Murió el quinto obrero que cayó de un montacargas en San Lorenzo

Las víctimas eran trabajadores especializados en el montaje de equipos de elevación que habían llegado desde el norte santafesino

Fernando Guerra, el trabajador de 27 años que permanecía internado en estado crítico tras caer desde el noveno piso de una obra en construcción en la ciudad de San Lorenzo, falleció este lunes pasado el mediodía en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, según confirmaron fuentes oficiales.

Su deceso elevó a cinco el número de víctimas fatales del accidente ocurrido el domingo en el edificio ubicado en San Carlos al 1070, en el corazón del cordón industrial santafesino.

Los fallecidos fueron identificados como Matías Ezequiel Aquino (30) y Lucas Agustín Palacio (25), oriundos de Florencia, y Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle, ambos de 25 años y residentes en la Comuna de Hardy. Todos, al igual que Guerra, integraban un equipo técnico especializado en montaje de ascensores y montacargas.

Según confirmó el cuerpo de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, no se trataba de obreros de la construcción, sino de trabajadores encargados exclusivamente de instalar y adaptar este tipo de mecanismos.

Qué se sabe hasta el momento del hecho que terminó en tragedia

El edificio donde ocurrió el hecho pertenece a la constructora X3 y estaba siendo ampliado hacia un décimo nivel

Todo ocurrió el domingo cerca de las 12:45, cuando el montacargas que trasladaba a los cinco operarios se precipitó al vacío desde una altura de nueve pisos. Cuatro de ellos murieron en el acto. El quinto, Guerra, había sido trasladado con politraumatismos severos y asistido en primera instancia en el Hospital Granaderos a Caballo.

Allí fue estabilizado antes de ser derivado en ambulancia del SIES al centro de mayor complejidad en Baigorria. Según el parte médico, ingresó con fractura de pelvis, múltiples lesiones en miembros superiores e inferiores y posible lesión cervical, en estado “inestable hemodinámicamente, con asistencia respiratoria mecánica”.

La estructura donde ocurrió el accidente estaba siendo ampliada hacia un décimo piso. De acuerdo con lo informado por el jefe de la Unidad Regional XVII, Gustavo Rapuzzi, los operarios habían llegado esa misma mañana desde el norte de Santa Fe, luego de haber trabajado durante la semana en Buenos Aires, para realizar un trabajo puntual: extender el sistema de elevación de cargas del edificio en construcción.

“El objetivo del grupo era agregarle una prolongación al montacargas para que alcanzara el piso diez”, detalló Rapuzzi en diálogo con LT8. Según su relato, los obreros llegaron a las 9:30 del domingo, montaron la extensión, y al intentar descender no recorrieron más de cinco metros cuando la estructura colapsó.

Los primeros indicios apuntan a una posible falla mecánica. Según explicó Edgardo Espíndola, miembro de los Bomberos, “se soltaron los morsetos de sujeción del montacargas”, dos piezas clave que sostienen el cable de acero desde su parte superior. “Por algún motivo se soltaron o deslizaron, se desprendió el cable de la parte superior y la estructura cayó al vacío”, señaló en declaraciones al canal El Tres.

Espíndola aclaró que el equipo siniestrado estaba preparado para soportar hasta 2.500 kilos, y el cable podía resistir cerca de siete toneladas. Además, explicó que, al momento del hecho, el montacargas transportaba solamente a los cinco operarios y algunas herramientas de mano, lo que descartaría una sobrecarga. Aun así, se supo que el dispositivo estaba habilitado para trasladar solo a cuatro personas, un punto que será evaluado en la pericia.

Qué medidas tomó la justicia

La Justicia ordenó pericias para determinar si hubo fallas mecánicas en los morsetos de sujeción del sistema

El fiscal Leandro Lucente, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, ordenó la clausura inmediata de la obra y la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a peritos especializados en ingeniería mecánica. El objetivo es establecer con precisión las causas del colapso y determinar si existieron negligencias en las condiciones de seguridad. Se relevarán además los antecedentes del equipo, los registros de mantenimiento y la documentación técnica correspondiente.

En paralelo, la Municipalidad de San Lorenzo y organismos provinciales de control laboral fueron convocados para aportar información sobre las habilitaciones vigentes y las inspecciones previas en la obra. En este contexto, se conoció que la empresa a cargo del edificio es la constructora X3, con sede en Rosario, mientras que los operarios habrían sido contratados por una firma con base en la provincia de Buenos Aires.

El accidente reavivó los reclamos por la falta de controles en el sector de la construcción. Este lunes, el concejal Martín Cerdera presentó un pedido de informes al Concejo Municipal de San Lorenzo y solicitó al Ministerio de Trabajo de Santa Fe que brinde detalles sobre las condiciones de inspección en el distrito. En diálogo con LT8, Cerdera afirmó que desde 2011 la delegación local del ministerio no cuenta con inspectores propios y que “las inspecciones se realizan desde Rosario”.

La causa continúa abierta y las pericias mecánicas tomarán varios días. Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas ya fueron retirados del lugar y trasladados para su identificación y autopsia correspondiente. Las escenas fueron fijadas, los mecanismos relevados y las mediciones técnicas están en curso. La fiscalía busca determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si existió responsabilidad por parte de los responsables de la obra.