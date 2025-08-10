Mínimas frescas, algo de sol y alertas: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país en el inicio de la semana

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para esta nueva semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá días parcialmente nublados, pero con una notable mejora de cara al próximo fin de semana. Además, rigen distintas alertas en el resto de las provincias del país.

Para esta mañana, el SMN indicó que estará totalmente despejado y que se podrá disfrutar del sol, con una mínima de 7°C. Luego, la temperatura aumentará hacia los 17°C en la tarde, con un aumento de la nubosidad. A la noche descenderán tanto la cantidad de nubes como la temperatura hacia los 12°C. Vientos provenientes del norte.

El lunes comenzará con una temperatura fresca de 8°C, con un cielo parcialmente nublado que se replicará a lo largo de toda la jornada, con vientos del noroeste. Por la tarde, el termómetro llegará a los 19°C, mientras que a la noche será de 12°C.

El SMN puntualizó que la jornada de hoy comenzará con sol, hecho que se replicará el jueves y viernes.

Para el martes, las condiciones serán similares, con una mínima de 9 grados y una máxima de 19, con vientos del noroeste en la mañana y sur en la tarde. En tanto, el miércoles será la jornada más ventosa, ya que contará con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. Y también será el día con mayor densidad de nubes porque a la tarde y noche estará mayormente nublado, con una mínima posibilidad de lluvias del 10%.

En tanto, para el jueves y el viernes se espera un cielo totalmente despejado. Mientras que el jueves la temperatura está prevista entre los 13°C de máxima y 6°C, el viernes está contemplado como el día más frío (máxima de 12°C y mínima 5°C). El sábado volverá la nubosidad parcial al AMBA, pero sin advertencias por lluvias.

El clima para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de domingo, hay bancos de niebla extensos en la región centro y este, lo que podría dificultar la vista de quienes transiten en vehículos por calles y rutas; y por lo cual se recomienda extremar preocupaciones. Mientras, en el oeste la nubosidad es parcial, pronóstico que se extenderá a todo el territorio bonaerense durante la tarde y la noche.

Para mañana, el clima será similar, con presencia de nieblas en algunas localidades de la costa como Punta Indio, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Mar del Plata y Miramar. Y con mayor presencia de nubes en el sur (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Pigüé y Coronel Pringles).

Hacia el martes, el frente nuboso se extenderá por toda la provincia, por lo cual el firmamento estará mayormente nublado; y con un pronóstico de lluvias aisladas, específicamente en Necochea. La predicción también se repetirá el miércoles por la gran amplitud de nubes en casi todas las ciudades bonaerenses.

Alertas por lluvias en el sur del país.

Sin embargo, desde el jueves el cielo comenzará a despejarse y, en la tarde, el firmamento estará completamente soleado en toda la provincia. El viernes, volverá la presencia de nubes, pero con menor intensidad.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por lluvias en la zona cordillerana que comprende el sur de Neuquén, Río Negro y norte de Chubut. Por lo cual se recomienda evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra y mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

A su vez, también hay alerta amarilla por temperaturas extremas de frío en Misiones, Corrientes y Formosa. Ante estos casos, el SMN recomienda:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada, mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

En tanto, para mañana la alerta amarilla por lluvias se extiende por toda la zona cordillerana de Neuquén, que también contará con alerta amarilla por vientos y por lo que se pide asegurar los elementos que puedan volarse. Además, la advertencia por lluvia asciende a naranja en Chubut, por lo cual también se pide buscar lugar bajo techo, cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de filtraciones de agua en el hogar y mantenerse alejado de postes de luz o cables de electricidad.

El alerta por lluvias asciende a alerta narana en Chubut.

El martes, el SMN puntualizó que Neuquén tendrá una alerta amarilla por nevadas. En estos casos, se solicita mantenerse a resguardo, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Y ventilar viviendas y vehículos para evitar la acumulación de monóxido de carbono.