el fenómeno asociado es la ciclogénesis, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La presencia de alertas amarillas en diversas regiones obliga a comprender en detalle cómo se produce este proceso y cuáles son sus principales características para anticipar sus posibles efectos.

00:38 hsHoy

Alerta naranja por tormentas ante la llegada de la ciclogénesis en el AMBA: para cuándo se esperan las lluvias

Tanto la zona metropolitana como otras cuatro provincias se verán afectados por tormentas intensas y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 59 kilómetros por hora

Se espera la llegada de
Se espera la llegada de la ciclogénesis en el AMBA (Maximiliano Luna)

El Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta una advertencia meteorológica poco común para esta época del año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias fuertes para la tarde del martes, en el marco de un proceso de ciclogénesis que afectará a gran parte del centro y norte del país. Esta situación se da en pleno invierno, lo que eleva la atención sobre un fenómeno que suele registrarse con mayor frecuencia en otras estaciones.

