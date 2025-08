Los 47 libros destacados del Podcast de Ricardo Lorenzetti

“Todo se desmorona; el centro cede; la anarquía se abate sobre el mundo”, escribe William Butler Yeats en “El segundo advenimiento”. Publicado en 1921, tras el colapso del orden europeo, el poema describe un sistema que desaparece, un escenario marcado por fuerzas imprevisibles, violentas, sin dirección clara. Esta obra permanece, cien años después, como una referencia para ilustrar momentos de transición y ruptura.

A lo largo de diez episodios, El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae recorre los dilemas centrales del siglo XXI a través de una conversación con una extensa pero curada biblioteca. Una selección de 47 libros de historia, filosofía, economía, teoría política, psicología y ficción –entre ellos, la Antología poética de Yeats–, sirve como marco y punto de partida para analizar el agotamiento del orden moderno, explicar el presente y proyectar el futuro. Esta es la lista.

The Square and the Tower, Niall Ferguson (2018)

Un análisis histórico sobre cómo las redes informales moldearon el poder desde la Edad Media hasta Silicon Valley. El libro ayuda a comprender cómo la distribución del poder se ha desplazado fuera de las instituciones tradicionales. Una lectura fundamental para pensar la gobernabilidad en la era digital.

Doom: The Politics of Catastrophe, Niall Ferguson (2021)

Ferguson examina cómo distintas sociedades enfrentaron catástrofes a lo largo de la historia y por qué muchas fallaron. La tesis central es que la incompetencia institucional, más que el azar, explica el daño de los eventos extremos. El libro propone pensar la resiliencia como parte estructural del gobierno.

La decadencia de Occidente, Oswald Spengler (1918)

Spengler presenta una teoría histórica cíclica donde las culturas viven un desarrollo orgánico que culmina en decadencia. Occidente, según su diagnóstico, ha ingresado en una fase de agotamiento espiritual y formalismo técnico. Uno de los referentes del pensamiento sobre el declive civilizatorio.

La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza, Pierre Rosanvallon (2006)

La democracia ya no se apoya solo en la representación, sino en formas de control, vigilancia e impugnación. Este ensayo examina cómo la desconfianza se convirtió en un modo de participación y qué implicancias tiene eso para la legitimidad del poder.

La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividady proximidad, Pierre Rosanvallon (2008)

El voto dejó de ser suficiente para sostener la autoridad institucional. Este trabajo introduce la imparcialidad, la reflexividad y la proximidad como principios de legitimidad y traza un marco para pensar el lugar del Estado en un contexto de desconfianza persistente.

Historia del siglo XX, Eric Hobsbawm (1994)

Una síntesis monumental del siglo XX. Hobsbawm analiza los conflictos mundiales, las revoluciones sociales, la consolidación del capitalismo y la crisis del Estado-nación. Obra clave para identificar los procesos históricos que siguen condicionando la política contemporánea.

Por qué fracasan los países, Daron Acemoğlu y James A. Robinson (2012)

A partir de casos históricos, Acemoğlu y Robinson muestran que el desarrollo está condicionado por la forma en que se organizan el poder político y los incentivos económicos. Cuando las instituciones se diseñan para concentrar beneficios, bloquean el crecimiento y profundizan la desigualdad. Una mirada comparativa que conecta historia, economía y estructura de gobierno.

Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change, Edmund S. Phelps (2013)

Phelps examina cómo el crecimiento sostenido surge de una cultura que valora la iniciativa individual y la creatividad cotidiana. Las economías más dinámicas no nacen de élites técnicas, sino de personas comunes integradas en un entorno fértil, y que cuando ese impulso se agota, las democracias pierden energía y capacidad de renovación. El estancamiento no es solo económico, también es cultural.

Age of Revolutions: Progress and Backlash from 1600 to the Present, Fareed Zakaria (2024)

Las grandes revoluciones del mundo moderno no solo transformaron instituciones, también moldearon sensibilidades, conflictos y ritmos de cambio. El libro explora cómo esos procesos siguen activos y generan choques entre progreso y reacción conservadora. Nada de lo que ocurre hoy es completamente nuevo. Entender esa continuidad ayuda a no perder el rumbo en tiempos inestables.

El capital en el siglo XXI, Thomas Piketty (2013)

Según Piketty, el capitalismo, si no se regula, tiende a concentrar la riqueza en pocas manos. A través del análisis datos históricos, muestra cómo la desigualdad se repite y se intensifica, reintroduciendo la política fiscal y patrimonial como herramienta central.

The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century’s Greatest Dilemma, Mustafa Suleyman (2023)

El libro explora cómo la próxima generación de tecnologías, como la inteligencia artificial general y la biología sintética, puede alterar profundamente las estructuras sociales. Suleyman advierte sobre el desbalance entre la velocidad de la innovación y la capacidad regulatoria de los sistemas democráticos y plantea una reflexión sobre los riesgos acumulativos del progreso tecnológico sin control.

