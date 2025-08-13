Sociedad

Lluvias en Buenos Aires: cuándo volverán y qué se espera para la próxima semana

Según las proyecciones meteorológicas, el martes 19 por la noche comenzarán las primeras lluvias en CABA y el Conurbano extendiéndose hasta el miércoles con la posibilidad de tormentas más intensas y un marcado descenso de temperatura en los días siguientes

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional atribuye
El Servicio Meteorológico Nacional atribuye la baja frecuencia de lluvias en el AMBA a la presencia de sistemas de alta presión

Después de varios días sin precipitaciones, el regreso de la lluvia a Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) ya tiene una fecha estimada. Según proyecciones de distintos modelos meteorológicos, el cambio de condiciones podría llegar en el marco de un proceso de ciclogénesis que afectaría al este de Argentina a partir de la próxima semana, con el martes 19 como jornada clave.

En la actualidad, gran parte del centro del país atraviesa un período de estabilidad atmosférica que ha limitado el desarrollo de eventos de lluvia significativos. De acuerdo con Meteored, este inicio de semana presenta un marcado ascenso de temperaturas, con valores que superan los 20 °C, antes de un descenso pronunciado previsto para las próximas horas. El frente frío ingresará de manera inactiva en la noche del martes o la madrugada del miércoles, rotando los vientos al sur y generando un aumento de la nubosidad. Se prevé que el miércoles sea ventoso, con ráfagas de hasta 40 km/h y temperaturas que oscilarán entre 10 y 15 °C.

El jueves, el viento comenzará a disminuir y rotará hacia el este, consolidando el aire frío en la región. El amanecer presentará registros de 4 a 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires y por debajo de 2 °C en sectores del Conurbano. El viernes continuará con nubosidad variable, vientos moderados del este y un rango térmico entre 7 y 13 °C. Hacia el fin de semana, se anticipa un leve ascenso de los niveles térmicos y mayor presencia de nubosidad, con posibilidad de inestabilidad hacia el final del sábado o comienzo del domingo, cuando no se descartan algunas lloviznas aisladas.

Las temperaturas descenderán notablemente tras
Las temperaturas descenderán notablemente tras el paso del sistema con mínimas previstas de 3 grados y máximas de 13 grados

La situación cambiaría a partir del lunes 18, cuando, según Meteored, comenzará a desarrollarse un proceso de ciclogénesis en el este de Argentina. Este fenómeno desembocaría en la formación de un sistema de baja presión en superficie, cuya ubicación exacta y magnitud aún presentan un margen de incertidumbre. Estos factores serán determinantes para definir la intensidad y tipo de fenómenos que podrían producirse.

Por el momento, los pronósticos indican que el martes 19 podría registrarse un episodio de precipitaciones generalizadas en Buenos Aires, que persistirían durante todo el día y, de manera preliminar, se registrarían acumulados de entre 25 y 50 milímetros. “Este tipo de situación podrá ir acompañado de tormentas aisladas y fuertes vientos con ráfagas que podrían condicionar el comportamiento del Río de la Plata”, adelantó Meteored.

Las primeras lluvias podrían llegar el martes 19 por la noche en CABA y el Conurbano, extendiéndose durante la madrugada y la mañana del miércoles 20. En horas de la tarde de ese día no se descartan tormentas más intensas. Según la previsión, antes de este cambio, las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 19 °C el martes y 15 °C el miércoles, con mínimas que irán de 5 a 9 °C.

Tras el paso del sistema, se espera un nuevo descenso de temperatura. El jueves 21 tendría una mínima de 3 °C y una máxima de 13 °C, con cielo parcialmente nublado a despejado. Las condiciones se mantendrían similares el viernes 22, mientras que el sábado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se prevén precipitaciones y el cielo variaría entre parcial y mayormente nublado.

Las lluvias podrían regresar a
Las lluvias podrían regresar a Buenos Aires el martes 19 con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros en 24 horas (Maximiliano Luna)

El SMN ha explicado que en los últimos meses se observó una disminución en la frecuencia de lluvias en la región debido a una mayor presencia de sistemas de alta presión, que estabilizan la atmósfera e impiden el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical. A este patrón se suman influencias oceánicas y cambios en la circulación atmosférica asociados a fenómenos como El Niño y La Niña.

