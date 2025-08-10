Sociedad

Detuvieron a un prófugo en una cita con su novia: lo habían condenado por tentativa de homicidio

El acusado de 18 años era buscado por la Justicia desde febrero de este año. Un tribunal lo encontró culpable de haber cometido un “homicidio en tentativa en ocasión de robo” en septiembre del año pasado

Se trata de un joven de 18 años que en 2024 había sido condenado por homicidio en tentativa en ocasión de robo

Luego de haber permanecido prófugo de la Justicia por medio año, la DDI Zárate-Campana y la SubDDI Escobar confirmaron la detención de Tomás Javier Verchelli, un joven de 18 años que había sido condenado por homicidio en tentativa en ocasión de robo el año pasado. Tras una investigación encubierta, fue interceptado en medio de una cita con su novia.

Desde el 24 de febrero que había sido declarado en rebeldía, estado que fue modificado el martes pasado, cuando fue capturado en una estación de servicio ubicada en la intersección de la avenida Henry Ford y la colectora Este de la Panamericana, en el partido de Tigre.

Según confirmaron fuentes oficiales del caso a Infobae, el joven había sido declarado como autor penalmente responsable del delito de homicidio en tentativa en ocasión de robo. El veredicto se había dado a conocer el 10 de septiembre de 2024.

Después de que fuera declarado como fugitivo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Penal Juvenil N° 1 y el Juzgado Penal Juvenil del Departamento Judicial de Zárate-Campana inició una investigación para dar con el paradero de Verchelli.

El joven estaba en estado
El joven estaba en estado de rebeldía desde febrero de este año

En el primer tramo, las tareas investigativas permitieron identificar al menos seis domicilios en la localidad de Benavídez, en los que el prófugo habría alternado su estadía. Luego de que el juez a cargo del expediente aprobara las órdenes de allanamiento, el pasado 17 de junio se realizaron los procedimientos, los cuales arrojaron resultado negativo.

Con el avance de la investigación, las autoridades solicitaron los reportes de antena y escuchas telefónicas, que permitieron establecer que Verchelli había coordinado para ese día un encuentro con su pareja en una estación de servicio.

De esta manera, el personal policial montó un operativo de vigilancia encubierta en la zona. Fue así que lograron divisar al joven buscado, por lo que procedieron a detenerlo a las 16 horas. Las autoridades judiciales avalaron el procedimiento y dispusieron las diligencias de rigor.

