La Ciudad de Córdoba fue invadida por un olor nauseabundo: qué dijeron las autoridades

Inspectores municipales recorrieron basurales a cielo abierto como parte del operativo para detectar el origen del hedor (Archivo DEF)

La mañana del martes sorprendió a los vecinos de Córdoba capital con una situación inusual: un olor penetrante y desagradable se instaló en varios sectores de la ciudad, generando inquietud, llamados a los servicios de emergencia y múltiples especulaciones sobre su origen. Desde las primeras horas, el fenómeno fue reportado en barrios como Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte, el Cerro y algunas zonas del Centro, donde los residentes lo describieron como un “olor a gas”, “coliflor hervido” o incluso “algo quemado”.

Las redes sociales se colmaron rápidamente de mensajes que advertían sobre el hedor. Algunos lo ubicaron cerca de la avenida Circunvalación, mientras que otros lo notaron más al norte. Las hipótesis se multiplicaron con rapidez: desde una supuesta fuga de gas, hasta la posible quema de residuos o la descomposición de animales en zonas descampadas. Frente a la incertidumbre, y ante el creciente número de reportes, la Municipalidad de Córdoba emitió un comunicado oficial en el que intentó llevar tranquilidad a la población.

Según el informe difundido en la tarde del mismo día, el Observatorio Ambiental municipal analizó los datos recogidos por sus nueve sensores de calidad de aire, instalados en distintos puntos de la ciudad. Los registros no detectaron valores fuera de lo normal, ni evidencias que permitieran encender una alarma sanitaria. “No se detectaron indicios de alerta para la salud de la población”, aseguraron las autoridades, que señalaron que el monitoreo se realizó en tiempo real.

Mientras tanto, inspectores del Departamento de Control Ambiental comenzaron una serie de recorridas por diferentes puntos del ejido urbano. El foco estuvo puesto especialmente en los basurales a cielo abierto, con énfasis en el que se encuentra sobre avenida Japón, en el sector norte de la capital. Fue precisamente en esa zona donde se concentraron muchas de las denuncias vecinales por la intensidad del olor, y donde los equipos municipales intentaron detectar posibles focos de combustión o acumulación de residuos que pudieran estar generando el hedor.

Personal de Ecogas acudió a varios domicilios tras recibir denuncias por un posible escape de gas en la capital cordobesa (Archivo DEF)

Además, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental inició un relevamiento entre las industrias cercanas que manipulan sustancias químicas o compuestos que podrían generar olores fuertes. Esta parte del operativo, según indicaron, se encuentra en curso, sin resultados concluyentes por el momento.

Pese a los esfuerzos por hallar una explicación certera, el origen del olor seguía siendo incierto al cierre de la jornada. “A raíz del fenómeno de público conocimiento, relacionado con la presencia de fuertes olores, especialmente en la zona norte y centro de la ciudad durante esta mañana, el Observatorio Ambiental de la Municipalidad de Córdoba realizó un análisis completo de los registros obtenidos en tiempo real a través de nueve sensores de aire distribuidos en la Capital”, expresaron desde el municipio en su mensaje oficial, reproducido por medios locales.

El episodio, que se prolongó durante varias horas, movilizó también a personal de Ecogas, que acudió a distintos domicilios tras recibir una gran cantidad de llamados ante el temor de una fuga de gas. Según relataron algunos vecinos al canal El Doce, la presencia de técnicos en las viviendas se repitió en varios barrios, aunque no se registraron situaciones de emergencia.

Por lo pronto, la Municipalidad aclaró que continuará con la investigación hasta identificar la causa. No obstante, reiteró que no hay riesgos para la salud y que no se han detectado elementos tóxicos en el aire. La falta de un hallazgo concreto mantiene la preocupación entre los habitantes, que se mostraron desconcertados ante un fenómeno tan extendido como enigmático.

El caso, que puso en alerta a una parte importante de la ciudad, dejó expuesta la falta de certezas inmediatas frente a eventos ambientales atípicos. Mientras los equipos técnicos siguen trabajando, el fuerte olor que impregnó la mañana cordobesa continúa siendo motivo de conversación, especulación y espera.