Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y un acompañante huyeron del lugar

Tren arrolló a un taxi en Flores 1

Un violento choque sacudió esta madrugada el barrio de Flores, precisamente en el cruce de la avenida Nazca y Bacacay. Un taxi, poco antes de las 6 de la mañana, intentó cruzar las vías del ferrocarril, con las barreras bajas, y fue atropellado por la formación, que viajaba sentido Moreno desde la estación Once.

Por la fuerza del impacto, el Fiat Cronos -que quedó con la trompa destrozada, no así el parabrisas- hizo un trompo y terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso a nivel. Además, una formación que venía en sentido contrario (dirección Once) freno metros antes y evitó una tragedia.

El vehículo quedó apostado sobre una valla de contención del paso a nivel, con la trompa destrozada (Prensa Policía de la Ciudad)

Según el testimonio de un testigo, a la señal TN, las barreras estaban bajas y el señalero tocó el silbato avisando para no cruzar. “El taxista se mandó igual, el tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga. El pasajero tomó otro taxi a metros del lugar del accidente y el conductor (del vehículo atropellado) bajó del auto y escapó por la vía”.

Previamente, al escape, el chofer había dicho que iba “a buscar los papeles del auto”, según testimonios en la zona. El hombre es buscado por Policía de la Ciudad, mientras que personal de Bomberos realizó el descenso del pasaje del tren.

﻿Tren arrolló a un taxi en Flores 2

Luego, el testigo declaró a la prensa que pudo fotografiar al chofer y a su acompañante, quien transportaba una bolsa que le dio el conductor. “El de blanco, que no se llega a ver, es el chofer que escapó por las vías y el de campera negra, el acompañante que se llevó la bolsa, es quien se tomó otro taxi y huyó”.

El taxi fue retirado del lugar para proceder a la restauración del servicio ferroviario y el peritaje de la zona. Además, el servicio ferroviario de la línea Sarmiento está restringido entre Liniers y Moreno, en ambos sentidos, mientras que el tránsito vehicular está cortado en la zona.

Noticia en desarrollo...