Nexus: Breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA, Yuval Noah Harari (2024)

A lo largo de la historia, las sociedades se organizaron no solo en función de sus instituciones o tecnologías materiales, sino también a partir de las redes de información que definieron qué se podía saber, quién tenía derecho a hablar y cómo se distribuía la autoridad. Desde los sistemas orales prehistóricos hasta los algoritmos de inteligencia artificial, Harari traza una genealogía de las estructuras informativas que moldearon el poder político y la percepción colectiva.

Sapiens: De animales a dioses, Yuval Noah Harari (2011)

La cooperación humana a gran escala no fue producto de una evolución biológica lineal, sino del desarrollo de ficciones compartidas. Harari sintetiza cientos de miles de años de historia en un recorrido que pone en cuestión la naturalización de las estructuras sociales, y examina hasta qué punto las narrativas que sostienen nuestras instituciones son construcciones contingentes, útiles pero inestables.

Homo Deus, Yuval Noah Harari (2015)

Con los grandes desafíos de la escasez, la peste y la guerra relativamente controlados, las sociedades contemporáneas parecen orientarse hacia metas distintas, centradas en la prolongación de la vida, el perfeccionamiento de los cuerpos y la maximización del rendimiento. En este escenario, el proyecto humano se desplaza hacia una lógica de superación técnica que desdibuja los límites entre lo biológico y lo artificial, y reconfigura las relaciones entre autonomía, ética y poder.

21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari (2018)

Una selección de ensayos breves sobre los principales desafíos del presente: crisis democrática, disrupción tecnológica, ansiedad colectiva. Harari plantea preguntas urgentes sobre la educación, el liderazgo, el sentido y la libertad. El libro busca dar herramientas conceptuales para un tiempo inestable.

Apocalipsis cognitivo: Cómo nos manipulan el cerebro en la era digital, Gérald Bronner (2021)

La sobrecarga informativa no solo fragmenta la atención, también distorsiona la capacidad de juicio y debilita los procesos deliberativos que sostienen lo público. Bronner examina cómo el ecosistema digital, al amplificar estímulos inmediatos y contenidos extremos, erosiona los mecanismos con los que las sociedades evalúan hechos, filtran argumentos y construyen consensos mínimos.

Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman (2011)

Kahneman expone los mecanismos mentales que rigen nuestras decisiones. A partir de décadas de investigación en psicología cognitiva, describe dos sistemas mentales en tensión constante: uno rápido, intuitivo y propenso al error, y otro lento, analítico y más costoso en términos de esfuerzo. La mayoría de nuestras elecciones cotidianas —incluidas las políticas, económicas y jurídicas— se toman sin el segundo. Su enfoque subraya los límites de la percepción consciente.

La generación ansiosa, Jonathan Haidt (2024)

Desde principios de los años 2010, los indicadores de salud mental en adolescentes comenzaron a deteriorarse de manera sostenida. Haidt rastrea ese quiebre en la expansión del uso de redes sociales a edades tempranas, y vincula la ansiedad, el aislamiento y la fragilidad emocional con un modelo de vida digital que interfiere con los procesos normales de maduración.

La sociedad del cansancio, Byung Chul-Han (2010)

En lugar de estar disciplinado desde afuera, el sujeto contemporáneo se exige a sí mismo bajo la promesa de autonomía, transparencia y rendimiento permanente. Este giro produce nuevas formas de agotamiento, no asociadas al castigo ni a la represión, sino a una interiorización total de la productividad.

El espíritu de la esperanza, Byung Chul-Han (2024)

En un contexto de desorientación colectiva, Han recupera la esperanza como principio activo y propone una ética sostenida en la demora, la atención y la capacidad de apertura frente a lo desconocido. El texto desplaza la urgencia por intervenir hacia el compromiso de sostener el sentido cuando no hay certezas. Una salida sensible al agotamiento social sin caer en el voluntarismo.

En el enjambre, Byung Chul-Han (2013)

A través de la comunicación digital, la esfera pública es reemplazada, según Han, por un flujo constante de información fragmentaria. La figura del enjambre ilustra un comportamiento colectivo sin dirección ni continuidad en el que el pensamiento crítico y el juicio se diluyen en un entorno dominado por la reactividad.

La sociedad de la transparencia, Byung Chul-Han (2012)

Han examina la expansión de la lógica de la transparencia como imperativo social. Sostiene que la visibilidad total produce uniformidad, vigilancia y pérdida de interioridad y plantea que una cultura sin zonas de sombra debilita la libertad individual y la confianza.

Political Emotions: Why love matters for justice, Martha C. Nussbaum (2013)

El amor, el duelo y la esperanza pueden, y según Nussbaum, deben ser cultivados deliberadamente por las instituciones democráticas. Un libro que defiende la importancia de las emociones públicas en la construcción de una sociedad justa.

La calidad de vida, Martha C. Nussbaum y Amartya Sen (1993)

En este compendio, Nussbaum y Sen introducen el enfoque de las capacidades como alternativa al modelo económico centrado en el ingreso. Este enfoque replantea los criterios con los que se mide el bienestar y redefine los objetivos de las políticas públicas, argumentando que el desarrollo debe medirse por las posibilidades reales de las personas para llevar vidas valiosas.

Las esferas de la justicia: Una defensa del pluralismo y la igualdad, Michael Walzer (1983)

Walzer propone que la justicia no puede ser universal ni abstracta, sino contextual. Cada esfera social —educación, salud, política— tiene criterios propios de distribución. El libro plantea que la igualdad exige limitar el dominio de un bien sobre otros, especialmente el dinero.

Justicia local: de qué modo las instituciones distribuyen bienes escasos y cargas necesarias, Jon Elster (1992)

Un análisis sobre cómo las instituciones distribuyen bienes escasos como tiempo, dinero o atención en situaciones concretas. A través de ejemplos de tribunales, hospitales y universidades, examina decisiones que no pueden resolverse solo con reglas generales sino con una multiplicidad de criterios que oscilan entre la equidad, el mérito y la necesidad.

Construir al enemigo, Umberto Eco (2011)

El enemigo es una figura necesaria para construir identidad colectiva. A través del análisis de discursos literarios, históricos y mediáticos, Eco muestra cómo cada cultura fabrica una alteridad que permite definir lo propio. La invención del otro funciona como recurso simbólico y político de alta eficacia.

Las palabras y las cosas, Michel Foucault (1966)

Foucault analiza las formas históricas de ordenar el saber, desde el Renacimiento hasta el estructuralismo. El libro muestra que los sistemas de pensamiento no son neutrales, sino construcciones ligadas al poder. Lo que una época considera conocimiento válido depende de reglas invisibles que organizan el discurso y excluyen lo que desencaja.

La fatiga de ser uno mismo, Alain Ehrenberg (1998)

La exigencia contemporánea de autonomía, autenticidad y realización personal ha generado nuevas formas de malestar psíquico, sostiene Ehrenberg. En lugar de estar definido por normas externas, el sujeto se enfrenta al mandato de inventarse desde cero, y ese ideal de libertad acaba produciendo agotamiento, culpa y sensación de insuficiencia permanente.

El yo saturado, Kenneth Gergen (1991)

Gergen plantea que la proliferación de vínculos y contextos genera un yo múltiple, inestable y sobreestimulado. La identidad moderna ya no es un núcleo sólido, sino una serie de máscaras relacionales. El texto plantea muchos de los debates actuales sobre autenticidad y subjetividad fragmentada.

El nuevo régimen de las desigualdades solitarias, François Dubet (2023)

La injusticia ya no se vive como un problema colectivo sino como una experiencia individual. En este libro, Dubet analiza cómo el declive de los vínculos solidarios transforma la desigualdad en un padecimiento aislado. La lógica meritocrática y el quiebre del contrato social convierten la exclusión en culpa personal, minando las bases de la política redistributiva.

Fluke: Chance, Chaos, and Why Everything We Do Matters, Bryan Klaas (2024)

Las grandes narrativas sobre el orden del mundo suelen subestimar el papel del azar. Klaas muestra cómo la historia, la política y la vida cotidiana están atravesadas por circunstancias imprevistas que ningún modelo racional termina de explicar. Plantea una nueva mirada del mundo en el que lo imprevisible es la regla.

Todo lo sólido se desvanece en el aire, Marshall Berman (1982)

Tomando como punto de partida la frase de Marx, Berman explora cómo la modernidad transforma todo lo estable en algo transitorio. A través del arte, la literatura y el urbanismo, reconstruye la experiencia de vivir en estructuras que prometen futuro mientras se deshacen frente a los ojos.

The Postmodern Predicament: Existential Challenges of the Twenty-first Century, Bruce Ackerman (2023)

El diagnóstico de Ackerman es que las democracias liberales enfrentan una crisis de sentido. Identifica así una dificultad estructural para sostener narrativas colectivas que legitimen la acción política. En un entorno fragmentado, sin relatos compartidos, la autoridad se vuelve frágil y la participación se dispersa.

Civilización, Kenneth Clark (1999)

A partir de una lectura del arte occidental, Clark rastrea momentos históricos en los que la belleza, la razón y la fe lograron articular un sentido compartido. La cultura visual aparece como forma de orden y como expresión de valores morales.

