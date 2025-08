Cómo estará el clima este lunes y qué dice el pronóstico para el resto de la semana para el AMBA

El pronóstico descarta lluvias para la primera semana de agosto

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo concluyó un fin de semana templado y abrió paso a un lunes con marcada nubosidad, aunque sin lluvias previstas. Las tendencias se mantienen estables para el resto de la semana, pero anticipan un descenso gradual de las marcas térmicas para el martes.

Durante la primera semana de agosto, comienzan a notarse las variaciones en las temperaturas mínimas y máximas para la Ciudad de Buenos Aires. Se prevén mínimas cercanas a los 7° C y máximas de hasta 16.

El martes se proyecta como la jornada más fría de la semana. De acuerdo con el SMN, la mañana comenzará con 6 grados, mientras que para el mediodía se espera un ascenso hasta los 13, aunque durante la noche el termómetro volverá a marcar unos 8 grados en la Ciudad. Las zonas que comprenden el Conurbano bonaerense sentirán temperaturas inferiores a las de la Ciudad Autónoma durante toda la jornada.

En sitios como Quilmes, Lomas de Zamora, La Matanza, Hurlingham, José C. Paz, Moreno, Vicente López, San Fernando y regiones cercanas, la jornada iniciará con niveles térmicos que girarán en torno a los 2° C y finalizará en 12° C. Condiciones similares se esperan para localidades del interior bonaerense, donde figuran mínimas de hasta -1 grado en ciudades del sur como Tandil, Azul, Ayacucho, Olavarría, Laprida y Tres Arroyos, y también para Bahía Blanca, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor y Pehuajó.

En el norte de la provincia, la situación climática no diferirá, con previsión de mínimas de 1° C y máximas de 13 para San Antonio de Areco, Chacabuco, Junín, 9 de Julio y Pergamino. Para esas áreas, se espera un cielo de parcialmente nublado a algo nublado, permitiendo la presencia ocasional del sol.

Las proyecciones descartan precipitaciones al menos hasta el jueves. Sin embargo, en la Costa Atlántica, algunas ciudades podrían registrar chaparrones durante la mañana del lunes, afectando a Villa Gesell, Pinamar, Mar del Tuyú, Mar del Plata, Miramar y Necochea.

El pronóstico extendido para Capital Federal (Foto: SMN)

Qué pasará en el resto del país

El organismo oficial emitió una alerta amarilla este lunes para cuatro provincias del norte debido a la presencia de condiciones climáticas adversas. El aviso comprende sectores de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, donde se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas de intensidad variable a lo largo del día.

La alerta en Formosa se extiende a las localidades de Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. Estas zonas podrán experimentar tormentas intermitentes que podrían tornarse localmente fuertes. Las precipitaciones estarán acompañadas por chaparrones con importante acumulación de agua en periodos breves, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y la posible caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de que se registren montos superiores de manera puntual.

En Chaco, la advertencia abarca a los departamentos de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Las condiciones serán similares, con tormentas de variada intensidad que podrían provocar complicaciones temporales en la circulación y en actividades diarias. Desde el organismo recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la probabilidad de interrupciones momentáneas por el clima.

El clima para el interior del país (Foto: SMN)

Para Corrientes, la alerta alcanza a los territorios de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. Los especialistas prevén chaparrones intensos, posibles granizadas y ráfagas asociadas a las tormentas, junto con acumulados de lluvia, similar a los de las provincias vecinas.

En la provincia de Misiones, las áreas señaladas son 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y el sur de Guaraní. Se reportan las mismas características meteorológicas, lo que implica tormentas aisladas que podrían intensificarse, asociadas a abundante caída de agua, relámpagos y granizo.

Esta advertencia indica que pueden llegar a registrarse fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción temporal de las actividades cotidianas. Las autoridades recomiendan extremar cuidados, resguardar objetos que puedan volarse y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas.