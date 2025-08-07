Encontraron muerto al guía turístico argentino que estaba desaparecido en Paraguay

El cuerpo fue hallado en una zona con vegetación espesa y acceso limitado dentro del parque nacional

Tras varios días de intensa búsqueda en uno de los territorios más inaccesibles de Paraguay, fue hallado sin vida Wenceslao Benoit, el guía turístico argentino de 77 años que había sido reportado como desaparecido el viernes pasado en el Parque Nacional Defensores del Chaco, ubicado en el departamento de Alto Paraguay. La noticia fue confirmada por las autoridades locales y por miembros de su entorno familiar, quienes habían seguido de cerca los operativos de rastreo.

El cuerpo fue encontrado por integrantes de la comunidad indígena ayorea, que habían participado activamente en los operativos por su conocimiento del terreno. Fueron ellos quienes alertaron a las autoridades del hallazgo y facilitaron el ingreso de los equipos especializados al sitio, una zona de vegetación espesa y de difícil acceso.

“Acabo de recibir esta triste noticia. No lo encontraron lejos del lugar de donde se perdió, lo encontraron ya sin vida los ayoreos”, declaró a ABC TV el exsenador Alfredo Jaeggli, consuegro del fallecido.

Según explicó el comisario Carlos Martínez, jefe de investigaciones del departamento de Boquerón, el cuerpo de Benoit no presentaba señales visibles de lesiones. “Ya se tiene una confirmación, lastimosamente con un resultado negativo: el cuerpo sin vida. No tiene ningún rastro de que haya sufrido lesiones. Se presume que seguramente estaba muy cansado, no tenía agua, se recostó, se sacó la remera y parece que se quedó a descansar”, afirmó el funcionario. Agregó que el cadáver fue localizado en la misma zona donde se había concentrado la búsqueda, aunque en un sector más alejado y cubierto por una vegetación particularmente densa.

La comunidad ayorea participó activamente en la búsqueda del guía argentino desaparecido en el Chaco (Foto: ABC Paraguay)

La recuperación del cuerpo se organizó a través de un operativo aéreo coordinado por el Ministerio de Defensa. El fiscal a cargo del procedimiento fue trasladado en uno de los dos aviones desplegados en el área para llevar a cabo las diligencias legales. El segundo avión, de mayor capacidad, se destinó al transporte del cuerpo hasta la ciudad de Asunción, donde continuarán las tareas forenses y administrativas correspondientes.

“La ubicación del cuerpo no se encontraba lejos del punto donde había sido visto por última vez”, explicó el ministro Óscar González, quien remarcó la dificultad de desplazarse a pie en esa región por las condiciones del terreno.

Benoit se había internado en el parque junto al turista belga Raphael Gibbon, a quien guiaba por la zona. De acuerdo con lo relatado por el europeo, en determinado momento de la excursión el argentino decidió continuar solo el recorrido, mientras él permanecía junto al vehículo.

Días después, la camioneta de Benoit fue encontrada en el área del parque nacional, lo que permitió delimitar el perímetro de búsqueda.

Durante los operativos se utilizaron drones, perros rastreadores y cuadrantes de búsqueda diseñados para zonas de difícil geografía. “El Chaco en sí es algo bastante incierto y complicado, por el tipo de animales que hay ahí, la vegetación… bien complicado y bien complejo”, sostuvo el segundo capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Ray Mendoza, en diálogo con A La Gran 730. A su vez, detalló que los equipos operativos dividieron las tareas entre el patrullaje lineal de los perros y la búsqueda circular de los guardaparques, bomberos y personal de rescate.

Wenceslao Benoit fue visto por última vez el 1 de agosto mientras guiaba a un turista belga en el norte del país

Mendoza también subrayó la relevancia de incorporar a los ayoreos totobiegosode en el operativo. “Son los que conocen la zona, son los baqueanos y son los que podrían dar datos precisos”, indicó antes de que se hallara el cadáver.

En cuanto al estado físico del guía antes de su desaparición, el bombero señaló que no se contaba con información detallada sobre su alimentación o nivel de autonomía, lo que limitó el diseño de estrategias de rastreo.

Además, reveló que, según trascendidos internos, el acompañante belga habría mencionado que Benoit le había advertido sobre problemas cardíacos, aunque esa información fue canalizada a través de la Fiscalía.

Los registros del teléfono celular de Benoit y el seguimiento de sus pertenencias quedaron bajo la órbita del Ministerio Público, que evalúa ahora los pasos administrativos y legales a seguir. Según informaron fuentes oficiales, los familiares del guía ya fueron notificados del hallazgo.

El caso generó un amplio despliegue estatal en el Parque Nacional Defensores del Chaco, una reserva natural de gran extensión caracterizada por sus temperaturas extremas, su fauna salvaje y su geografía inhóspita.