Aunque El Niño suele favorecer las precipitaciones, este año la distribución temporal de las lluvias se ha visto alterada, concentrando los acumulados en eventos más aislados e intensos. Según los especialistas, esta irregularidad podría tener impacto en el abastecimiento de agua y en la actividad agrícola, lo que refuerza la necesidad de seguir de cerca los pronósticos y administrar de forma eficiente el recurso hídrico.

De esta manera, el martes 19 aparece en el calendario como la fecha probable para el retorno de las lluvias a la Ciudad y el Conurbano, en un contexto de transición entre días secos y fríos hacia un episodio de mal tiempo que, dependiendo de la evolución del sistema de baja presión, podría incluir tormentas y vientos intensos.

Temas Relacionados

ClimaLluviasAMBABuenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rosario: un preso se tragó una bombilla de mate y tuvieron que operarlo

Ocurrió en el Complejo Penitenciario. El recluso, que está en situación de encierro desde 2016 y condenado por abuso sexual, quedó internado

Rosario: un preso se tragó

“Vos sos una mugre”: el video de los isleños de Ramallo que capturaron a dos sospechosos de robo

El hombre que grabó a los sospechosos, además, los acusó porque no era la primera vez que se llevaban sus pertenencias

“Vos sos una mugre”: el

Una pelea entre adolescentes por un pantalón terminó con heridos, un arma secuestrada y dos detenidos

Ocurrió en Rosario. El conflicto por un la prenda derivó en una violenta pelea entre adolescentes. Los vecinos fueron quienes alertaron a la policía que desplegó un operativo para controlar la situación

Una pelea entre adolescentes por

Crimen de Coghlan, en vivo: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, llamó a ex compañeros de colegio de Diego Fernández Lima y a los obreros que hallaron los restos óseos en la casa de Congreso al 3.700. Los detalles

Crimen de Coghlan, en vivo:

De irrespetuoso a mitómano: qué dijo el ex compañero que acusó a Diego Fernández Lima sobre quienes lo criticaron

Adrián Farías hará este miércoles una presentación ante el fiscal del caso del crimen de Coghlan y pidió los certificados escolares que avalan sus dichos, los que hoy fueron puestos en duda en redes sociales

De irrespetuoso a mitómano: qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pequeños cambios al caminar alivian

Pequeños cambios al caminar alivian los síntomas de una afección común en la rodilla, según científicos

Milo Lockett: “La IA hace cuadros parecidos o con mi estilo, ya lo he probado”

Rosario: un preso se tragó una bombilla de mate y tuvieron que operarlo

Pullaro y Llaryora volvieron a mostrarse en público luego de lanzar el frente de gobernadores

La Justicia anuló la entrega de bienes decomisados en una causa por lavado de activos en Chaco

INFOBAE AMÉRICA
Evo Morales amenazó con movilizaciones si

Evo Morales amenazó con movilizaciones si triunfa la derecha en las elecciones de Bolivia: “Vamos a dar la batalla”

María Corina Machado pidió apoyo internacional para “desmantelar la estructura criminal” de Nicolás Maduro

La dictadura de Venezuela trasladó a prisión a la activista Martha Grajales tras mantenerla cuatro días incomunicada

Vladimir Putin y Kim Jong-un reforzaron su cooperación antes de la cumbre con Donald Trump en Alaska

Crisis en Cuba: una persona necesita de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica

TELESHOW
Melody Luz compartió fotos de

Melody Luz compartió fotos de su diario íntimo de la infancia: “Voy a luchar hasta la muerte”

La llamativa pregunta de Pampita a una tarotista en Los 8 escalones: “¿Sabés algo sobre el agua de tanga?"

Crisis, distanciamiento y un tatuaje borrado: Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían puesto punto final a su relación

Las románticas vacaciones de Emilia Attias y su novio, Guillermo Freire, en Italia

Del mini vestido al corset: los looks elegidos de Tini Stoessel para su paso por México