Civilización, José Emilio Burucúa (2024)

Burucúa propone una historia del concepto de civilización a lo largo de distintas culturas y momentos históricos. A través del análisis de imágenes y gestos, el libro reconstruye cómo las sociedades imaginaron lo sagrado, lo político y lo simbólico.

Bartleby, el escribiente, Herman Melville (1853)

“Preferiría no hacerlo”. Bartleby, el personaje de Melville, deja de cumplir con su trabajo sin dar razones. Su negativa, sostenida y sin conflicto, interrumpe la rutina de la oficina y pone en evidencia la rigidez del sistema laboral. Una figura que funciona como símbolo de una resistencia pasiva que, desde la quietud, desactiva la lógica productiva y desarticula el sistema desde adentro.

El rey Lear, William Shakespeare (1605)

Una vez que cede el poder, Lear pierde el juicio y queda atrapado en una tormenta. La obra desnuda cómo el desorden comienza cuando se rompe el vínculo entre responsabilidad y autoridad. Es una tragedia sobre el poder que ciega, la soberbia que excluye la escucha, y el vacío que dejan quienes mandan sin comprender. En un mundo sin guía, los ciegos terminan siguiendo a los locos.

El desierto de los tártaros, Dino Buzzati (1940)

Un oficial espera durante años la llegada de un enemigo que nunca llega. El fuerte en el que habita funciona como metáfora del Estado en su forma más inmóvil. El tiempo burocrático, la obediencia y la promesa de una guerra que da sentido son los protagonistas de este clásico.

Yo el Supremo, Augusto Roa Bastos (1974)

La novela recrea el monólogo interior de José Gaspar Rodríguez de Francia, dictador de Paraguay en el siglo XIX, que escribe compulsivamente para crear su versión de la historia. Desde la primera página, el lenguaje está controlado. El dictador redacta, borra, interrumpe, ordena. Este monólogo absoluto disecciona el delirio del poder que se encierra sobre sí mismo.

La silla del águila, Carlos Fuentes (2003)

Ambientada en un México del futuro cercano, la novela imagina un país cerrado al exterior, gobernado desde el encierro y atravesado por una crisis de liderazgo y de desinformación. A través de cartas entre ministros y consejeros, Fuentes imagina un colapso institucional en México donde las estructuras del poder se reconfiguran desde las sombras.

El mito de Sísifo, Albert Camus (1942)

El mito de Sísifo es la historia de un hombre condenado por los dioses a empujar una piedra cuesta arriba para verla caer una y otra vez. Aunque la tarea sea absurda, eterna, Sísifo no se rinde. Camus toma esa imagen para hablar de la vida en un mundo sin sentido en el que no hay final ni recompensa, sino tan solo la dignidad de seguir empujando.

Ensayo sobre el cansancio, Peter Handke (1990)

El cansancio no aparece en Handke como síntoma de debilidad, sino como estado que permite retirarse del mundo sin negarlo. Así construye una prosa reflexiva y pausada que observa lo mínimo, lo lento, lo silencioso. La fatiga deja de ser algo a corregir y se vuelve una forma distinta de habitar el tiempo.

Intelligent Governance for the 21st Century, Nicolas Berggruen y Nathan Gardels (2012)

Frente al desgaste de las democracias liberales y al autoritarismo tecnocrático, el libro propone un modelo híbrido que combine participación ciudadana con decisiones informadas y de largo plazo. Con ejemplos de China, Estados Unidos y Europa, plantea un sistema de gobernanza más inteligente, capaz de equilibrar legitimidad, eficacia y visión estratégica.

Perfiles, Woody Allen (1980)

Un compendio de textos breves en los que Woody Allen juega con el absurdo, el humor intelectual y la neurosis. Mezcla falsos ensayos filosóficos y retratos delirantes para desarmar las pretensiones culturales con ritmo e ironía.

Antología poética, W. B. Yeats (2005)

W. B. Yeats fue uno de los poetas más importantes del siglo XX y una figura central del renacimiento cultural irlandés. Su obra combina mitología celta, misticismo y reflexión política, y da cuenta de una Irlanda en transformación, entre la lucha por la independencia y la crisis de identidad moderna. Esta selección de editorial Lumen reúne poemas que articulan símbolos antiguos con tensiones contemporáneas y ubican a la poesía como una forma de pensamiento histórico.

El otoño de la Edad Media, Johan Huizinga (1919)

Con una mirada atenta a lo simbólico, Huizinga describe los últimos siglos medievales como una época de esplendor ritual y decadencia interior. Las formas siguen en pie, pero ya no dicen lo mismo. Un ensayo sobre el final de un mundo que aún no sabe que ha terminado.