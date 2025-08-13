Lluvias en Buenos Aires: cuándo volverán y qué se espera para la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional atribuye la baja frecuencia de lluvias en el AMBA a la presencia de sistemas de alta presión

Después de varios días sin precipitaciones, el regreso de la lluvia a Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) ya tiene una fecha estimada. Según proyecciones de distintos modelos meteorológicos, el cambio de condiciones podría llegar en el marco de un proceso de ciclogénesis que afectaría al este de Argentina a partir de la próxima semana, con el martes 19 como jornada clave.

En la actualidad, gran parte del centro del país atraviesa un período de estabilidad atmosférica que ha limitado el desarrollo de eventos de lluvia significativos. De acuerdo con Meteored, este inicio de semana presenta un marcado ascenso de temperaturas, con valores que superan los 20 °C, antes de un descenso pronunciado previsto para las próximas horas. El frente frío ingresará de manera inactiva en la noche del martes o la madrugada del miércoles, rotando los vientos al sur y generando un aumento de la nubosidad. Se prevé que el miércoles sea ventoso, con ráfagas de hasta 40 km/h y temperaturas que oscilarán entre 10 y 15 °C.

El jueves, el viento comenzará a disminuir y rotará hacia el este, consolidando el aire frío en la región. El amanecer presentará registros de 4 a 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires y por debajo de 2 °C en sectores del Conurbano. El viernes continuará con nubosidad variable, vientos moderados del este y un rango térmico entre 7 y 13 °C. Hacia el fin de semana, se anticipa un leve ascenso de los niveles térmicos y mayor presencia de nubosidad, con posibilidad de inestabilidad hacia el final del sábado o comienzo del domingo, cuando no se descartan algunas lloviznas aisladas.

Las temperaturas descenderán notablemente tras el paso del sistema con mínimas previstas de 3 grados y máximas de 13 grados

La situación cambiaría a partir del lunes 18, cuando, según Meteored, comenzará a desarrollarse un proceso de ciclogénesis en el este de Argentina. Este fenómeno desembocaría en la formación de un sistema de baja presión en superficie, cuya ubicación exacta y magnitud aún presentan un margen de incertidumbre. Estos factores serán determinantes para definir la intensidad y tipo de fenómenos que podrían producirse.

Por el momento, los pronósticos indican que el martes 19 podría registrarse un episodio de precipitaciones generalizadas en Buenos Aires, que persistirían durante todo el día y, de manera preliminar, se registrarían acumulados de entre 25 y 50 milímetros. “Este tipo de situación podrá ir acompañado de tormentas aisladas y fuertes vientos con ráfagas que podrían condicionar el comportamiento del Río de la Plata”, adelantó Meteored.

Las primeras lluvias podrían llegar el martes 19 por la noche en CABA y el Conurbano, extendiéndose durante la madrugada y la mañana del miércoles 20. En horas de la tarde de ese día no se descartan tormentas más intensas. Según la previsión, antes de este cambio, las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 19 °C el martes y 15 °C el miércoles, con mínimas que irán de 5 a 9 °C.

Tras el paso del sistema, se espera un nuevo descenso de temperatura. El jueves 21 tendría una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C, con cielo parcialmente nublado a despejado. Las condiciones se mantendrían similares el viernes 22, mientras que el sábado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se prevén precipitaciones y el cielo variaría entre parcial y mayormente nublado.

Las lluvias podrían regresar a Buenos Aires el martes 19 con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros en 24 horas (Maximiliano Luna)

El SMN ha explicado que en los últimos meses se observó una disminución en la frecuencia de lluvias en la región debido a una mayor presencia de sistemas de alta presión, que estabilizan la atmósfera e impiden el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical. A este patrón se suman influencias oceánicas y cambios en la circulación atmosférica asociados a fenómenos como El Niño y La Niña.

Aunque El Niño suele favorecer las precipitaciones, este año la distribución temporal de las lluvias se ha visto alterada, concentrando los acumulados en eventos más aislados e intensos. Según los especialistas, esta irregularidad podría tener impacto en el abastecimiento de agua y en la actividad agrícola, lo que refuerza la necesidad de seguir de cerca los pronósticos y administrar de forma eficiente el recurso hídrico.

De esta manera, el martes 19 aparece en el calendario como la fecha probable para el retorno de las lluvias a la Ciudad y el Conurbano, en un contexto de transición entre días secos y fríos hacia un episodio de mal tiempo que, dependiendo de la evolución del sistema de baja presión, podría incluir tormentas y vientos intensos.