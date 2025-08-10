Detuvieron a un prófugo en una cita con su novia: lo habían condenado por tentativa de homicidio

Se trata de un joven de 18 años que en 2024 había sido condenado por homicidio en tentativa en ocasión de robo

Luego de haber permanecido prófugo de la Justicia por medio año, la DDI Zárate-Campana y la SubDDI Escobar confirmaron la detención de Tomás Javier Verchelli, un joven de 18 años que había sido condenado por homicidio en tentativa en ocasión de robo el año pasado. Tras una investigación encubierta, fue interceptado en medio de una cita con su novia.

Desde el 24 de febrero que había sido declarado en rebeldía, estado que fue modificado el martes pasado, cuando fue capturado en una estación de servicio ubicada en la intersección de la avenida Henry Ford y la colectora Este de la Panamericana, en el partido de Tigre.

Según confirmaron fuentes oficiales del caso a Infobae, el joven había sido declarado como autor penalmente responsable del delito de homicidio en tentativa en ocasión de robo. El veredicto se había dado a conocer el 10 de septiembre de 2024.

Después de que fuera declarado como fugitivo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Penal Juvenil N° 1 y el Juzgado Penal Juvenil del Departamento Judicial de Zárate-Campana inició una investigación para dar con el paradero de Verchelli.

El joven estaba en estado de rebeldía desde febrero de este año

En el primer tramo, las tareas investigativas permitieron identificar al menos seis domicilios en la localidad de Benavídez, en los que el prófugo habría alternado su estadía. Luego de que el juez a cargo del expediente aprobara las órdenes de allanamiento, el pasado 17 de junio se realizaron los procedimientos, los cuales arrojaron resultado negativo.

Con el avance de la investigación, las autoridades solicitaron los reportes de antena y escuchas telefónicas, que permitieron establecer que Verchelli había coordinado para ese día un encuentro con su pareja en una estación de servicio.

De esta manera, el personal policial montó un operativo de vigilancia encubierta en la zona. Fue así que lograron divisar al joven buscado, por lo que procedieron a detenerlo a las 16 horas. Las autoridades judiciales avalaron el procedimiento y dispusieron las diligencias de rigor.

Detuvieron en Caballito a un jefe narco brasileño que estaba prófugo hace casi tres años

Un hombre identificado como Fabio Rosa Carvalho, señalado como integrante y jefe de la banda narco brasileña Os Manos, fue detenido el pasado 1 de agosto en el barrio porteño de Caballito. Según constataron las fuentes oficiales del caso, se encontraba prófugo desde 2023 tras haberse fugado de una cárcel en Brasil, donde cumplía condena por delitos vinculados a homicidios y narcotráfico.

Fabio Rosa Carvalho fue detenido cuando estaba por ingresar a una peluquería

La detención se produjo a las 19:45 horas sobre la avenida Pedro Goyena al 800. El operativo fue realizado por una brigada de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, efectivos de Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba y una delegación de la Policía Civil brasileña.

Tras la fuga, Interpol emitió una alerta internacional para la recaptura de Carvalho. La Justicia brasileña lo reconoce como jefe de Os Manos, organización a la que en 2009 se le atribuyó la responsabilidad de al menos 150 homicidios, principalmente en la ciudad de Canoas, así como la comercialización de estupefacientes. También se lo vinculó con el grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC).

El procedimiento fue ordenado por el juez Alejandro Adrián Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, en el marco de una causa impulsada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de la doctora Paula Sanz, y la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, dirigida por Juan Pablo Klinger. Luego de que fuera arrestado, se resolvió su extradición a su país de origen.

La detención de Carvalho se dio en el marco de la operación “Cova Rosa”, mediante la cual fueron capturados 69 miembros de la banda, sospechados de sicariato y narcotráfico. Las investigaciones indicaban que el prófugo podría encontrarse en Córdoba, pero finalmente fue localizado en la Ciudad de Buenos Aires por tareas de inteligencia realizadas en los últimos días por fuerzas de Brasil y Argentina.